04-01-2026 నుంచి 10-01-2026 వరకు మీ వార రాశిఫలాలు

మేషం : : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
తలపెట్టిన కార్యం సఫలమవుతుంది. స్థిరాస్తి ధనం అందుకుంటారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఆదివారం నాడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్ధిక వివరాలు వెల్లడించవద్దు. సన్నిహితులతో తరచు సంభాషిస్తుంటారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. దంపతుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. అనుమానాలు, అపోహలకు తావివ్వవద్దు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. సంతానం దూకుడు అదుపు చేయండి. వస్త్ర, ఫ్యాన్సీ వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్ధంగా నిర్వహిస్తారు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వేడుకకు సన్నాహాలు సాగిస్తారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
అన్నివిధాలా అనుకూలదాయకం. లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. సమర్ధతను చాటుకుంటారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. బంధువుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. గృహం సందడిగా ఉంటుంది. మంగళవారం నాడు అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. అందరితోను మితంగా సంభాషించండి. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. కన్సల్టెన్సీలను ఆశ్రయించవద్దు. ఫోన్ సందేశాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆగంతకులు మోసగించే ఆస్కారం ఉంది. ఉపాధ్యాయులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. చిన్నవ్యాపారులకు ఆశాజనకం. క్రీడా పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. అన్నింటా మీదే పైచేయి. కీలక అంశాలపై పట్టుసాధిస్తారు. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. గురువారం నాడు కొత్త సమస్యలెదురయ్యే సూచనలున్నాయి. ఇతరులను మీ విషయాలకు దూరంగా ఉంచండి. మొహమ్మాటాలు, భేషజాలకు పోవద్దు. సన్నిహితులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడవు. మరోసారి యత్నించండి. ఒకసారి ఫలించని యత్నం మరోసారి అనుకూలిస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. మీ పథకాలు, ప్రణాళికాలు ఆశించిన ఫలితాలిస్తాయి. వృత్తి ఉద్యోగ బాధ్యలపై దృష్టిపెట్టండి. నిరుద్యోగుల కృషి ఫలిస్తుంది ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
గ్రహాల సంచారం బాగుంది. ఏ కార్యం తలపెట్టినా ఫలిస్తుంది. కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు సాగుతారు. ఆశలొదిలేసుక్ను ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. ధనానికి లోటుండదు. ఆప్తులకు సాయం అందిస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురైనా మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. మీ కార్యదీక్ష ప్రశంసనీయమవుతుంది. దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపం. సామరస్యంగా మెలగండి. ఆధిపత్యం ప్రదర్శించవద్దు. ఇంటి విషయాలపై దృష్టిపెడతారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. న్యాయ, వైద్య, సాంకేతిక రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు. వ్యాపారాలు జోరుగా సాగుతాయి. మీ పథకాలు మంచి ఫలితాలిస్తాయి. బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఈ వారం యోగదాయకమే. ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతారు. అప్రయత్నంగా అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. పదవులు, సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. బాధ్యతగా మెలగండి. ఎవరినీ తక్కువ అంచనా వేయొద్దు. ధనలాభం ఉంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. పెట్టుబడులు కలిసివస్తాయి. బంధుమిత్రుల రాకపోకలు అధికమవుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. కుటుంబసౌఖ్యం పొందుతారు. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. అతిగా శ్రమించవద్దు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. మీ పథకాలు ఆశించిన ఫలితాలిస్తాయి. ఉపాధి పథకాల్లో నిలదొక్కుకుంటారు. వృత్తుల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి. అధికారులకు స్థానచలనం. పోటీల్లో విజయం సాధిస్తారు.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఆర్ధికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ప్రైవేట్ ఫైనాన్సులో మదుపు తగదు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. శనివారం నాడు పనుల సానుకూలతకు మరింత శ్రమించాలి. ఓర్పుతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారినా నిరుత్సాహపడవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఆత్మీయులతో తరచుగా సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధవహిస్తారు. సంతానానికి శుభపరిణామాలున్నాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగస్తులకు యూనియన్ వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. వృత్తుల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, పాశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారజయం, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. యత్నాలను అయిన వారు ప్రోత్సహిస్తారు. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. మీ మాటతీరు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎవరినీ కించపరచవద్దు. సంతానం కదలికలపై దృష్టిసారించండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. సోమవారం నాడు అనుకోని సంఘటన ఎదురవుతుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. పెద్దల జోక్యం సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. చిన్న విషయానికే చికాకుపడతారు. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. నూతన పెట్టుబడులకు అనుకూలం, ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో పొరపాట్లు సరిదిద్దుకుంటారు. సాంకేతిక రంగాల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. జూదాలు, బెట్టింగ్లకు పాల్పడవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
కార్యసాధను ఓర్పు, కృషి ప్రధానం. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. పనులు మొండిగా పూర్తి చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఆప్తులతో తరచుగా కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. ఖర్చులు అధికం. ధనానికి లోటుండదు. బుధవారం నాడు పెద్దమొత్తం నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని గమనించండి. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. ఆశించిన సంబంధం నిరుత్సాహపరుస్తుంది. సంతానానికి శుభపరిణామాలున్నాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన పురోగతి సాధిస్తారు. ఉమ్మడిగా కంటే సొంత వ్యాపారాలే కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. ముఖ్యులకి ఆత్మీయ వీడ్కోలు పలుకుతారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
స్థిరచరాస్తి మూలక ధనం అందుతుంది. రుణసమస్య తొలుగుతుంది. కొత్తయత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. ఖర్చులు అధికం, సంతృప్తికరం. పెద్దమొత్తం ధనసహాయం తగదు. మీ ఇష్టాయిష్టాలను సున్నితంగా తెలియజేయండి. శనివారం నాడు కొందరి రాక చికాకుపరుస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. మీ శ్రీమతి సాయంతో ఒక సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. వివాహయత్నం తీవ్రంగా సాగిస్తారు. వ్యాపారాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఆటుపోట్లను దీటుగా ఎదుర్కుంటారు. షాపుల స్థలమార్పు కలిసివస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు బాధ్యతల మార్పు. నిరుద్యోగులకు సదవకాశం లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మికత పెంపొందుతుంది. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లక్ష్యం సాధిస్తారు. మీ సామర్ధ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. ఉత్సాహంగా ముందుకెళతారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఆదాయం బాగుంటుంది. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చుచేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు, బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఆదివారం నాడు కొందరి రాక అసహనం కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. మీ సాయంతో ఒకరికి లబ్ధి చేకూరుతుంది. తరుచు ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. కుటుంబీకులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు అందుకుంటారు. ఉపాధ్యాయులకు పదవీయోగం. ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. నూతన వ్యాపారాలు సంతృప్తినిస్తాయి. వృత్తుల వారికి ఆదాయాభివృద్ధి. వాహనం నడిపేటపుడు జాగ్రత్త.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు ఫలిస్తాయి. రుణసమస్య నుంచి విముక్తులవుతారు. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అందరితో కలుపుగోలుగా మెలుగుతారు. పనులు మరింత చురుకుగా సాగుతాయి. శనివారం నాడు అనవసర జోక్యం తగదు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగల్గుతారు. ఆప్తులతో సంభాషణ ఉత్తేజపరుస్తుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. ఖర్చులు అధికం. అవసరాలకు ధనం సర్దుబాటవుతుంది. చిన్ననాటి పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. గత సంఘటనలు అనుభూతినిస్తాయి. వ్యాపారాభివృద్ధికి పథకాలు అమలు చేస్తారు. వస్త్ర, ఫ్యాన్సీ, పచారీ వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఒత్తిడి, పనిభారం. వేడుకలు, పోటీల్లో అత్యుత్సాహ తగదు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
పరిస్థితులు కొంతమేరకు చక్కబడతాయి. అయినప్పటికీ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. కీలక అంశాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఏ విషయాన్నీ తేలికగా తీసుకోవద్దు. కొత్త సమస్య ఎదురయ్య సూచనలున్నాయి. మంగళవారం నాడు పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కొందరి నిర్లక్ష్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. వ్యవహార లావాదేవీల్లో మెళకువ వహంచండి. అనాలోచిన నిర్ణయాలు తగదు. మీ శ్రీమతికి అన్ని విషయాలు తెలియజేయండి. తరచు సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మీ చొరవతో శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన పురోభివృద్ధి సాధిస్తారు. సొంతంగా ఏదైనా చేయాలనే ఆలోచన కార్యరూపం దాల్చుతుంది. ఉద్యోగస్తుల కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. కీలక సమావేశంలో పాల్గొంటారు.