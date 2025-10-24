కోవిడ్-19 mRNA వ్యాక్సిన్లు క్యాన్సర్తో పోరాడటానికి సహాయపడతాయట!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి సమయంలో 2.5 మిలియన్ల ప్రాణాలను కాపాడిన కోవిడ్-19 ఎంఆర్ఎన్ఏ ఆధారిత వ్యాక్సిన్లు క్యాన్సర్తో పోరాడటానికి రోగనిరోధక వ్యవస్థను ప్రేరేపించడంలో సహాయపడతాయని తేలింది. ఈ విషయం నేచర్ జర్నల్లో ప్రచురించిన కొత్త అధ్యయనంలో తేలింది.
2016లో మెదడు కణితులు ఉన్న రోగులకు ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నప్పుడు, పీడియాట్రిక్ ఆంకాలజిస్ట్ ఎలియాస్ సయోర్ నేతృత్వంలోని బృందం, ఎంఆర్ఎన్ఏ క్యాన్సర్తో సంబంధం కలిగి లేకపోయినా కణితులను చంపడానికి ఎంఆర్ఎన్ఎ రోగనిరోధక వ్యవస్థలకు శిక్షణ ఇవ్వగలదని కనుగొంది.
ఈ పరిశోధన ఆధారంగా, కోవిడ్-19కి కారణమయ్యే SARS-CoV-2 వైరస్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి రూపొందించిన mRNA వ్యాక్సిన్లు కూడా యాంటీట్యూమర్ ప్రభావాలను కలిగి ఉండవచ్చని పరిశోధన ద్వారా కనుగొన్నామని ఎలియాస్ సయోర్ తెలిపింది.
కాబట్టి రోగనిరోధక తనిఖీ కేంద్రం నిరోధకాలు అని పిలువబడే ఒక రకమైన ఇమ్యునోథెరపీతో చికిత్స పొందిన 1,000 కంటే ఎక్కువ చివరి దశ మెలనోమా, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ రోగుల క్లినికల్ ఫలితాలను మేము పరిశీలించాము. ఈ చికిత్స క్యాన్సర్ను చంపడానికి రోగనిరోధక వ్యవస్థకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి వైద్యులు ఉపయోగించే ఒక సాధారణ విధానం. ఇది కణితి కణాలు రోగనిరోధక కణాలను ఆపివేయడానికి తయారుచేసే ప్రోటీన్ను నిరోధించడం ద్వారా దీన్ని చేస్తుంది. రోగనిరోధక వ్యవస్థ క్యాన్సర్ను చంపడం కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
విశేషమేమిటంటే, ఇమ్యునోథెరపీ ప్రారంభించిన 100 రోజుల్లోపు ఫైజర్ లేదా మోడెర్నా mRNA ఆధారిత COVID-19 వ్యాక్సిన్ పొందిన రోగులు, రెండు టీకాలు తీసుకోని వారితో పోలిస్తే, మూడు సంవత్సరాల తర్వాత బతికే అవకాశం రెండు రెట్లు ఎక్కువ అని తెలిసింది. ఆశ్చర్యకరంగా, సాధారణంగా ఇమ్యునోథెరపీకి బాగా స్పందించని కణితులు ఉన్న రోగులు కూడా చాలా బలమైన ప్రయోజనాలను చూశారు.
మూడు సంవత్సరాల మొత్తం మనుగడలో దాదాపు ఐదు రెట్లు మెరుగుదల కనిపించింది. వ్యాధి తీవ్రత తగ్గడం COVID-19 mRNA వ్యాక్సిన్ స్వీకరించడం ద్వారా తెలిసింది. ఇన్ఫెక్షన్ను నివారించడానికి ఉపయోగించే అంటు వ్యాధుల వ్యాక్సిన్ల మాదిరిగా కాకుండా, క్యాన్సర్ రోగుల రోగనిరోధక వ్యవస్థలకు కణితులతో బాగా పోరాడటానికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి చికిత్సా క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్లను ఉపయోగిస్తారు. క్యాన్సర్ ఉన్న రోగులకు వ్యక్తిగతీకరించిన mRNA వ్యాక్సిన్లను తయారు చేయడానికి మేము మరియు చాలా మంది ప్రస్తుతం కృషి చేస్తున్నాము.
ఇందులో రోగి కణితి చిన్న నమూనాను తీసుకోవడం, కణితిలోని ఏ ప్రోటీన్లు వ్యాక్సిన్కు ఉత్తమ లక్ష్యాలుగా ఉంటాయో అంచనా వేయడానికి మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్లను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అయితే, ఈ విధానం ఖరీదైనది. దీనిని తయారు చేయడం కష్టం. దీనికి విరుద్ధంగా, COVID-19 mRNA వ్యాక్సిన్లను వ్యక్తిగతీకరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తక్కువ లేదా ఖర్చు లేకుండా విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
క్యాన్సర్ రోగి చికిత్స సమయంలో ఎప్పుడైనా ఇవ్వవచ్చు. COVID-19 mRNA వ్యాక్సిన్లు గణనీయమైన యాంటీట్యూమర్ ప్రభావాలను కలిగి ఉన్నాయని మా పరిశోధనలు mRNA వ్యాక్సిన్ల క్యాన్సర్ నిరోధక ప్రయోజనాలను అందరికీ విస్తరించడంలో సహాయపడతాయని తెలిసింది.