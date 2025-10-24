శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025 (13:37 IST)

కోవిడ్-19 mRNA వ్యాక్సిన్‌లు క్యాన్సర్‌తో పోరాడటానికి సహాయపడతాయట!

COVID-19 mRNA
COVID-19 mRNA
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి సమయంలో 2.5 మిలియన్ల ప్రాణాలను కాపాడిన కోవిడ్-19 ఎంఆర్ఎన్ఏ ఆధారిత వ్యాక్సిన్‌లు క్యాన్సర్‌తో పోరాడటానికి రోగనిరోధక వ్యవస్థను ప్రేరేపించడంలో సహాయపడతాయని తేలింది. ఈ విషయం నేచర్ జర్నల్‌లో ప్రచురించిన కొత్త అధ్యయనంలో తేలింది. 
 
2016లో మెదడు కణితులు ఉన్న రోగులకు ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్‌లను అభివృద్ధి చేస్తున్నప్పుడు, పీడియాట్రిక్ ఆంకాలజిస్ట్ ఎలియాస్ సయోర్ నేతృత్వంలోని బృందం, ఎంఆర్ఎన్ఏ క్యాన్సర్‌తో సంబంధం కలిగి లేకపోయినా కణితులను చంపడానికి ఎంఆర్ఎన్ఎ రోగనిరోధక వ్యవస్థలకు శిక్షణ ఇవ్వగలదని కనుగొంది.
 
ఈ పరిశోధన ఆధారంగా, కోవిడ్-19కి కారణమయ్యే SARS-CoV-2 వైరస్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి రూపొందించిన mRNA వ్యాక్సిన్‌లు కూడా యాంటీట్యూమర్ ప్రభావాలను కలిగి ఉండవచ్చని పరిశోధన ద్వారా కనుగొన్నామని ఎలియాస్ సయోర్ తెలిపింది. 
 
కాబట్టి రోగనిరోధక తనిఖీ కేంద్రం నిరోధకాలు అని పిలువబడే ఒక రకమైన ఇమ్యునోథెరపీతో చికిత్స పొందిన 1,000 కంటే ఎక్కువ చివరి దశ మెలనోమా, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ రోగుల క్లినికల్ ఫలితాలను మేము పరిశీలించాము. ఈ చికిత్స క్యాన్సర్‌ను చంపడానికి రోగనిరోధక వ్యవస్థకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి వైద్యులు ఉపయోగించే ఒక సాధారణ విధానం. ఇది కణితి కణాలు రోగనిరోధక కణాలను ఆపివేయడానికి తయారుచేసే ప్రోటీన్‌ను నిరోధించడం ద్వారా దీన్ని చేస్తుంది. రోగనిరోధక వ్యవస్థ క్యాన్సర్‌ను చంపడం కొనసాగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
 
విశేషమేమిటంటే, ఇమ్యునోథెరపీ ప్రారంభించిన 100 రోజుల్లోపు ఫైజర్ లేదా మోడెర్నా mRNA ఆధారిత COVID-19 వ్యాక్సిన్ పొందిన రోగులు, రెండు టీకాలు తీసుకోని వారితో పోలిస్తే, మూడు సంవత్సరాల తర్వాత బతికే అవకాశం రెండు రెట్లు ఎక్కువ అని తెలిసింది. ఆశ్చర్యకరంగా, సాధారణంగా ఇమ్యునోథెరపీకి బాగా స్పందించని కణితులు ఉన్న రోగులు కూడా చాలా బలమైన ప్రయోజనాలను చూశారు.
 
మూడు సంవత్సరాల మొత్తం మనుగడలో దాదాపు ఐదు రెట్లు మెరుగుదల కనిపించింది. వ్యాధి తీవ్రత తగ్గడం COVID-19 mRNA వ్యాక్సిన్ స్వీకరించడం ద్వారా తెలిసింది. ఇన్ఫెక్షన్‌ను నివారించడానికి ఉపయోగించే అంటు వ్యాధుల వ్యాక్సిన్‌ల మాదిరిగా కాకుండా, క్యాన్సర్ రోగుల రోగనిరోధక వ్యవస్థలకు కణితులతో బాగా పోరాడటానికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి చికిత్సా క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్‌లను ఉపయోగిస్తారు. క్యాన్సర్ ఉన్న రోగులకు వ్యక్తిగతీకరించిన mRNA వ్యాక్సిన్‌లను తయారు చేయడానికి మేము మరియు చాలా మంది ప్రస్తుతం కృషి చేస్తున్నాము. 
 
ఇందులో రోగి కణితి చిన్న నమూనాను తీసుకోవడం, కణితిలోని ఏ ప్రోటీన్లు వ్యాక్సిన్‌కు ఉత్తమ లక్ష్యాలుగా ఉంటాయో అంచనా వేయడానికి మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. అయితే, ఈ విధానం ఖరీదైనది. దీనిని తయారు చేయడం కష్టం. దీనికి విరుద్ధంగా, COVID-19 mRNA వ్యాక్సిన్‌లను వ్యక్తిగతీకరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా తక్కువ లేదా ఖర్చు లేకుండా విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
 
క్యాన్సర్ రోగి చికిత్స సమయంలో ఎప్పుడైనా ఇవ్వవచ్చు. COVID-19 mRNA వ్యాక్సిన్‌లు గణనీయమైన యాంటీట్యూమర్ ప్రభావాలను కలిగి ఉన్నాయని మా పరిశోధనలు mRNA వ్యాక్సిన్‌ల క్యాన్సర్ నిరోధక ప్రయోజనాలను అందరికీ విస్తరించడంలో సహాయపడతాయని తెలిసింది.

Spirit : ప్రభాస్.. స్పిరిట్ నుంచి సౌండ్ స్టోరీ ప్రోమో - రవితేజ, త్రివిక్రమ్ వారసులు ఎంట్రీ

Spirit : ప్రభాస్.. స్పిరిట్ నుంచి సౌండ్ స్టోరీ ప్రోమో - రవితేజ, త్రివిక్రమ్ వారసులు ఎంట్రీఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ పేరుతో స్పిరిట్ నుంచి సౌండ్ స్టోరీ ప్రోమో చిత్ర నిర్మాతలు విడుదల చేసింది. ఐదు భాషల్లో విడుదలైన ఈ ప్రోమో.. ఐ.పి.ఎస్ ఆఫీసర్ సెంట్రల్ జైలుకు రావడం.. అక్కడ ఆఫీసర్ ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడే పరుషమైన డైలాగ్ లతో మెడికల్ టెస్ట్ కు పంపించండి అంటూ అంటాడు. అనంతరం మిస్టర్ సూపరిడెంట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఓ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ వుంది.. అంటూ ప్రభాస్ డైలాగ్ తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇలా కథను కొద్దిగా రిలీవ్ చేసి అభిమానుల్లో క్రూరియాసిటీని నెలకొల్పారు.

Sri Vishnu: ఒంగోలు నేపథ్యంలో శ్రీ విష్ణు, నయన్ సారిక జంటగా చిత్రం

Sri Vishnu: ఒంగోలు నేపథ్యంలో శ్రీ విష్ణు, నయన్ సారిక జంటగా చిత్రంకథానాయకుడు శ్రీ విష్ణు నటిస్తున్న తాజా సినిమా ప్రకటన వెలువడింది. ఒంగోలు పట్టణం నేపథ్యంగా యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మిస్తుండగా హేమ & షాలిని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తారు, సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు జి, రామాచారి ఎం సహ నిర్మాతలు.

Srikanth: ఇట్లు మీ వెధవ.. సినిమా చిత్ర బృందంపై శ్రీకాంత్ సెటైర్

Srikanth: ఇట్లు మీ వెధవ.. సినిమా చిత్ర బృందంపై శ్రీకాంత్ సెటైర్ఈమధ్య తెలుగు సినిమాలకు టైటిల్స్ అనేవి ఆంగ్లంలోనూ కొందరు పెడుతుంటే మరి కొంతమంది తిట్లను టైటిల్ గా పెడుతున్నారు. ఇడియట్ అని పూరీ సినిమాకు పెడితే.. ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రమణ్యం వంటి టైటిల్ తోనూ రవితేజ చేశారు. తాజాగా ఇట్లు మీ ఎదవ టైటిల్ ఓ సినిమాకు పెట్టారు. ఇందులో ఉన్నట్ట మరి లేనట్ట సాంగ్ ను శ్రీకాంత్ తో విడుదల చేయడానికి చిత్ర టీమ్ వెళ్లింది. టైటిల్ విన్న వెంటనే ఇలాంటి టైటిల్స్ ఏమిటని క్లాస్ పీకారు. కానీ సినిమా గురించి దర్శకుడు వివరించడంతో ఆయన అంగీకరించినట్లు తెలిసింది. చివరికి ఈ టైటిల్ ఉన్నట్లా లేనట్లా అంటూ చలోక్తి విసిరారు.

Venu Swamy: రామ్ చరణ్- ఉపాసనల ట్విన్ బేబీస్.. వేణు స్వామి జ్యోతిష్యం తప్పిందిగా?

Venu Swamy: రామ్ చరణ్- ఉపాసనల ట్విన్ బేబీస్.. వేణు స్వామి జ్యోతిష్యం తప్పిందిగా?సెలబ్రెటీ జ్యోతిష్యుడిగా పేరు పొందిన వేణు స్వామి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆయన చుట్టూ జ్యోతిష్యం కోసం తిరిగే సెలెబ్రిటీలు చాలామంది వున్నారు. సెలెబ్రిటీలు.. వారి జీవితాల గురించి బహిరంగంగా కామెంట్లు చేసి వార్తల్లో నిలిచే వేణు స్వామిని ప్రస్తుతం ఏకిపారేస్తున్నారు నెటిజన్లు. తాజాగా రామ్ చరణ్- ఉపాసనల పాప జ్యోతిష్యంలో వేణు స్వామిని ఆడుకుంటున్నారు అభిమానులు. రామ్ చరణ్- ఉపాసన రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారనే గుడ్ న్యూస్‌తో వేణు స్వామి జోస్యం మరోసారి తప్పిందని తెలుస్తోంది.

Upasana: రామ్ చరణ్, ఉపాసనకు ట్విన్ బేబీస్ రానున్నారా? (video)

Upasana: రామ్ చరణ్, ఉపాసనకు ట్విన్ బేబీస్ రానున్నారా? (video)ఉపాసన కామినేని కొణిదెల, రామ్ చరణ్‌లకు కవలలు పుట్టబోతున్నారని తెలిసింది. ఈ జంట త్వరలో కవలలను స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఉపాసన బేబీ షవర్ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చెర్రీ దంపతులు కవల పిల్లలకు జన్మనివ్వబోతున్నారనే విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Watch More Videos

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్అమెరికాలో తెలుగువారిని ఒక్కటి చేసేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీ తెలుగువారి కోసం వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహించింది. నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం ఆధ్వరంలో ఫెంటన్ మిస్సోరీలోని లెగసీ వీటీసీలోఈ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు జరిగాయి. తెలుగు క్రీడాకారులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ సాగిన ఈ క్రీడా సంబరం తెలుగు క్రీడా ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. చెస్టర్‌ఫీల్డ్ సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు గ్యారీ చేతుల మీదుగా ఈ టోర్నమెంట్‌ను నాట్స్ ప్రారంభించింది. ఈ టోర్నమెంట్లలో మొత్తం 25 జట్లు, 200 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com