Brain cells: పనిపిచ్చి ఎక్కువ గల వారు మీరైతే.. ఇక జాగ్రత్త పడండి...

పనిపిచ్చి ఎక్కువ గల వారు మీరైతే.. ఇక జాగ్రత్త పడండి... అంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. వారాల తరబడి నిరంతరం పనిచేసేవారి మెదడు కణాలు క్షీణించి చివరికి చనిపోతాయని శాస్త్రవేత్తలు తాజా అధ్యయనంలో తేల్చారు. ఇంకా పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి ఉన్నవారి మెదడుల్లో ఏమి జరుగుతుందో తాజా పరిశోధనలో వెల్లడి అయ్యింది. పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి పెరిగేకొద్దీ న్యూరాన్ల ఒక నిర్దిష్ట ఉపసమితి చనిపోతుందనే విషయం తెలిసిందే. కానీ అది ఎందుకు అనేది ఖచ్చితంగా తెలియదు.
ఈలైఫ్ జర్నల్లో ప్రచురించబడిన కొత్త అధ్యయనం, ఎలుకలలో, ఈ న్యూరాన్ల దీర్ఘకాలిక క్రియాశీలత నేరుగా వాటి మరణానికి కారణమవుతుందని చూపిస్తుంది. పార్కిన్సన్స్లో, న్యూరాన్ అతిగా క్రియాశీలతను జన్యుపరమైన కారకాలు, పర్యావరణ విషపదార్థాల కారణంగా మెదడు కణాల క్షీణతకు కారణమైనట్లు శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు పార్కిన్సన్స్ వ్యాధితో జీవిస్తున్నారు. దీని లక్షణాలు వణుకు, కదలిక మందగించడం, కండరాలు బిగుసుకుపోవడం, నడకలో సమస్యలను కలిగిస్తుంది. జంతువులపై జరిగిన పరిశోధనలో కొన్ని రోజుల్లోనే, పగటిపూట, రాత్రిపూట కార్యకలాపాల సాధారణ చక్రం అంతరాయం కలిగింది.
ఒక వారం తర్వాత, పరిశోధకులు కొన్ని డోపామైన్ న్యూరాన్ల నుండి విస్తరించి ఉన్న దీర్ఘ ప్రొజెక్షన్ల (ఆక్సాన్లు అని పిలుస్తారు) క్షీణతను గుర్తించగలిగారు. ఒక నెల నాటికి, న్యూరాన్లు చనిపోవడం ప్రారంభించాయి. ఇంకా, అతిగా క్రియాశీలతకు ముందు తరువాత డోపామైన్ న్యూరాన్లలో సంభవించిన పరమాణు మార్పులను బృందం అధ్యయనం చేసింది.
న్యూరాన్ల అతిగా క్రియాశీలత కాల్షియం స్థాయిలలో, డోపామైన్ జీవక్రియకు సంబంధించిన జన్యువుల వ్యక్తీకరణలో మార్పులకు దారితీసిందని పరిశోధనలో తేల్చారు. ప్రారంభ దశ పార్కిన్సన్స్ ఉన్న రోగుల నుండి మెదడు నమూనాలలో జన్యువుల స్థాయిలను పరిశోధకులు కొలిచినప్పుడు, వారు ఇలాంటి మార్పులను కనుగొన్నారు. డోపమైన్ జీవక్రియ, కాల్షియం నియంత్రణ, ఆరోగ్యకరమైన ఒత్తిడి ప్రతిస్పందనలకు సంబంధించిన జన్యువులు తిరస్కరించబడ్డాయి.