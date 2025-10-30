ISRO: సీఎంఎస్-03 కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించనున్న ఇస్రో
భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) నవంబర్ 2న తన ఎల్వీఎం3 వాహనంతో సీఎంఎస్-03 కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించనుంది. ఇస్రో ప్రకారం, సీఎంఎస్-03 మల్టీ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం భారత భూభాగంతో సహా విస్తృత సముద్ర ప్రాంతంపై సేవలను అందిస్తుంది. భారతదేశం ఎల్వీఎం-3 ప్రయోగ వాహనం నవంబర్ 02, 2025న దాని 5వ కార్యాచరణలో భాగంగా (LVM3-M5) CMS-03 కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించనుంది.
సీఎంఎస్-03 అనేది బహుళ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం, ఇది భారత భూభాగంతో సహా విస్తృత సముద్ర ప్రాంతంపై సేవలను అందిస్తుంది.. అని ఇస్రో ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. సీఎంఎస్-03 భారత నేల నుండి జియోసింక్రోనస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ (జీటీఓ)కు ప్రయోగించబడిన అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం.
అంతకుముందు, LVM3 వాహనం చంద్రయాన్-3 మిషన్ను ప్రయోగించింది. దీనిలో భారతదేశం చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువం దగ్గర విజయవంతంగా ల్యాండ్ అయిన మొదటి దేశంగా అవతరించింది.
ప్రయోగ వాహనం పూర్తిగా అసెంబుల్ చేయబడి, అంతరిక్ష నౌకతో అనుసంధానించబడింది. తదుపరి ప్రీ-లాంచ్ కార్యకలాపాల కోసం అక్టోబర్ 26, 2025న లాంచ్ ప్యాడ్కు తరలించబడింది.