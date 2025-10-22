బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 22 అక్టోబరు 2025 (12:23 IST)

ఐసీసీ మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్ : భారత్ వేదికగా ఫైనల్ మ్యాచ్

Womens World Cup 2025
మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్ లీగ్ స్టేజ్ ముగింపు దశకు చేరుకుంటోంది. ఇప్పటికే మూడు టీమ్లు సెమీస్‌కు చేరుకోగా.. నాలుగో బెర్తు ఖరారు కావాల్సి ఉంది. తమకు మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే మెగా టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్ నిష్క్రమించాయి. ఇక భారత్, న్యూజిలాండ్, శ్రీలంక టాప్-4లోకి వచ్చేందుకు పోటీపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌ మ్యాచ్ కూడా భారత్ వేదికగానే జరుగనుంది. 
 
నవీ ముంబై ఈ మ్యాచ్‌కు ఆతిథ్యమివ్వనుంది. పాకిస్థాన్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించడంతో ఐసీసీకి వెసులుబాటు దక్కింది. ఒకవేళ పాక్ ఫైనల్‌కు చేరుకునివుంటే ఆ మ్యాచ్‌ను కొలంబోలో నిర్వహించాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు లీగ్ స్టేజ్‌లోనే నిష్క్రమించడంతో ఫైనల్ భారత్‌లోనే జరుగనుంది.

తొలి సెమీస్ (అక్టోబర్ 29)కు ఇంకా వేదికను ఖరారు చేయలేదు. ఆ మ్యాచ్‌కు ఇండోర్ ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. రెండో సెమీస్ (అక్టోబరు 30) నవీ ముంబైలోనే జరగనుంది. నవంబర్ 2న మహిళల వన్డే ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ ఉంది.

సపోటా తోటలో మైనర్ బాలికపై తుని టీడీపీ లీడర్ అత్యాచారయత్నంమహిళలపై అకృత్యాలు పెచ్చరిల్లిపోతున్నాయి. కాకినాడ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తునిలో వృద్ధ కీచకుడి బాగోతం బయటపడింది. మైనర్ బాలికపై టీడీపీ నేత తాటిక నారాయణ రావు అత్యాచారయత్నం చేశాడు. బాలికను హాస్టల్ నుంచి తీసుకుని వెళ్లి హంసవరం సపోటా తోటల్లో అత్యాచార యత్నం చేశాడు. తుని రూరల్ గురుకుల పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న బాలికపై తాటిక నారాయణ రావు ఈ అకృత్యానికి దారి తీయడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.

తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. చెన్నైలో మూతపడిన పాఠశాలలుతమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వర్ష హెచ్చరిక కారణంగా చెన్నైలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కడలూరు, విల్లుపురం, రాణిపేట జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా తమ జిల్లాల్లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. తూత్తుకుడిలో, పాఠశాలలు మాత్రమే మూసివేయబడతాయని అధికారులు మంగళవారం తెలిపారు. ఎడతెరపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనాల నేపథ్యంలో పుదుచ్చేరి, కారైకల్‌లోని పాఠశాలలు, కళాశాలలకు బుధవారం సెలవులు ప్రకటించాయి.

రాష్ట్రపతికి తప్పిన పెనుముప్పు - బురదలో కూరుకుపోయిన హెలికాఫ్టర్రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు పెను ముప్పుతప్పింది. కేరళ పర్యటనలో ఉన్న ఆమె ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఆమె ప్రయాణించిన హెలికాఫ్టర్ బురదలో కూరుకునిపోవడంతో ఈ సంఘటన జరిగింది. హెలికాఫ్టర్ ల్యాండింగ్ సమయంలో బురదలో కూరుకునిపోయింది. దీంతో కొద్దిసేపు తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అయితే, భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి పరిస్థిని అదుపులోకి తేవడంత అంరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Mana Mitra App: మన మిత్ర మొబైల్ యాప్‌ను ప్రారంభించిన చంద్రబాబుమహిళా సాధికారత, ఆర్థిక పురోగతికి ప్రభుత్వం బలమైన నిబద్ధతను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం పునరుద్ఘాటించారు. సచివాలయంలో గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంఘం, మునిసిపల్ ప్రాంతాలలో పేదరిక నిర్మూలన లక్ష్యం విభాగాల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించిన ఆయన, వివిధ రంగాలలో మహిళల అభివృద్ధి, వ్యవస్థాపకత కోసం ప్రతి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

తొలిసారి భార్య భారతితో దీపావళి జరుపుకున్న వైకాపా చీఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి (ఫోటోలు)ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ లండన్ పర్యటన నుండి బెంగళూరుకు తిరిగి వచ్చారు. ఆ తర్వాత బెంగళూరులోని యెలహంకలోని తన విలాసవంతమైన ఇంట్లో దీపావళి పండుగను జరుపుకున్నారు. తొలిసారిగా జగన్ తన భార్య భారతితో కలిసి దీపావళి పండుగను బహిరంగంగా జరుపుకున్నారు. ఇంతకుముందు ఎన్నడూ జగన్ ఇలా దీపావళి జరుపుకున్న దాఖలాలు లేవు. జగన్ బహిరంగంగా దీపావళిని జరుపుకోవడం ఇదే మొదటిసారి కావడం గమనార్హం.

Rana: దుల్కర్ సల్మాన్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే.. కాంత ఫస్ట్ సింగిల్ కు రెస్పాన్స్స్పిరిట్ మీడియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ బ్యానర్‌లపై రానా దగ్గుబాటి, దుల్కర్ సల్మాన్, ప్రశాంత్ పొట్లూరి, జోమ్ వర్గీస్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. కాంత ఫస్ట్ సింగిల్ హే పసి మనసే కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

షాప్ ఓనర్ నన్ను చూసి విక్రమ్‌లా ఉన్నారు అన్నారు : బైసన్ హీరో ధృవ్ విక్రమ్ధృవ్ విక్రమ్, అనుపమ పరమేశ్వరణ్ జంటగా పా. రంజిత్ సమర్పణలో సమీర్ నాయర్, దీపక్ సెగల్, పా. రంజిత్, అదితి ఆనంద్ నిర్మాతలుగా మారి సెల్వరాజ్ తెరకెక్కించిన చిత్రం బైసన్. ఈ సినిమాకి నివాస్ కె. ప్రసన్న సంగీతాన్ని అందించారు. ఇక ఈ మూవీని తెలుగులో జగదంబే ఫిల్మ్స్ బ్యానర్ మీద తెలుగులో అక్టోబర్ 24న రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిత్రం గురించి పలు విషయాలు తెలియజేశారు.

Rana Daggubati: మిరాయ్ సీక్వెల్ లో రానా దగ్గుబాటి కీలకం అంటున్న తేజ సజ్జాబ్లాక్ బస్టర్ హను-మాన్ తర్వాత కథానాయకుడు తేజ సజ్జా మిరాయ్ తో మరో హిట్ అందించారు. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయాన్ని సాధించింది. దానికి తోడు ఇటీవల OTT ప్లాట్‌ఫామ్ జియో హాట్‌స్టార్‌లోకి ప్రవేశించింది, అక్కడ ఇది విస్తృత ప్రశంసలను అందుకుంటోంది. ఈ ఆదరణకు మిరాయ్ టీమ్ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ థ్యాంక్స్ మీట్ నిర్వహించింది.

RT76: స్పెయిన్‌లో రవితేజ తో సాంగ్ పూర్తిచేసుకున్న ఆషికా రంగనాథ్మాస్ మహరాజా రవితేజతో జోడిగా నటిస్తున్న ఆషికా రంగనాథ్ స్పెయిన్ లో ఓ పాటను పూర్తిచేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని చాలా సంతోషంగా తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది. రవితేజ ప్రస్తుతం కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో RT76 కోసం స్పెయిన్‌లో ఉన్నారు. స్పెయిన్‌లో ఒక పాట చిత్రీకరణ పూర్తయినట్లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేస్తూ ఆసక్తికరమైన అప్‌డేట్‌ను ఆషికా పంచుకుంది. దీనితో, స్పెయిన్ షెడ్యూల్ ముగిసింది. చిత్రం బృందం త్వరలో భారతదేశానికి తిరిగి వస్తుంది. ఇక ఈ సినిమా 2026 సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది.

నిర్మాతలు ఆర్టిస్టులను గౌరవించడం లేదు : హీరో నరేష్సీనియర్ నటుడు నరేష్ సినీ నిర్మాతల గురించి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. నిర్మాతలు ఆర్టిస్టులను గుర్తించడం లేదన్నారు. కేవలం డబ్బులు ఇస్తే సరిపోతుందనే భావన వారిలో నెలకొందన్నారు. యంగ్ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన "కె-రాంప్" సినిమా విజయం సాధించిన సందర్భంగా నిర్వహించిన సక్సెస్ మీట్‍‌లో నటుడు నరేష్ పాల్గొని మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Webdunia
