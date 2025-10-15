ISRO: 2040 నాటికి స్వదేశీ సిబ్బందితో చంద్రయాత్రకు రంగం సిద్ధం
2040 నాటికి భారతీయులను చంద్రునిపైకి దింపాలనే లక్ష్యాన్ని ఇస్రో నిర్దేశించుకుందని, దాని తొలి మానవ అంతరిక్ష ప్రయాణ మిషన్ గగన్యాన్ 2027లో ప్రారంభించబడుతుందని ఇస్రో చైర్మన్ వి నారాయణన్ అన్నారు. 2035 నాటికి జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం, 2026 నాటికి ముగ్గురు సిబ్బంది లేని గగన్యాన్ మిషన్లు సహా అనేక ప్రతిష్టాత్మక అంతరిక్ష ప్రాజెక్టులు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయని నారాయణన్ అన్నారు.
మొదటిది హాఫ్-హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ వ్యోమిత్రను డిసెంబర్ 2025 నాటికి లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 2040 నాటికి స్వదేశీ సిబ్బందితో కూడిన చంద్రయాత్రకు మార్గదర్శకత్వం ఇచ్చారు. దీని ప్రకారం మనం మన స్వంత పౌరులను చంద్రునిపైకి దింపి సురక్షితంగా తిరిగి తీసుకురావాలి. గ్రహాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి వీనస్ ఆర్బిటర్ మిషన్ (వీఓఎం) కూడా ఆమోదించబడిందని అని నారాయణన్ తెలిపారు.
భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) అధిపతి నారాయణన్ మాట్లాడుతూ, భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (బీఏఎస్) 2035 నాటికి ఏర్పడుతుందని, అంతరిక్షంలో ప్రారంభ మాడ్యూల్స్ 2027 నాటికి ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు.