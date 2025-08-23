Chandrayaan-3: చంద్రయాన్-3 మిషన్ అపూర్వమైన ఘనత.. ప్రపంచ రికార్డు
చంద్రయాన్-3 మిషన్ సాధించిన ఘనత అపూర్వమైనది. 21వ శతాబ్దం భారతదేశానికే చెందుతుందని కేంద్ర పెట్రోలియం-సహజ వాయువు మంత్రి హర్దీప్ పూరి శనివారం అన్నారు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్లో పూరి జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవం సందర్భంగా దేశానికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, "భారతదేశాన్ని అంతరిక్ష సూపర్ పవర్గా మార్చడానికి అంకితభావంతో ఉన్న శాస్త్రవేత్తలందరికీ కృతజ్ఞతలు" తెలిపారు.
"ఈ రోజు భారతదేశానికి గర్వకారణమైన రోజు. రెండు సంవత్సరాల క్రితం, ఇదే రోజున, మన గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు చంద్రునిపై చంద్రయాన్-3 మృదువైన ల్యాండింగ్ను విజయవంతంగా నిర్వహించడం ద్వారా ప్రపంచ రికార్డును సాధించారు" అని పూరి అన్నారు.
"ఈ విజయంతో, భారతదేశం చంద్రుని ఉపరితలంపై మృదువైన ల్యాండింగ్ను సాధించిన నాల్గవ దేశంగా, చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువంపై అటువంటి ఘనతను ప్రయత్నించిన మొదటి దేశంగా అవతరించింది. ఈ అపూర్వమైన విజయం 21వ శతాబ్దం భారతదేశానికే చెందుతుందని నిరూపించింది" అని పూరి తెలిపారు.
చంద్రయాన్-3తో, అమెరికా, చైనా, రష్యా తర్వాత చంద్రుని ఉపరితలంపై మృదువైన ల్యాండింగ్ను చేసిన నాల్గవ దేశంగా భారతదేశం నిలిచింది. ఈ మిషన్ను గుర్తుచేసుకుంటూ, ఇస్రో మాజీ చీఫ్ డాక్టర్ ఎస్. సోమనాథ్ ఇలా అన్నారు. చంద్రయాన్-3, విక్రమ్ సున్నితమైన ల్యాండింగ్ ఎప్పటికీ జ్ఞాపకాలలో చెక్కబడి ఉంటుంది. నియంత్రణ కేంద్ర తెరలు ఇప్పటికీ గర్వంతో మెరుస్తున్నాయి" అని ఇస్రో చైర్మన్గా మిషన్కు నాయకత్వం వహించిన సోమనాథ్ అన్నారు.
"2040 నాటికి, భారతదేశం రాకెట్లు, ఉపగ్రహాలు, అనువర్తనాలలో ప్రపంచ నాయకులతో సమానంగా నిలుస్తుంది. విక్షిత్ భారత్ 2047కు గణనీయమైన సహకారాన్ని అందిస్తుంది" అని సోమనాథ్ తెలిపారు.