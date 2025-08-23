పాకిస్తాన్ విమానాలకు గగనతల మూసివేతను సెప్టెంబర్ 24 వరకు పొడిగింపు
పాకిస్తాన్ విమానాలకు తన గగనతల మూసివేతను భారతదేశం మళ్ళీ సెప్టెంబర్ 24 వరకు పొడిగించింది. పొరుగు దేశం కూడా భారతీయ విమానాలకు తన గగనతల మూసివేతను సెప్టెంబర్ 24 వరకు పొడిగించింది. రెండు దేశాలు వైమానిక దళాలకు (NOTAMలు) వైమానిక స్థావర మూసివేతలను పొడిగిస్తూ వేర్వేరు నోటీసులు జారీ చేశాయి.
ఏప్రిల్ 22న 26 మంది మృతి చెందిన పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడి తరువాత, పాకిస్తాన్ విమానయాన సంస్థలు, ఆపరేటర్లు నిర్వహించే, యాజమాన్యంలోని లేదా లీజుకు తీసుకున్న విమానాలకు, సైనిక విమానాలకు భారతదేశం ఏప్రిల్ 30 నుండి తన గగనతలాన్ని మూసివేసింది.
అప్పటి నుండి, భారతదేశం మూసివేతను పొడిగించింది. ఆగస్టు 22న జారీ చేసిన NOTAM ప్రకారం, పాకిస్తాన్ రిజిస్టర్డ్ విమానాలు, పాకిస్తాన్ ఎయిర్లైన్స్ లీజుకు తీసుకున్న విమానాలు సైనిక విమానాలతో సహా భారత వైమానిక ప్రాంతం అందుబాటులో ఉండవు.
పహల్గామ్ ఉగ్రవాద దాడి తర్వాత పాకిస్తాన్పై భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న వివిధ చర్యలలో భాగంగా ఈ నిషేధం మొదట మే 24 వరకు ఉంది. తరువాత ప్రతి నెలా పొడిగించబడింది. ఆగస్టు 24 వరకు అమలులో ఉండాల్సిన ఆంక్షలను ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ 24 వరకు పొడిగించారు.