మంగళవారం, 21 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : మంగళవారం, 21 అక్టోబరు 2025 (11:45 IST)

Manchu Manoj : గాంధీకి, బ్రిటీష్ వారికి సవాల్ గా మారిన డేవిడ్ రెడ్డి గా మంచు మనోజ్

Manchu Manoj eating pani poori, David Reddy, Hanuman Reddy
Manchu Manoj eating pani poori, David Reddy, Hanuman Reddy
ఈ దీపావళికి మంచు మనోజ్ చాలా బాగా జరుపుకున్నారు. తన జూనియర్ నా చిన్న హీరోతో గోల్గప్పా తో పానీ పూరీ ఆనందం గా తిన్నానని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టి ప్రేక్షకులకు మీకు ప్రేమతో నిండిన దీపావళి శుభాకాంక్షలు అంటూ పోస్ట్ చేశారు. అదేవిధంగా చారిత్రాత్మక కథతో డేవిడ్ రెడ్డి చిత్రాన్ని హైదరాబాద్ లోని సంస్థ కార్యాలయంలో పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభించారు.
 
ఇక డేవిడ్ రెడ్డి విషయానికి వస్తే.. ఇంతకు ముందు రాని కథతో రూపొందుతోంది. రాజమౌళి 1920నాటి స్వాత్రంత్ర పోరాట యోధులను కలిపి ఆర్.ఆర్.ఆర్. సినిమా తీశాడు. అయితే.. 1920 కు ముందు జరిగిన కథతో మనోజ్ రాబోతున్నాడు. డేవిడ్ రెడ్డి గురించి మంచు మనోజ్ మాట్లాడుతూ, నేను మిరాయ్ ప్రమోషన్ లో చెప్పినట్లు డేవిడ్ రెడ్డి సినిమా చేస్తున్నారు. ఇది ఇంతవరకు ఎవరూ టచ్ చేయని పాయింట్. హనుమాన్ సినిమాకు పనిచేసిన కొత్త దర్శకుడు హనుమాన్ రెడ్డి పనిచేస్తున్నాడు. తను చెప్పిన కథ చాలా ఎగ్జైట్ మెంట్ కలిగించింది.
 
అది ఎలావుంటుందంటే... బ్రిటీష్ కాలంనాటి కథ, 1897 టు 1920 వరకు జరిగిన కథ. ఆ పిరీడ్ లో జరిగినంత యాక్షన్ ఎక్కడా జరగలేదు. ఒకవైపు బ్రిటీష్ వారికి మరోవైపు గాంధీకి ఛాలెంజ్ గా మారిన అత్యంత విప్లవాత్మకమైన వ్యక్తి కథ. గాంధీకి ట్రబుల్, బ్రిటీష్ కూ ట్రబుల్ అయిన పోరాట యోధుని కథ.  ఇద్దరికీ ఎలా లింక్ అనేది కల్పిత కథగా దర్శకుడు హనుమాన్ రెడ్డి చెప్పిన విధానం బాగా నచ్చింది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్త నిర్మిస్తోంది. త్వరలో ఈ సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలియజేస్తామని తెలిపారు. 

రాహుల్ జీ... దయచేసి త్వరగా పెళ్లి చేసుకోండి...

రాహుల్ జీ... దయచేసి త్వరగా పెళ్లి చేసుకోండి...కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీకి ఓ ఆసక్తికర అనుభవం ఎదురైంది. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా పాత ఢిల్లీలోని చారిత్రక ఘంటేవాలా స్వీట్ షాప్‌కు ఆయన వెళ్లగా, ఆ షాపు యజమాని నుంచి ఊహించని విన్నపం వచ్చింది. "రాహుల్ జీ, దయచేసి త్వరగా పెళ్లి చేసుకోండి. మీ పెళ్లి స్వీట్ల ఆర్డర్ కోసం మేం ఎదురుచూస్తున్నాం" అంటూ యజమాని సుశాంత్ జైన్ చేసిన సరదా వ్యాఖ్య ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

ఢిల్లీ ప్రజలకు ఊపిరాడటం లేదు.. ప్రమాదకర స్థాయిలో వాయు కాలుష్యం

ఢిల్లీ ప్రజలకు ఊపిరాడటం లేదు.. ప్రమాదకర స్థాయిలో వాయు కాలుష్యందేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాయు కాలుష్యం ప్రమాదకరస్థాయికి చేరుకుంది. దీంతో ఢిల్లీ ప్రజలు శ్వాసపీల్చడం కష్టతరంగా మారింది. దీపావళి వేడుకల తర్వాత వాయు కాలుష్యం ప్రమాదకర స్థాయికి చేరిందని, మంగళవారం ఉదయం 7 గంటల సమయానికి గాలి నాణ్యత సూచీ 347గా నమోదైందని కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి పేర్కొంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరంగా అభివర్ణించింది. అంటే వెరీ పూర్ కేటగిరీగా పేర్కొంది. ఢిల్లీలో వాయుకాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు దీపావళికి గ్రీన్ క్రాకర్స్‌ పేల్చడానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతి ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ పరిస్థితిలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. పైగా, గత యేడాది దీపావళి మరుసటి రోజు ఉదయం నమోదైన 296 ఏక్యూఐతో పోలిస్తే ఈ దపా కాలుష్యం మరింత తీవ్రంగా ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

యూపీలో దారుణం : దళితుడిపై అగ్రవర్ణాల దాష్టీకం.. బూట్లు నాకించి.. చేయి విరగ్గొట్టారు

యూపీలో దారుణం : దళితుడిపై అగ్రవర్ణాల దాష్టీకం.. బూట్లు నాకించి.. చేయి విరగ్గొట్టారుఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పాలనలో శాంతిభద్రలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చే యూపీలో అగ్రవర్ణాలకు చెందిన కొందరు ఓ దళిత యువకుడిపై రెచ్చిపోయారు. హమీర్‌పూర్ జిల్లాలో ఈ అమానవీయ ఘటన జరిగింది. ఒక దళిత యువకుడుని అగ్ర కులానికి చెందిన కొందరు చితకబాది చేయి విరగ్గొట్టారు. అంతటితో శాంతించని వారు అతనితో బూట్లు నాకించారు. అయితే, ఘటన జరిగి 12 రోజులైనా స్థానిక పోలీసులు కేసు నమోదు చేయకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. చివరికి జిల్లా ఎస్పీ జోక్యం చేసుకోవడంతో ఎట్టకేలకు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది.

తెలంగాణాలో నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలే వర్షాలు

తెలంగాణాలో నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలే వర్షాలుతెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలే వర్షాలు కురువనున్నాయి. ఈ విషయాన్ని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని, అందువల్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీచేసినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.

మిస్టర్ నాయుడు 75 యేళ్ల యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ - 3 కారణాలతో పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చు.. నారా లోకేశ్

మిస్టర్ నాయుడు 75 యేళ్ల యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ - 3 కారణాలతో పెట్టుబడులు పెట్టొచ్చు.. నారా లోకేశ్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి 75 యేళ్ల యంగ్ డైనమిక్ లీడర్ నాయకత్వం ఉందని, ఆయన అనుభవమైన నాయకత్వం రాష్ట్రాన్ని ప్రగతిపథంలో తీసుకెళుతుందని ఏపీ ఐటీ, విద్యాశాఖామంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్న లోకేశ్... ఆస్ట్రేలియా పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమై, ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు రావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇదే సరైన సమయమని, రాష్ట్రంలో ఉన్న అపార అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని పారిశ్రామికవేత్తలకు పిలుపునిచ్చారు. నవంబరు 14, 15 తేదీల్లో విశాఖపట్నంలో కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించనున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరు కావాలని వారిని సాదరంగా ఆహ్వానించారు.

Watch More Videos

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?

ప్రపంచ ఆర్థరైటిస్‌ దినోత్సవం: రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం ఎందుకు ముఖ్యం?ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్‌(OA) తరచుగా వృద్ధాప్యంతో వచ్చే వేర్ అండ్ టియర్ ఆర్థరైటిస్‌ అని పిలువబడితే, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్‌ (RA) మాత్రం చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతుంది. ఆర్ఏ అనేది దీర్ఘ కాలిక ఆటో ఇమ్యూన్ కండీషన్. ఇది 2021 నివేదిక ప్రకారం 13 మిలియన్ల మంది భారతీయులను ప్రభావితం చేసింది. సాధారణంగా ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటానికి రూపొందించబడిన మీ శరీర రక్షణ వ్యవస్థ- ఈ స్థితిలో, తప్పుగా తన స్వంత ఆరోగ్యకరమైన కణజాలాలపై దాడి చేస్తుంది. ఆర్ఏలో, ఈ దాడి, మీ కీళ్ల మృదువైన లైనింగ్‌‌ను సజావుగా కదిలేలా చేసే సైనోవియంపై కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది.

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?

పుట్టగొడుగులు ఎవరు తినకూడదు?పుట్టగొడుగులు సాధారణంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని తినకూడదు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. పుట్టగొడుగులు తింటే కొందరికి అలెర్జీ వస్తుంది. కొంతమందికి పుట్టగొడుగులు తిన్నప్పుడు చర్మం ఎర్రబడటం, దద్దుర్లు, వాపు లేదా శ్వాస సమస్యలు వంటి అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు రావచ్చు. అలెర్జీ ఉన్నవారు వీటిని తినకూడదు. అడవిలో సహజంగా పెరిగే పుట్టగొడుగులలో కొన్ని రకాలు అత్యంత విషపూరితమైనవి, ప్రాణాంతకం కూడా కావచ్చు. వాటిని గుర్తించడంలో మీకు నిపుణులైన పరిజ్ఞానం లేకపోతే, అడవి పుట్టగొడుగులను అస్సలు తినకూడదు.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com