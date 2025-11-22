పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్వర్క్.. జీవోను జారీ చేసిన తెలంగాణ సర్కారు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాబోయే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు రిజర్వేషన్ల ఫ్రేమ్వర్క్ను వివరిస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (జీవో)ను విడుదల చేసింది. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల పదవులకు రిజర్వేషన్లను నిర్ణయించే విధానాలను జీవో నిర్దేశిస్తుంది. ఇంకా మొత్తం కోటా 50 శాతం మించకూడదని నిర్దేశిస్తుంది.
మార్గదర్శకాల ప్రకారం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వార్డు సభ్యులకు రిజర్వేషన్లు కుల జనాభా లెక్కల డేటా ఆధారంగా కేటాయించబడతాయి. సర్పంచ్ పదవులకు బీసీ రిజర్వేషన్లు కూడా కుల జనాభా లెక్కల గణాంకాలను ఉపయోగించి నిర్ణయించబడతాయి, అయితే సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు 2011 జనాభా లెక్కల గణాంకాల ఆధారంగా నిర్ణయించబడతాయి.
సర్పంచ్ రిజర్వేషన్లను ఖరారు చేసే బాధ్యతను రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారులకు (ఆర్డీవోలు) అప్పగించారు. వార్డు సభ్యుల రిజర్వేషన్లను మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులు (MPDOలు) నిర్ణయిస్తారు. రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధుల సమక్షంలో నిర్వహించే లాటరీ విధానం ద్వారా మహిళా రిజర్వేషన్లను కేటాయిస్తామని ప్రభుత్వం మరింత స్పష్టం చేసింది.