హైదరాబాద్: ప్రీమియం బిల్ట్-ఇన్ కిచెన్ సొల్యూషన్స్లో భారతదేశంలోని ప్రముఖ బ్రాండ్లలో ఒకటిగా పేరు తెచ్చుకుంది KAFF. ఇప్పటికే తమ విలువైన ఉత్పత్తులతో వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని అద్భుతంగా చూరగొన్న KAFF అప్లయెన్సెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇప్పుడు తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో తన కొత్త ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ స్టోర్ని విహాన్ గోయల్ గ్యాలరీని గ్రాండ్గా ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. భారతదేశం అంతటా వినియోగదారులకు అద్భుతంగా నచ్చే, లీనమయ్యే ప్రపంచ స్థాయి కిచెన్ అనుభవాన్ని అందించాలనే KAFF లక్ష్యంలో ఈ అదనంగా మరో బలమైన అడుగు ఉంది.
5-1-661, ట్రూప్ బజార్, కోటి, హైదరాబాద్, తెలంగాణ చిరునామాతో ఉన్నఈ కొత్త KAFF బ్రాండ్ స్టోర్.. KAFF యొక్క వినూత్నమైన, అధిక-పనితీరు గల కిచెన్ యొక్క విస్తృత శ్రేణిని ఒకేచోట కేంద్రీకృతం చేస్తుంది. వినియోగదారులు ఇన్ బిల్ట్ చిమ్నీలు, కుక్టాప్లు, హాబ్లు, ఓవెన్లు, మైక్రోవేవ్లు, డిష్వాషర్లు, వైన్ కూలర్లు, సింక్లు, ప్రీమియం వంటగది హార్డ్వేర్ యొక్క తాజా సేకరణను ఇక్కడ అన్వేషించవచ్చు.
సమకాలీన గృహయజమానులకు, మాడ్యులర్-కిచెన్ కొనుగోలుదారులకు స్ఫూర్తినిచ్చేలా రూపొందించబడిన ఈ స్టోర్, KAFF యొక్క సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, నైపుణ్యం, ఆధునిక సౌందర్యశాస్త్రం యొక్క సంతకం మిశ్రమాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనలు, నిపుణుల మార్గదర్శకత్వంతో, KAFF ఉపకరణాలు ప్రసిద్ధి చెందిన సజావుగా ఏకీకరణ, అత్యుత్తమ పనితీరు, సొగసైన డిజైన్ను సందర్శకులు ప్రత్యక్షంగా అనుభవించేలా స్టోర్ నిర్ధారిస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా ఈ స్టోర్ గురించి KAFF ఇండియా CEO శ్రీ నళిన్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, KAFF కుటుంబానికి విహాన్ గోయల్ గ్యాలరీని అధికారికంగా స్వాగతిస్తున్నందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాం. వినియోగదారులు మా ఉత్పత్తులతో అత్యంత ప్రామాణికమైన, ఆచరణాత్మక మార్గంలో సంభాషించగల అనుభవ స్థలాలను సృష్టించడానికి మేము చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని ఈ స్టోర్ ప్రతిబింబిస్తుంది. హైదరాబాద్ ఎల్లప్పుడూ ఆధునిక వంటగది ఆవిష్కరణలను స్వాగతించింది. KAFF భారతీయ ఇళ్లకు తీసుకువచ్చే సౌకర్యం, సౌలభ్యం, అధునాతనతను కనుగొనడంలో ఈ అవుట్ లెట్ మరిన్ని కుటుంబాలకు సహాయపడుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాము అని అన్నారు.
నవంబర్ 21న ప్రారంభమైన ఈ స్టోర్, హైదరాబాద్లో KAFF కోసం ఒక ఉత్తేజకరమైన రిటైల్ అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. ఈ ప్రారంభంతో, KAFF తన ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ అవుట్లెట్లు, అనుభవ కేంద్రాల నెట్ వర్క్ను విస్తరించడం ద్వారా భారతదేశం అంతటా తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకుంటోంది. KAFF యొక్క ప్రీమియం శ్రేణిని అన్వేషించడానికి, విభిన్న జీవనశైలి అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించిన అనుకూలీకరించిన వంటగది పరిష్కారాలను కనుగొనడానికి హైదరాబాద్, చుట్టుపక్కల ఉండేవారు ఇప్పుడు కొత్త షోరూమ్ను సందర్శించవచ్చు.