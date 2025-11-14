శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 14 నవంబరు 2025 (17:55 IST)

హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన స్పెక్టాక్యులర్ సౌదీ

Spectacular Saudi
సౌదీ జాతీయ పర్యాటక బ్రాండ్, సౌదీ, వెల్‌కమ్ టు అరేబియా, తమ ఎక్సపీరియెన్షియల్ ప్రదర్శన, స్పెక్టాక్యులర్ సౌదీని హైదరాబాద్‌కు మొదటిసారిగా తీసుకువస్తుంది. నవంబర్ 21-23 వరకు శరత్ సిటీ మాల్‌లో జరిగే ఈ మూడు రోజుల వేడుక, సందర్శకులను నగరం యొక్క చారిత్రక ఆకర్షణ శక్తిని దాటి అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు, ఎడారి శ్రావ్యతలు, సౌదీ కాఫీ యొక్క సువాసనల ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళుతుందని హామీ ఇస్తుంది.
 
ఢిల్లీ, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్, ముంబైలతో సహా బహుళ-నగర ప్రదర్శనలో భాగంగా హైదరాబాద్‌‌కు వస్తోన్న స్పెక్టాక్యులర్ సౌదీ 2025, దేశ సంస్కృతి, వంటకాలు, సృజనాత్మకతను ఒక లీనమయ్యే అనుభవంలో కలుపుతుంది. వారసత్వం, డిజైన్ యొక్క వేడుక అయిన ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ సౌదీ నుండి బ్రూటోపియా, ఎ కహ్వా ఎక్స్‌పీరియన్స్ వరకు వినూత్న అనుభవాలను అందిస్తోంది. అదే సమయంలో, ఎపిక్యూరియన్-కలినరీ కార్నర్ సౌదీ యొక్క మారుతున్న ఆహార కథను సందర్శకులకు పరిచయం చేస్తుంది. 
 
ఇప్పటికే సౌదీని అమితంగా ఇష్టపడుతున్న యాత్రికులకు, ఈ కార్యక్రమం ప్రయాణాన్ని గతంలో కంటే సులభతరం చేస్తుందని హామీ ఇస్తుంది. ఆన్-సైట్ తషీర్ కియోస్క్‌లు సందర్శకులకు ప్రయాణ సమాచారం, సహాయాన్ని సులభంగా పొందేలా చేస్తాయి. బహుమతులు కూడా ఉన్నాయి, రియాద్‌కు నాలుగు రాత్రుల విహారయాత్ర (వసతి, విమానాశ్రయ బదిలీలు, నగర పర్యటనలతో కలిపి), ఎంపిక చేసిన బుకింగ్‌లపై ఉచిత రాత్రులు, ప్రత్యేకమైన జంట బోనస్‌లు, సౌదీ విమానాలు, హోటళ్ళు, ప్యాకేజీలపై రూ. 75 లక్షలకు పైగా విలువైన డిస్కౌంట్ వోచర్‌లు వున్నాయి. 2026 కోసం రియాద్ ప్యాకేజీ బుకింగ్‌లతో కూడిన ఉచిత సిక్స్ ఫ్లాగ్స్ టిక్కెట్లు, రియాద్‌లోని MDL బీస్ట్ సౌండ్‌స్టార్మ్ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్‌కు జంట పాస్‌లు ఈ డీల్‌ను మరింత ఆనందంగా మలుస్తాయి.
 
చరిత్రను కాస్మోపాలిటన్ శక్తితో మిళితం చేసే హైదరాబాద్ నగరంలో, సౌదీ యొక్క ఆత్మీయత, సృజనాత్మకత, సాంస్కృతిక గొప్పతనాన్ని అనుభవించడానికి స్పెక్టాక్యులర్ సౌదీ ఆహ్వానిస్తోంది.

Tandavam song: ఓం నమహ్ శివాయ.. అఖండ తాండవం సాంగ్ రిలీజ్

Tandavam song: ఓం నమహ్ శివాయ.. అఖండ తాండవం సాంగ్ రిలీజ్నందమూరి బాలక్రిష్ణ శివుడి ఆవాహం వస్తే ఎలా వుంటుందో ఆ పాత్రలో జీవించేశాడు. ద్వారాకాదార ఈశ్వరా, డమక డమక...ఓంకార.. సంహార.. నాగరాయ నాయక.. దేవ దేవశంకర శివా.. అంటూ సాగే పాటను ఉదిత్ నారాయణ, కైలాష్ ఖేర్ ఆలపించారు. ముంబైలో జరిగిన ఈ వెంట్ లో పాటను విడుదలచేసింది చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ. దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను తన దైన శైలిలో బాలక్రిష్ణ ను చూపించారు.

సత్య, రితేష్ రానా.. జెట్లీ హ్యూమరస్ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్

సత్య, రితేష్ రానా.. జెట్లీ హ్యూమరస్ టైటిల్ పోస్టర్ రిలీజ్టాలీవుడ్ ఫేవరేట్ ద్వయం సత్య, దర్శకుడు రితేష్ రానా 'జెట్లీ'తో అలరించబోతున్నారు. ఈరోజు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ విడుదలైంది. ఇప్పటికే ఇంటర్నెట్‌ లో వైరల్ గా మారింది. సత్య ఒక విమానం పైన కూర్చుని వుండగా "I am done with comedy" అనే లైన్ అభిమానులకు నవ్విస్తుంది. ఇది రితేష్ రానా మార్క్ ఇంటర్టైన్మెంట్ ని సూచిస్తోంది.

మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేస్తున్న ఇట్లు మీ ఎదవ

మైత్రి మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ విడుదల చేస్తున్న ఇట్లు మీ ఎదవత్రినాధ్ కఠారి హీరోగా ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో సంజీవని ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై నిర్మాత బళ్లారి శంకర్ నిర్మిస్తున్న యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఇట్లు మీ ఎదవ. సాహితీ అవాంచ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. వెయ్యేళ్ళు ధర్మంగా వర్ధిల్లు అనేది ట్యాగ్ లైన్. ఈ సినిమా ట్రైలర్ మంచి రెస్పాన్స్ తో సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి.

తల్లి తో అవార్డ్ అందుకున్న మధుర క్షణాల్లో సాయి దుర్గ తేజ్

తల్లి తో అవార్డ్ అందుకున్న మధుర క్షణాల్లో సాయి దుర్గ తేజ్హీరో సాయి దుర్ఘ తేజ్ తాజాగా వేసిన పోస్ట్ గమనిస్తే తన తల్లిపై ఎంత ప్రేమ ఉందో మరోసారి చెప్పకనే చెప్పినట్టుగా కనిపిస్తుంది. రోడ్డు ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన తరువాత సాయి దుర్గ తేజ్ మరో జన్మను ఎత్తినట్టుగా ఎంతో జాగ్రత్తగా జీవిస్తున్నారు. అందరికీ రోడ్డు ప్రమాదాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. హెల్మెట్ ప్రాధాన్యాన్ని కూడా చెబుతుంటారు. తాజాగా సాయి దుర్గ తేజ్ తనకు వచ్చిన అవార్డు, ఆ అవార్డుని అమ్మ విజయ దుర్గ గారి చేతుల మీదుగా అందుకోవడం గురించి పోస్ట్ వేశారు.

Balakrishna: అఖండ 2 కోసం ముంబై చేరిన బాలకృష్ణ, బోయపాటిశ్రీను

Balakrishna: అఖండ 2 కోసం ముంబై చేరిన బాలకృష్ణ, బోయపాటిశ్రీనునందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ నటించిన చిత్రమే అఖండ 2 తాండవం. వీరి కాంబినేషన్ లో నాలుగు వరుస హిట్స్ తర్వాత బాలయ్య నుంచి వస్తున్న ఐదవ సినిమా ఇది. కాగా దీనిపై భారీ హైప్ నెలకొంది. ముంబైలో ఈరోజు PVR జుహులో వేడుక జరుగుతుంది. ఇందులో ప్రధానంగా సౌండ్ సిస్టమ్ గురించి థమన్ ఏం చెప్పబోతున్నాడో ఆసక్తికరంగా వుంది.

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

sesame seeds నువ్వులు తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలునువ్వులు కొన్నిసార్లు మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్, గుండె జబ్బులు తదితర అనారోగ్యాలకు ఉపయోగిస్తారు. నువ్వులు వల్ల కలిగే ఇతర ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఎముకలు దృఢంగా మారుస్తుంది. రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. అధిక రక్తపోటు తగ్గుతుంది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగిస్తుంది షుగర్ లెవల్స్ సాధారణ స్థితిలో వుంటాయి. రోగ నిరోధకశక్తి పెరుగుతుంది. శరీరానికి కావాల్సిన ప్రోటీన్లు అందుతాయి. డయాబెటిస్ రాకుండా నియంత్రిస్తుంది. నల్ల నువ్వుల్లో ఉండే ఔషధ విలువలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌ రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. నువ్వుల నూనె వాడకంతో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు తగ్గుతాయి.

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్

250 మిల్లీ లీటర్ల మంచినీటిలో మెంతి గింజలు నానబెట్టి తాగితే షుగర్ కంట్రోల్పెరుగుతున్న చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో మెంతి నీరు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మెంతి గింజల్లో ఫైబర్ వుంది. ఇది జీర్ణక్రియను నెమ్మదిస్తుంది, రక్తంలో చక్కెరను సాధారణంగా ఉంచుతుంది. ఒక చెంచా మెంతి గింజలను 200-250 మిల్లీ లీటర్ల నీటిలో రాత్రంతా నానబెట్టండి. ఉదయాన్నే ఫిల్టర్ చేసిన నీటిని తాగాలి. నానబెట్టిన మెంతి గింజలను కూడా నమలవచ్చు. దీనితోపాటు ఉదయం 200-250 మిల్లిలీటర్ల నీటిలో 1 టీస్పూన్ మెంతి గింజలను ఉడకబెట్టవచ్చు. దీనిని వడకట్టి త్రాగాలి, గింజలను నమలాలి. మజ్జిగ మొదలైన వాటిలో మెంతి గింజల పొడిని కూడా తీసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఆరోగ్య చిట్కాను అనుసరించే ముందు నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

ఇమామి లిమిటెడ్ వ్యూహాత్మక కేశ్ కింగ్ రీ బ్రాండింగ్

ఇమామి లిమిటెడ్ వ్యూహాత్మక కేశ్ కింగ్ రీ బ్రాండింగ్కేశ్ కింగ్, భారత్ యొక్క ప్రాముఖ్యత పొందిన ఒక హెయిర్ కేర్ బ్రాండ్‌గా నిలిచింది. ఈ బ్రాండ్ తనకు తానే ఒక సరిక్రొత్త రూపాన్ని ఇవ్వడానికి రీ బ్రాండింగ్ చొరవలో ప్రథమాంశంగా ప్రవేశపెట్టారు కేశ్ కింగ్ గోల్డ్. దీనివలన బ్రాండ్‌కు ఒక క్రొత్త గుర్తింపు, ప్రతిపాదన, ప్యాకేజింగ్‌కు ఒక సరిక్రొత్త మరియు ఆకర్షణీయమైన స్థానం పొందింది. ఈ రీ బ్రాండింగ్ చొరవ కారణంగా ఇమామి తన బ్రాండ్ కేశ్ కింగ్ కోసం ఒక ప్రత్యేక వ్యూహాత్మక మార్పును స్వీకరించింది. ఇప్పుడు అది దాని సాంప్రదాయ మూలాలను దాటి ఒక శక్తివంతమైన కొత్త ప్రతిపాదన స్వీకరించింది, ఆయుర్వేదం-విజ్ఞానం.

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుంది

నీరసంగా వుంటుందా? ఇవి తింటే శక్తి వస్తుందిశరీరానికి సహజసిద్దంగా శక్తిని అందించే ఆహార పదార్థాలు కొన్ని వున్నాయి. వాటిని తింటుంటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులోని కార్బోహైడ్రేట్లు, సహజ చక్కెరలు, పొటాషియంలు శీఘ్రమైన-స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. క్వినోవాలో పూర్తి ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్- మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. చియా విత్తనాలు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లతో సహా పోషకాలతో నిండి ఉంటాయి. బాదంపప్పులు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ యొక్క గొప్ప మూలం. అవి స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, మెగ్నీషియం, అవసరమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది.

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

క్యాలీఫ్లవర్‌ 8 ప్రయోజనాలు ఏమిటి?క్యాలీఫ్లవర్. మధుమేహం వున్నవారు కూడా క్యాలీఫ్లవర్ కూరను చక్కగా తినేయవచ్చు. ఈ క్యాలీఫ్లవర్ వల్ల కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందాము. క్యాలీఫ్లవర్‌లో కార్బోహైడ్రేట్లు తక్కువగా ఉన్నందున మధుమేహం ఉన్నవారికి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక తాజా పువ్వు రసాన్ని సేవిస్తే పొట్టలో కురుపులు, దంతాలు, చిగుళ్ల నుండి రక్తస్రావం లాంటివి తగ్గిపోతాయి. క్యాలీఫ్లవర్ తీసుకోవడం వల్ల లంగ్‌, బ్రెస్ట్‌, ఒవేరియన్‌ వంటి పలు క్యాన్సర్‌ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. క్యాలీఫ్లవర్ ఆకుల రసం స్వీకరిస్తే రేచీకటి, చర్మం పొడిబారటం, జుట్టు త్వరగా తెల్లబడటం, జలుబు నివారించబడతాయి.
