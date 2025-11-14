హైదరాబాద్కు వచ్చిన స్పెక్టాక్యులర్ సౌదీ
సౌదీ జాతీయ పర్యాటక బ్రాండ్, సౌదీ, వెల్కమ్ టు అరేబియా, తమ ఎక్సపీరియెన్షియల్ ప్రదర్శన, స్పెక్టాక్యులర్ సౌదీని హైదరాబాద్కు మొదటిసారిగా తీసుకువస్తుంది. నవంబర్ 21-23 వరకు శరత్ సిటీ మాల్లో జరిగే ఈ మూడు రోజుల వేడుక, సందర్శకులను నగరం యొక్క చారిత్రక ఆకర్షణ శక్తిని దాటి అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు, ఎడారి శ్రావ్యతలు, సౌదీ కాఫీ యొక్క సువాసనల ప్రపంచంలోకి తీసుకువెళుతుందని హామీ ఇస్తుంది.
ఢిల్లీ, బెంగళూరు, అహ్మదాబాద్, ముంబైలతో సహా బహుళ-నగర ప్రదర్శనలో భాగంగా హైదరాబాద్కు వస్తోన్న స్పెక్టాక్యులర్ సౌదీ 2025, దేశ సంస్కృతి, వంటకాలు, సృజనాత్మకతను ఒక లీనమయ్యే అనుభవంలో కలుపుతుంది. వారసత్వం, డిజైన్ యొక్క వేడుక అయిన ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ సౌదీ నుండి బ్రూటోపియా, ఎ కహ్వా ఎక్స్పీరియన్స్ వరకు వినూత్న అనుభవాలను అందిస్తోంది. అదే సమయంలో, ఎపిక్యూరియన్-కలినరీ కార్నర్ సౌదీ యొక్క మారుతున్న ఆహార కథను సందర్శకులకు పరిచయం చేస్తుంది.
ఇప్పటికే సౌదీని అమితంగా ఇష్టపడుతున్న యాత్రికులకు, ఈ కార్యక్రమం ప్రయాణాన్ని గతంలో కంటే సులభతరం చేస్తుందని హామీ ఇస్తుంది. ఆన్-సైట్ తషీర్ కియోస్క్లు సందర్శకులకు ప్రయాణ సమాచారం, సహాయాన్ని సులభంగా పొందేలా చేస్తాయి. బహుమతులు కూడా ఉన్నాయి, రియాద్కు నాలుగు రాత్రుల విహారయాత్ర (వసతి, విమానాశ్రయ బదిలీలు, నగర పర్యటనలతో కలిపి), ఎంపిక చేసిన బుకింగ్లపై ఉచిత రాత్రులు, ప్రత్యేకమైన జంట బోనస్లు, సౌదీ విమానాలు, హోటళ్ళు, ప్యాకేజీలపై రూ. 75 లక్షలకు పైగా విలువైన డిస్కౌంట్ వోచర్లు వున్నాయి. 2026 కోసం రియాద్ ప్యాకేజీ బుకింగ్లతో కూడిన ఉచిత సిక్స్ ఫ్లాగ్స్ టిక్కెట్లు, రియాద్లోని MDL బీస్ట్ సౌండ్స్టార్మ్ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్కు జంట పాస్లు ఈ డీల్ను మరింత ఆనందంగా మలుస్తాయి.
చరిత్రను కాస్మోపాలిటన్ శక్తితో మిళితం చేసే హైదరాబాద్ నగరంలో, సౌదీ యొక్క ఆత్మీయత, సృజనాత్మకత, సాంస్కృతిక గొప్పతనాన్ని అనుభవించడానికి స్పెక్టాక్యులర్ సౌదీ ఆహ్వానిస్తోంది.