ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది.. కేటీఆర్ వీడియో వైరల్
హైదరాబాద్లోని ఒక ప్రముఖ సమావేశంలో కేటీఆర్ ప్రసంగిస్తున్న ఆసక్తికరమైన వీడియో క్లిప్ను బీఆర్ఎస్ షేర్ చేసింది. భారత రాజకీయాల భవిష్యత్తు గురించి ఆయన ధైర్యంగా అంచనాలు వేయడంతో ఆయన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి.
రాబోయే 20 ఏళ్లలో భారతదేశాన్ని ఏ ఒక్క ప్రధాన జాతీయ లేదా ప్రాంతీయ పార్టీ పాలించదని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆయన ప్రకారం, భవిష్యత్తు పెద్ద జాతీయ పార్టీల కంటే ప్రాంతీయ, లౌకిక పార్టీలదే అవుతుంది. ఢిల్లీ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని పేర్కొన్నారు. తదుపరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రగతిశీల శక్తుల కూటమి ద్వారా ఏర్పడే అవకాశం ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు.
ముఖ్యంగా 2024లో బీఆర్ఎస్ ఒక్క లోక్సభ సీటు కూడా గెలవకపోవడంతో ఆయన విశ్వాసం చూసి రాజకీయ పరిశీలకులు షాకవుతున్నారు. తెలంగాణను దశాబ్దం పాటు పాలించిన పార్టీ, హైదరాబాద్ను, రాష్ట్రాన్ని మార్చినందుకు ఘనత వహించినప్పటికీ, ఇటీవలి ఎన్నికల్లో ఓటర్లు వారికి మద్దతు ఇవ్వలేదు.
కేటీఆర్ ఆయన పార్టీకి లోక్సభలో ఎటువంటి ఉనికి లేకపోయినా పగటి కలలు కంటున్నట్లు కనిపిస్తోందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అయితే, రాజకీయాలు అనూహ్యమైనవని, ఏదైనా మారవచ్చని బీఆర్ఎస్ సభ్యులు వాదిస్తున్నారు.