Samantha Prabhu : అనాథలతో లైట్ ఆఫ్ జాయ్ 2025 దీపావళి జరుపుకున్న సమంత

Samantha Prabhu celebrated Light of Joy Diwali with orphans
ఈ దీపావళికి, నటి సమంత రూత్ ప్రభు స్థాపించిన ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ అయిన ప్రత్యూష సపోర్ట్, తన వార్షిక లైట్ ఆఫ్ జాయ్ ఈవెంట్ను జరుపుకుంది. హైదరాబాద్ అంతటా వివిధ ఎన్జీఓల నుండి 250 మందికి పైగా అనాథ పిల్లలను ఒకచోట చేర్చిన హృదయపూర్వక దీపావళి సమావేశం ఆనందం మరియు కృతజ్ఞతతో నిండిన సాయంత్రం.
Samantha Prabhu, Pratyusha, Dr. Manjula Angani
సంవత్సరాల క్రితం పేద పిల్లలకు పండుగ సీజన్ను ప్రకాశవంతంగా మార్చడానికి ఒక చిన్న ప్రయత్నంగా ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ఇప్పుడు ప్రత్యూష సపోర్ట్ యొక్క అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వార్షిక సంప్రదాయాలలో ఒకటిగా మారింది. ఈ సంవత్సరం, NGO యొక్క 11వ వార్షికోత్సవాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ మరియు ఒక దశాబ్ద లక్ష్యాన్ని దాటిన తరువాత, లైట్ ఆఫ్ జాయ్ 2025ని పెద్ద ఎత్తున జరుపుకున్నారు - బహుళ సంస్థల నుండి పిల్లలు, స్వచ్ఛంద సేవకులు మరియు శ్రేయోభిలాషులను ఒకే వేదిక పైకి తీసుకొచ్చింది
సాయంత్రం దీపావళి యొక్క నిజమైన స్ఫూర్తిని - ఐక్యత మరియు కృతజ్ఞతను ప్రసరింపజేసింది. వేడుక యొక్క ముఖ్యాంశం "కృతజ్ఞతా కార్యకలాపం", ఇక్కడ ప్రతి బిడ్డ తాము కృతజ్ఞతతో ఉన్న ఒక విషయాన్ని వ్రాసుకున్నారు. సూర్యుడు అస్తమించగానే, ఆశ, ప్రేమ మరియు కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తూ వందలాది దీపాలు వెలిగించబడ్డాయి.
వ్యవస్థాపకురాలు సమంతా రూత్ ప్రభు, సహ వ్యవస్థాపకురాలు పద్మశ్రీ డాక్టర్ మంజుల అనగాని సాయంత్రం వరకు పిల్లలతో కలిసి, వారితో సంభాషిస్తూ, సంతోష కరమైన క్షణాలను పంచుకున్నారు. ఈ వేడుకలో సంస్థ వాలంటీర్లు, ఈవెంట్ భాగస్వాములు నిర్వహించే ఆకర్షణీయమైన ఆటలు కార్యకలాపాలు కూడా జరిగాయి
ఈ కార్యక్రమం గురించి ప్రత్యూష సపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శేషంక బినేష్ మాట్లాడుతూ, ప్రతి సంవత్సరం, ఈ కార్యక్రమం మనం ఎందుకు ప్రారంభించామో గుర్తు చేస్తుంది. అనాథాశ్రమాల నుండి వందలాది మంది పిల్లలు కలిసి రావడం, నవ్వుతూ, వారు కృతజ్ఞతతో ఉన్న వాటిని పంచుకోవడం మరియు వారి హృదయాలను ఉత్సాహపరచడం - నిజంగా దీపావళి వేడుకల సారాంశాన్ని సంగ్రహిస్తుంది. మాకు, ఈ కార్యక్రమం కేవలం పిల్లలతో జరుపుకోవడం మాత్రమే కాదు; ఇది కృతజ్ఞత, కరుణ మరియు ఇవ్వడంలో ఉన్న ఆనందాన్ని గుర్తు చేస్తుంది.”
ప్రత్యూష సపోర్ట్ యొక్క పెరుగుతున్న స్వచ్ఛంద సేవకుల నెట్వర్క్ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది, ప్రతి బిడ్డకు బహుమతులు మాత్రమే కాకుండా, ప్రేమ మరియు స్వంతం యొక్క జ్ఞాపకాలు మిగిలి ఉండేలా చూసుకుంది.
నిరుపేద మహిళలు మరియు పిల్లలకు వైద్య మరియు భావోద్వేగ మద్దతును అందించాలనే దృక్పథంతో స్థాపించబడిన ప్రత్యూష సపోర్ట్ కరుణకు ఉన్నతంగా నిలుస్తోంది. సమంత రూత్ ప్రభు, డాక్టర్ మంజుల అనగని మరియు శేషంక బినేష్ నాయకత్వంలో, NGO గత దశాబ్దంలో, తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వందలాది మంది పిల్లలకు మద్దతు ఇచ్చింది. ప్రత్యూష సపోర్ట్ యొక్క ప్రధాన కార్యకలాపాలు టీకా డ్రైవ్లు, ఆరోగ్యం మరియు అవగాహన డ్రైవ్లు నిర్వహించడం, అనాథ గృహాలకు మందులు మరియు పోషకాహార పదార్ధాలను సరఫరా చేయడం, అవసరమైన సమాజాల కోసం ఔట్రీచ్ కార్యక్రమాలను ప్రారంభించడం.