17 వైద్య కళాశాలలు నిర్మించిన వైకాపా.. నిజమా.. కాదా..?
ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైద్య కళాశాలల నిర్మాణంపై వైఎస్సార్సీపీ, అధికార టీడీపీ మధ్య రాజకీయ మాటల యుద్ధం మొదలైంది. వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత జగన్ మోహన్ రెడ్డి తన ప్రభుత్వం తన పదవీకాలంలో 17 వైద్య కళాశాలలను నిర్మించిందని పేర్కొన్నారు.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, టీడీపీ ఈ వాదనలను సవాలు చేస్తూ వరుస వీడియోలను విడుదల చేసింది. జగన్, వైఎస్ఆర్సీపీ చేస్తున్న మరో తప్పుడు ప్రచారంలో వైద్య కళాశాల వాదనలు భాగమని అధికార పార్టీ చెబుతోంది.
ఈ వివాదం వల్ల వైద్య కళాశాలలకు కేటాయించిన నిధులు ఏమయ్యాయని చాలా మంది ప్రశ్నించారు. టీడీపీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ప్రకారం, సమాధానం ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది. 26 జిల్లాల్లో విలాసవంతమైన వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయాలను నిర్మించడానికి జగన్ నిధులను మళ్లించారని వారు ఆరోపించారు.
జగన్ హయాంలో నిర్మించినట్లు చెప్పబడుతున్న పార్టీ కార్యాలయాల చిత్రాలను కూడా టీడీపీ షేర్ చేసింది. ఈ వైఎస్ఆర్సీపీ జిల్లా కార్యాలయాలను నిర్మించడానికి రూ. 500 కోట్ల ప్రజాధనం, రూ.688 కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూమిని దుర్వినియోగం చేశారని వారు పేర్కొన్నారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు ముందు జరుగుతున్న రాజకీయ పోరును ఈ ఆరోపణలు మరింత తీవ్రతరం చేశాయి. ఎందుకంటే రెండు పార్టీలు ప్రజా నిధుల దుర్వినియోగం, నకిలీ అభివృద్ధి వాదనలపై ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నాయి.