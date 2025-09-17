ఫేక్ పోస్టులు, మహిళలు అవమానిస్తే ఊరుకోం.. త్వరలో బిల్లు.. టీడీపీ
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం నకిలీ ప్రచారాన్ని, మహిళలను ఆన్లైన్లో అవమానించడాన్ని అరికట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. పదే పదే అభ్యర్థించినప్పటికీ, ప్రతిపక్ష వైకాపా సోషల్ మీడియాలో టీడీపీ నాయకులకు వ్యతిరేకంగా కంటెంట్ను పోస్ట్ చేస్తూనే ఉంది. ఇటువంటి హానికరమైన చర్యలను అరికట్టడానికి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఒక బిల్లును ఆమోదించాలని నిర్ణయించింది.
ఈ పోస్ట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో గందరగోళాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి. సామాజిక వాతావరణాన్ని కలవరపెడుతున్నాయి. మంత్రులు అనితా వంగలపూడి, నాదెళ్ల మనోహర్, సత్యకుమార్, పార్థసారథిలతో కూడిన క్యాబినెట్ సబ్-కమిటీ ఏర్పడింది.
బిల్లుకు అధికారిక ఉత్తర్వులు కొన్ని రోజుల్లో వెలువడే అవకాశం ఉంది. అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాల్లో ఈ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని ఏపీ ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. నకిలీ పోస్ట్లలో పాల్గొనే రాజకీయ నాయకులు, నెటిజన్లను నియంత్రించడం ఈ బిల్లు లక్ష్యం.
వర్షాల తర్వాత మునిగిపోయిన అమరావతి వీడియోలు, చిత్రాలను వైకాపా షేర్ చేస్తోంది. పౌరులను తప్పుదారి పట్టిస్తోంది. వేముల ప్రశాంతి రెడ్డి, బైరెడ్డి శబరి వంటి మహిళా నాయకులను దుర్వినియోగ పోస్టులతో లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ప్రతిపాదిత బిల్లు నేరస్థులను క్రమశిక్షణలో ఉంచుతుంది. ఆన్లైన్లో జవాబుదారీతనాన్ని సృష్టిస్తుంది.