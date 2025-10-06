సోమవారం, 6 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్

అల్లు అర్జున్‌కు వార్నింగ్ ఇచ్చిన పోలీస్ అధికారి మృతి.. ఎలా?

sabbati vishnumurthy
టాలీవుడ్ హీరో అల్లు అర్జున్‌కు వార్నింగ్ ఇచ్చిన అసిస్టెంట్ పోలీస్ కమిషనర్ సబ్బతి విష్ణుమూర్తి మృతి చెందారు. ఆదివారం రాత్రి ఆయన గుండెపోటుకు గురై ప్రాణాలు విడిచారు. అల్లు అర్జున్ నటించిన "పుష్ప-2" మూవీ రిలీజ్ సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ థియేటర్ వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనపై విలేకరుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన పోలీస్ అధికారి విష్ణుమూర్తి. ఆయన ఆదివారం రాత్రి తన నివాసంలో ఉండగా గుండెపోటు రావడంతో కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచారు. 
 
పోలీస్ శాఖలో కీలక బాధ్యలు నిర్వహించారని సహచరులు తెలిపారు. విధి నిర్వహణలో, ప్రజలకు సేవ చేయడంలో నిబద్ధతతో వ్యవహరించేవారని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. పోలీస్ శాఖలో ఆయన చేసిన సేవలను, సామాజిక, కార్య నిర్వహణలో ఆయన చూపిన ప్రతిభను స్మరిస్తూ పలువురు నివాళులు అరిస్తున్నారు. 
 
కాగా, 'పుష్ప-2' చిత్రం విడుదల సందర్భంగా అల్లు అర్జున్ హైదరాబాద్ సంధ్యా థియేటర్ వద్దకు రావడంతో ఆయనను చూసేందముకు అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఎగబడ్డారు. దీంతో థియేటర్ వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఓ మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఆమె కుమారుడు కోమాలోకి వెళ్లాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పోలీసులపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. 
 
ఈ విమర్శలకు కౌంటర్ ఇచ్చేందుకు ఏసీపీ సబ్బతి విష్ణుమూర్తి ప్రెస్మీట్ పెట్టిమరీ హీరో అల్లు అర్జున్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఒక్క పది నిమిమషాలు తాము పక్కకు వెళితే మీ పరిస్థితి ఏంటని సెలబ్రిటీలను నిలదీశారు. తొక్కిసలాట ఘటనకు హీరో అల్లు అర్జునే బాధ్యుడని ఆయన స్పష్టం చేశారు. 

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణ

Prabhas: రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కు రెస్పాన్స్ - యూరప్ లో ప్రభాస్ తో రెండు పాటల చిత్రీకరణరెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ భారీ పాన్ ఇండియా మూవీ రాజా సాబ్ ట్రైలర్ రీసెంట్ గా రిలీజై బ్లాక్ బస్టర్ రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంటోంది. 40 మిలియన్ల ప్యూస్ కు పైగా వచ్చిందని చిత్ర యూనిట్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. అదే విధంగా ప్రభాస్ తోపాటు హీరోయిన్లపై రెండు పాటల చిత్రీకరణ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం దర్శకుడు మారుతీ, ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాత ఎస్.కె.ఎన్. యూరప్ వెలుతున్న పొటోలను షేర్ చేశారు. మరో వైపు చిత్రీకరణ ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఇంకోవైపు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు కూడా సాగుతున్నాయి.

Suman: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో ఉదయ భాస్కర వాగ్దేవి డైరెక్టన్ లో మహానాగ

Suman: రెగ్యులర్ షూటింగ్ లో ఉదయ భాస్కర వాగ్దేవి డైరెక్టన్ లో మహానాగభీమవరం టాకీస్ వారి 15 చిత్రాల్లో ఒకటైన మహానాగ రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలైంది. సీనియర్ హీరో సుమన్, హీరో రమాకాంత్, హీరోయిన్ శ్రావణి ముప్పిరాల (తొలి పరిచయం)పై చిత్రీకరించిన ముహూర్తపు సన్నివేశానికి నిర్మాతల మండలి అధ్యక్షుడు కె.ఎల్.దామోదర ప్రసాద్ క్లాప్ కొట్టగా... ప్రముఖ దర్శకులు రేలంగి నరసింహారావు గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.

రిషికేష్‌కు రజినీకాంత్, రోడ్డు పక్కన రాతి బెంచీపై ప్లేటులో భోజనం చేస్తూ...

రిషికేష్‌కు రజినీకాంత్, రోడ్డు పక్కన రాతి బెంచీపై ప్లేటులో భోజనం చేస్తూ...దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ ఆధ్యాత్మిక పునరుజ్జీవనం కోసం హిమాలయాలకు వెళ్లారు. రజనీకాంత్ రిషికేశ్‌లోని స్వామి దయానంద ఆశ్రమాన్ని సందర్శించి స్వామి దయానందకు నివాళులర్పించారు. తలైవా రజినీకాంత్ గంగా నది ఒడ్డున ధ్యానం కూడా చేశాడని, గంగా ఆరతిలో కూడా పాల్గొన్నాడని తెలుస్తోంది. రజినీకాంత్ ఆధ్యాత్మిక విహారయాత్రకు సంబంధించి ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్నాయి. రజనీకాంత్ తెల్లటి దుస్తులు ధరించి రోడ్డు పక్కన రాతి బెంచీపై ఉంచిన డిస్పోజబుల్ ప్లేటులో వడ్డించిన ఆహారాన్ని తింటున్నట్లు కనిపించారు. ఆయనకు కొద్ది దూరంలో పార్క్ చేసిన కారు కనిపించింది. మరో ఫోటోలో సూపర్ స్టార్ రజినీ ఆశ్రమంలో ఉన్న కొంతమందితో మాట్లాడుతుండగా, ఆ తర్వాత మరికొందరితో కలిసి ఫోటోలు దిగినవి బయటకు వచ్చాయి.

Raviteja: రవితేజ మాస్ జాతర నుంచి హుడియో హుడియో సాంగ్ ప్రోమో

Raviteja: రవితేజ మాస్ జాతర నుంచి హుడియో హుడియో సాంగ్ ప్రోమోమాస్ మహారాజా రవితేజ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం మాస్ జాతర నుంచి నేడు హుడియో హుడియో సాంగ్ ప్రోమో విడుదలైంది. రవితేజ, శ్రీలీల బ్రుందంపై పాట చిత్రీకరించారు. ఎ భీమ్స్ సిసిరోలియో మ్యూజికల్ సాంగ్ ఇది. ఆయనే ఆలపించారు. హేషమ్ AW మ్యూజిక్ సమకూర్చారు. పూర్తి సాంగ్ ను ఈనెల 8వ తేదీన విడుదలచేయనున్నారు. చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 31న విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు నిర్మాతలు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

'థామా' నుంచి నువ్వు నా సొంతమా పాట రిలీజ్

'థామా' నుంచి నువ్వు నా సొంతమా పాట రిలీజ్రష్మిక మందన్నా - ఆయుష్మాన్ ఖురానా జంటగా నటించిన చిత్రం థామా. ఆదిత్య దర్శకుడు. కొన్ని అతీంద్రియ శక్తులతో కూడిన ఓ రొమాంటిక్ చిత్రం. వినోదం ఉన్నా.. ఇందులో ప్రేమే ముఖ్య కథాంశం. ఈ నెల 21వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. దీని తర్వాత ఈ బ్యూటీ నటించిన 'ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ చిత్రం విడుదలకు సిద్ధమైంది. నవంబరు 7వ తేదీన ఇది విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ చిత్రం నుంచి నువ్వు నాకు సొంతమా అనే పాటను మేకర్స్ తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. దీంతో రష్మిక పేరు సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

