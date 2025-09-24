కన్నకూతురినే కిడ్నాప్ చేసారు.. కళ్లలో కారం కొట్టి ఎత్తుకెళ్లారు..
హైదరాబాద్ శివారు కీసరలో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుది. ప్రేమ వివాహం కారణంగా తల్లిదండ్రులు తమ సొంత కుమార్తెను కిడ్నాప్ చేశారు. ఈ కేసు నర్సంపల్లి గ్రామంలో ఉద్రిక్తతను రేకెత్తించింది. కుటుంబ వివాదం ప్రజల దృష్టికి వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రుల ఇష్టానికి విరుద్ధంగా నర్సంపల్లికి చెందిన ప్రవీణ్ను వివాహం చేసుకుంది. వివాహం జరిగి నాలుగు నెలలు అయినప్పటికీ, కుటుంబం దానిని అంగీకరించడానికి నిరాకరించింది.
బుధవారం తెల్లవారుజామున, కుమార్తె తల్లిదండ్రులు ప్రవీణ్ కుటుంబంపై దాడి చేసి, కారం పొడి కొట్టి, వారిని కట్టివేసి, సొంత కుమార్తెను అపహరించారు. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన గ్రామస్తులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ప్రవీణ్ ఫిర్యాదు తర్వాత, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం కుమార్తె తల్లిదండ్రుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.