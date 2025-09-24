బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. క్రైం న్యూస్
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025 (16:43 IST)

స్కూలుకని చెప్పి ప్రియుడితో సరసాలు, రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టేసిన తల్లి ఏం చేసింది (video)

Mother beaten daughter
తెలిసితెలియని వయసులోనే ప్రేమలు. సెల్ ఫోన్లలో వచ్చే సమాచారం మరింత రెచ్చగొడుతుండటం, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వీడియోలు వాటికి ఆజ్యం పోయడంతో చాలామంది చిన్న వయసులోనే పక్కదారి పడుతున్నారు. ప్రేమ పేరుతో చదువుకునే వయసులోనే జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే...తన కుమార్తె ప్రతిరోజూ పాఠశాలకు వెళ్తుంది. కానీ ఇటీవల కొన్నిరోజులుగా ఆమె ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది.
 
స్కూలుకని చెప్పి స్కూల్ యూనిఫార్మ్ కాకుండా రంగురంగు దుస్తులను వేసుకుని విపరీతంగా అలంకరించుకుని వెళ్తోంది. దీనితో కుమార్తె వ్యవహారంపై తల్లికి అనుమానం వచ్చింది. దాంతో ఆమె స్కూలుకని చెప్పి వెళ్తుండగా ఆమె వెనకాలే నక్కినక్కి వెంబడించింది. అలా కొంతదూరం వెళ్లాక దారి మధ్యలో ఆ బాలికను ఆమె ప్రియుడు కలిశాడు. ఇద్దరూ కలిసి సమీపంలోని పొలాల్లోకి వెళ్లి సరసాలు మొదలుపెట్టారు. ఈ వ్యవహారం చూసిన బాలిక తల్లి తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైంది.
 
నేరుగా పొలాల్లోకి వెళ్లి కుమార్తెను పట్టుకుని రోడ్డుపైకి ఈడ్చుకొచ్చి విచక్షణారహితంగా కొట్టడం ప్రారంభించింది. కుమార్తెపై దాడి చేస్తుండటంతో అటుగా వెళ్లేవారు ఆమెను అడ్డుకున్నారు. బాలికపై దాడి చేయకుండా రక్షించారు. కాగా ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు తలోరకంగా స్పందిస్తున్నారు. చదువుకునేందుకు వెళ్లే బాలిక ఇలాంటి పని చేయడమేంటని ఒకరు కామెంట్ చేయగా... ఇలాంటి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాలనీ, అసలు పాఠశాలల్లో చిన్నవయసులో దారి తప్పుతున్న బాలబాలికల ఘటనలకు సంబంధించి విషయాలను తెలియజేస్తే వారు ఇలాంటి రొంపిలో పడరంటూ మరికొందరు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

CM: కర్నాటక ముఖ్యమంత్రిని, సూపర్ స్టార్ సుదీప్ ను కలిసిన మంచు మనోజ్

CM: కర్నాటక ముఖ్యమంత్రిని, సూపర్ స్టార్ సుదీప్ ను కలిసిన మంచు మనోజ్రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్యను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకుని శాలువతాతో సత్కరించారు. సతీమణి భూమా మౌనికతో ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి వెళ్ళి కలిసి వెళ్ళిన మనోజ్ ను ఆప్యాయంగా పలుకరించారు సిద్దరామయ్య. మంచుమనోజ్ ముఖ్యమంత్రిని సత్కరించి, ఆయనతో కొంత సమయం గడిపారు.

OG: ఓజీ కోసం థియేటర్లు వదులుకున్న ఓ నిర్మాత - పబ్లిసిటీచేస్తున్న మరో నిర్మాత

OG: ఓజీ కోసం థియేటర్లు వదులుకున్న ఓ నిర్మాత - పబ్లిసిటీచేస్తున్న మరో నిర్మాతసక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతున్న సినిమా కాదని మరో సినిమాకు థియేటర్లు ఇవ్వడం కొంచెం కష్టమైన విషయమే. కానీ మిరాయ్ నిర్మాత టి.జి. విశ్వప్రసాద్ ఓ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తను తీసిన మిరాయ్ అద్భుతమైన కలెక్టన్లు రాబడుతుంది. ఎగ్జిబిటర్లు కూడా హ్యాపీగా వున్నారు. కానీ పవన్ కళ్యాన్ కోసం రేపు విడుదలకానున్న ఓజీ కోసం కొన్ని థియేటర్లను మిరాయ్ తీసివేయనున్నారని టాక్ నెలకొంది. దానితోపాటు ఓవర్ సీస్ లోకూడా వదులుకుంటున్నాడని తెలుస్తుంది.

Nayanthara : సిద్దు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి కెమిస్ట్రీ బాగుందన్న నయనతార

Nayanthara : సిద్దు జొన్నలగడ్డ, శ్రీనిధి శెట్టి కెమిస్ట్రీ బాగుందన్న నయనతారసిద్దు జొన్నలగడ్డ రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్ తెలుసు కదా చిత్రం ఫస్ట్ సింగిల్ మల్లికా గంధ చార్ట్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఇది సిద్దూ, రాశీ ఖన్నా అలరించిన క్లాసిక్ లవ్ నంబర్. ఈ రోజు సిద్దు, శ్రీనిధి శెట్టి నటించిన సెకండ్ సింగిల్ సొగసు చూడతరమా సాంగ్ ను హీరోయిన్ నయనతార లాంచ్ చేశారు. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్‌ నీరజ కోన ఈ చిత్రంతో డైరెక్టర్ గా పరిచయం అవుతున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై TG విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్‌లు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి S థమన్ సంగీతం అందించారు.

జవాన్‌ చిత్రానికి రాష్ట్రపతి నుంచి జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న షారుఖ్ ఖాన్‌

జవాన్‌ చిత్రానికి రాష్ట్రపతి నుంచి జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న షారుఖ్ ఖాన్‌బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ తన అభిమానులు దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న మైలురాయిని ఎట్టకేలకు సాధించారు. 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో తన 2023 చిత్రం 'జవాన్‌'కు ఉత్తమ నటుడి అవార్డును అందుకున్నారు. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాన్ని షారుఖ్ ఖాన్ స్వీకరించారు. 30 ఏళ్లకు పైగా సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న షారుఖ్‌కు ఇదే మొదటి జాతీయ అవార్డు కావడం విశేషం.

Chittibabu: శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కొంటే ఓనర్ వచ్చి తీయించేశాడు : చిట్టిబాబు

Chittibabu: శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కొంటే ఓనర్ వచ్చి తీయించేశాడు : చిట్టిబాబుపాతకాలం నటుడు శోభన్ బాబు గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అప్పటి, ఇప్పటితరానికి ఆయన ఆదర్శంగా నిలుస్తుంటారు. సంపాదించిన దాచుకోవడమేని ఆయన తెలిసినంతగా ఎవరికీ తెలీదు. భూమిమీద రూపాయి పెట్టి కోటీశ్వరుడు అయిన ఆయన మొదట్లో చాలా బాధలు పడ్డారట. 200 రూపాయల కోసం పాముతో చెలగాటమాడే పాత్ర వేశాడట. భయంతో చేసిన ఆ పాత్ర గురించి నేపథ్యాన్ని రాజబాబు సోదరుడు చిట్టిబాబు ఓ ఇంటర్యూలో ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.

Watch More Videos

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..నవరాత్రి అనేది ఆధ్యాత్మిక ఆత్మపరిశీలన, రంగురంగుల ఆనందోత్సాహాల కాలం, ఈ సందర్భంగా సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం.. ఉపవాసం వుండటం చాలామంది చేస్తుంటారు. ఇంకా ఉపవాసం వుండే వారు పోషకాల ఆహారంతో కూడిన రుచికరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. పచ్చి కేరళ అరటిపండ్లను సన్నగా కోసి, కొబ్బరి నూనెలో వేయించి.. కాస్త నెయ్యి చేర్చి.. ఉప్పు చల్లి తీసుకోవాలి. ఈ క్లాసిక్ అరటి చిప్స్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఆరోగ్యానికి తగిన పోషకాలను అందిస్తాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com