KTR: ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసు.. ఛార్జ్షీట్లను సిద్ధం చేసిన ఏసీబీ.. కేటీఆర్ అరెస్ట్
ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసులో ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ వచ్చింది. నిందితులపై ఏసీబీ ఛార్జ్షీట్లను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం వేచి వున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు వంద పేజీల ఛార్జ్షీట్ను రూపొందించారు. కేటీఆర్పై విచారణకు సెప్టెంబర్ 9న ప్రభుత్వానికి అభ్యర్థన పంపబడింది.
ఆ లేఖను గవర్నర్కు పంపారు. కానీ ఇప్పటివరకు గవర్నర్ లేదా ప్రభుత్వం దానిని ఆమోదించలేదు. ఆదేశాలు అందిన వెంటనే చర్య తీసుకోవడానికి ఏసీబీ సిద్ధంగా ఉంది. గ్రీన్కో నుండి బీఆర్ఎస్ పొందిన రూ.44 కోట్ల ఎన్నికల బాండ్లు, హెచ్ఎండీఏ నిధుల దుర్వినియోగం, ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కోసం కేటాయించిన రూ.600 కోట్లు అన్నీ ఛార్జ్షీట్లో చేర్చబడ్డాయి.
వెయ్యి సహాయక పత్రాలు జతచేయబడ్డాయని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోలు, బ్రిటన్ ఈ-ఆపరేషన్స్తో ఒప్పందాలు, హైదరాబాద్ గ్రీన్కో-లింక్డ్ ఏస్ నెక్ట్స్ జెన్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పట్టణాభివృద్ధి, హెచ్ఎండీఏ నిధుల బదిలీలను కూడా ఛార్జ్షీట్ కవర్ చేస్తుంది.
బ్రిటన్కు చెందిన ఎఫ్ఈవో, ఏస్ నెక్ట్స్ జెన్ లిమిటెడ్, MAUD మధ్య 9, 10, 11, 12 సీజన్ల కోసం అక్టోబర్ 25, 2022న మూడు పార్టీల ఒప్పందం కుదిరింది. ఏస్ నెక్ట్స్ జెన్ లిమిటెడ్ ఫిబ్రవరి 2023లో సీజన్-9ను నిర్వహించింది. HMDA ట్రాక్ కోసం రూ.12 కోట్లు ఖర్చు చేసింది.
రూ.165 కోట్ల నష్టాన్ని ఎదుర్కొన్న తర్వాత, Ace Next Gen ఫ్యూచర్ సీజన్ల నుండి వైదొలిగింది. దీని తర్వాత, BRS ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 2023లో FEO, MAUD మధ్య రూ.600 కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి అంగీకరిస్తూ మరో ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. బీఆర్ఎస్ రూ.44 కోట్ల ఎలక్టోరల్ బాండ్లను అందుకున్నట్లు ఏసీబీ కనుగొంది. ఇది ఇప్పుడు చర్యకు కీలకమైన అంశంగా పరిగణించబడుతుంది.