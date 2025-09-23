మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025
Last Updated : మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025 (16:16 IST)

KTR: ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసు.. ఛార్జ్‌షీట్‌లను సిద్ధం చేసిన ఏసీబీ.. కేటీఆర్ అరెస్ట్

ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కేసులో ఒక ముఖ్యమైన అప్‌డేట్ వచ్చింది. నిందితులపై ఏసీబీ ఛార్జ్‌షీట్‌లను సిద్ధం చేసి ప్రభుత్వ ఆమోదం కోసం వేచి వున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు వంద పేజీల ఛార్జ్‌షీట్‌ను రూపొందించారు. కేటీఆర్‌పై విచారణకు సెప్టెంబర్ 9న ప్రభుత్వానికి అభ్యర్థన పంపబడింది. 
 
ఆ లేఖను గవర్నర్‌కు పంపారు. కానీ ఇప్పటివరకు గవర్నర్ లేదా ప్రభుత్వం దానిని ఆమోదించలేదు. ఆదేశాలు అందిన వెంటనే చర్య తీసుకోవడానికి ఏసీబీ సిద్ధంగా ఉంది. గ్రీన్‌కో నుండి బీఆర్ఎస్ పొందిన రూ.44 కోట్ల ఎన్నికల బాండ్లు, హెచ్ఎండీఏ నిధుల దుర్వినియోగం, ఫార్ములా ఇ-రేసింగ్ కోసం కేటాయించిన రూ.600 కోట్లు అన్నీ ఛార్జ్‌షీట్‌లో చేర్చబడ్డాయి.
 
వెయ్యి సహాయక పత్రాలు జతచేయబడ్డాయని వర్గాలు చెబుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవోలు, బ్రిటన్ ఈ-ఆపరేషన్స్‌తో ఒప్పందాలు, హైదరాబాద్ గ్రీన్‌కో-లింక్డ్ ఏస్ నెక్ట్స్ జెన్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పట్టణాభివృద్ధి, హెచ్ఎండీఏ నిధుల బదిలీలను కూడా ఛార్జ్‌షీట్ కవర్ చేస్తుంది. 
 
బ్రిటన్‌కు చెందిన ఎఫ్ఈవో, ఏస్ నెక్ట్స్ జెన్ లిమిటెడ్, MAUD మధ్య 9, 10, 11, 12 సీజన్‌ల కోసం అక్టోబర్ 25, 2022న మూడు పార్టీల ఒప్పందం కుదిరింది. ఏస్ నెక్ట్స్ జెన్ లిమిటెడ్ ఫిబ్రవరి 2023లో సీజన్-9ను నిర్వహించింది. HMDA ట్రాక్ కోసం రూ.12 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. 
 
రూ.165 కోట్ల నష్టాన్ని ఎదుర్కొన్న తర్వాత, Ace Next Gen ఫ్యూచర్ సీజన్‌ల నుండి వైదొలిగింది. దీని తర్వాత, BRS ప్రభుత్వం అక్టోబర్ 2023లో FEO, MAUD మధ్య రూ.600 కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి అంగీకరిస్తూ మరో ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది. బీఆర్ఎస్ రూ.44 కోట్ల ఎలక్టోరల్ బాండ్లను అందుకున్నట్లు ఏసీబీ కనుగొంది. ఇది ఇప్పుడు చర్యకు కీలకమైన అంశంగా పరిగణించబడుతుంది.

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్‎‎రవి ప్రకాష్, శివకుమార్, చరిష్మా శ్రీఖర్, సాయికి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా విద్రోహి. వి ఎస్‌ వి దర్శకత్వంలో సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపుదిద్దుకుంటోన్న ఈ చిత్రాన్ని వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం విజ్జన నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్‌ని హీరో శ్రీకాంత్, ఫస్ట్ సాంగ్‌ని వివి వినాయక్ , 2nd సాంగ్ ఆర్ పి పట్నాయక్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోన్న ఈ చిత్రం ట్రైలర్ ను తాజాగా కామెడీ కింగ్ అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించారు. త్వరలోనే విద్రోహి చిత్ర విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.

Rishab Shetty: కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ సరికొత్త రికార్డు

Rishab Shetty: కాంతార: చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ సరికొత్త రికార్డురిషబ్ శెట్టి, హోంబాలే ఫిల్మ్స్ "కాంతార" బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు . 2022లో విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్యాన్-ఇండియా లెవెల్ లో భారీగా విజయం సాధించి, కొత్త బంచ్‌మార్క్స్ క్రియేట్ చేసింది. హోంబలే ఫిలింస్‌కి గ్రేట్ మైల్ స్టోన్ గా నిలిచింది. ఇప్పుడు అదే సినిమాకి ప్రీక్వెల్‌గా రాబోతున్న కాంతార: చాప్టర్ 1 పై భారీ అంచనాలు నెలకొనగా ట్రైలర్ ని తెలుగులో రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ లాంచ్ చేశారు.

TV Association: దాసరి నారాయణరావు స్పూర్తితో మంచి పనులు చేయబోతున్నాం

TV Association: దాసరి నారాయణరావు స్పూర్తితో మంచి పనులు చేయబోతున్నాం2025– 2027వ సంవత్సరానికి ‘తెలుగు టెలివిజన్‌ డిజిటల్‌ అండ్‌ ఓటిటి ప్రొడ్యూసర్స్‌ కౌన్సిల్‌ నూతన కార్యవర్గం సారధులు ఎన్నికయ్యారు. ప్రెసిడెంట్‌గా ఏ.ప్రసాదరావు (సోనోపిక్స్‌ ప్రసాద్‌) వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా పి.ప్రభాకర్, యన్‌.అశోక్‌లు ఎన్నికవ్వగా జనరల్‌ సెక్రటరీగా యం.వినోద్‌బాల జాయింట్‌ సెక్రటరీలుగా నటుడు–నిర్మాత కె.వి శ్రీరామ్, గుత్తా వెంకటేశ్వరరావు, ట్రెజరర్‌గా డి.వై చౌదరి ఎన్నికయ్యారు.

Dhanush: వారసత్వానికి సవాల్ గా మారిన ఇడ్లీ కొట్టు ను ధనుష్ ఏం చేశాడు..

Dhanush: వారసత్వానికి సవాల్ గా మారిన ఇడ్లీ కొట్టు ను ధనుష్ ఏం చేశాడు..కుబేర చిత్రం తర్వాత సూపర్ స్టార్ ధనుష్ ఇడ్లీ కొట్టు సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. ధనుష్ హీరో, డైరెక్టర్ గా చేస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని డాన్ పిక్చర్స్‌, వండర్‌బార్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్స్ పై ఆకాష్ బాస్కరన్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. డైరెక్టర్ గా ధనుష్ కి ఇది నాలుగో మూవీ. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా మేకర్స్ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

Sri Vishnu : గన్స్ తో యాక్షన్ చిత్రంతో రాబోతున్న శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu : గన్స్ తో యాక్షన్ చిత్రంతో రాబోతున్న శ్రీ విష్ణుపలు భిన్నమైన కథలతో వెండితెరపై కనిపించిన కథానాయకుడు సామజరవనగమన వంటి ఫుల్ ఎంటర్ టైన్ మెంటతో అలరించిన విషయం తెలిసిందే. ఆ తర్వాత చిత్రాలు సాదాసీదాగా సాగినవే. కాగా, ఈసారి శ్రీ విష్ణు గన్స్, ఫారెస్ట్ నేపథ్యంలో ఓ చిత్రంలో నటించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, గన్స్, గ్రనైడ్, రోజ్ ఫ్లవర్స్, ఫారెస్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో డిజైన్ చేసిన టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ తో కూడిన వీడియో చాలా క్యురియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..నవరాత్రి అనేది ఆధ్యాత్మిక ఆత్మపరిశీలన, రంగురంగుల ఆనందోత్సాహాల కాలం, ఈ సందర్భంగా సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం.. ఉపవాసం వుండటం చాలామంది చేస్తుంటారు. ఇంకా ఉపవాసం వుండే వారు పోషకాల ఆహారంతో కూడిన రుచికరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. పచ్చి కేరళ అరటిపండ్లను సన్నగా కోసి, కొబ్బరి నూనెలో వేయించి.. కాస్త నెయ్యి చేర్చి.. ఉప్పు చల్లి తీసుకోవాలి. ఈ క్లాసిక్ అరటి చిప్స్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఆరోగ్యానికి తగిన పోషకాలను అందిస్తాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?

రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్పోసిస్.. మహిళా ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. ఏంటది?ఇన్ఫోసిస్ మహిళా ఐటీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త చెప్పింది. 2024-25లో రీస్టార్ట్ విత్ ఇన్ఫోసిస్ దాదాపు 900 మంది మహిళలకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇది కనీసం ఆరు నెలల విరామం తీసుకున్న తర్వాత మహిళా నిపుణులు తమ కెరీర్‌లను తిరిగి ప్రారంభించడంలో సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది.

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.
