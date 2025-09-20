Maganti Sunitha: బీఆర్ఎస్ తొలగిపోతే, కాంగ్రెస్తో బీజేపీ ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటుంది.. కేటీఆర్
జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిని ఖరారు చేసింది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు మాగంటి సునీత అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తుందని, ఆమె విజయం కోసం అందరూ కృషి చేయాలని పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీ రామారావు శుక్రవారం ప్రకటించారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక తెలంగాణ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుందని బీఆర్ఎస్ నాయకుడు అన్నారు. శుక్రవారం తెలంగాణ భవన్లో ఎర్రగడ్డ డివిజన్ పార్టీ నాయకుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ పొరపాటున ఎన్నికైతే, సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేయాల్సిన అవసరం లేదని పార్టీ నాయకులు భావిస్తారన్నారు.
కాంగ్రెస్, బీజేపీ లాగా కారు కావాలా లేక బేకర్-గల్లు కావాలా అనేది ప్రజలే నిర్ణయించుకోవాలని ఆయన అన్నారు. తెలంగాణ రక్షకుడు, గొంతుక అయిన కేసీఆర్ను అంతమొందించడమే బీజేపీ, కాంగ్రెస్ల ఉమ్మడి లక్ష్యం అని ఆయన ఆరోపించారు.
బీఆర్ఎస్ తొలగిపోతే, కాంగ్రెస్తో బీజేపీ సులభంగా ఫుట్బాల్ ఆడగలదని కేటీఆర్ అన్నారు. రేవంత్ ప్రభుత్వం చేసిన మోసంతో రాష్ట్రంలో ఒక్క ఆడపిల్ల కూడా సంతోషంగా లేదని, గీతక్క, సీతక్క, సురేఖ అక్క మాత్రమే సంతోషంగా ఉన్నారని ఆయన అన్నారు. రేవంత్ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్-బీజేపీల ఉమ్మడి సంస్థ అని కేటీఆర్ విమర్శించారు.