జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక: బీఆర్ఎస్ తన అభ్యర్థిగా గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీత
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు బీఆర్ఎస్ తన అభ్యర్థిగా దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్ భార్య మాగంటి సునీతను ఖరారు చేసింది. ఈ ఎన్నిక అక్టోబర్ చివర్లో లేదా నవంబర్ మొదటి వారంలో జరిగే అవకాశం ఉంది.
పీజేఆర్ కుమారుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్, రావుల శ్రీధర్ రెడ్డి సహా పలువురు నాయకులు టికెట్ కోసం పోటీలో ఉన్నారు. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఆదర్శ అభ్యర్థిపై ప్రజాభిప్రాయాన్ని అంచనా వేయడానికి బీఆర్ఎస్ నియోజకవర్గంలో ముందస్తు సర్వే నిర్వహించిందని చెబుతున్నారు.
సర్వే ఫలితాల ఆధారంగా, పార్టీ స్పందనలను ఫిల్టర్ చేసి మాగంటి సునీతను ఎంపిక చేసింది. తెలంగాణ భవన్లో జరిగిన కీలక సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీనికి పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ హాజరయ్యారు. సునీతకు అనుకూలంగా సానుభూతి ఓటుకు అవకాశం ఉందని కేసీఆర్ గుర్తించారు. ఆమె విజయం కోసం పార్టీ కృషి చేయాలని కోరారు. దివంగత మాగంటి గోపీనాథ్కు ఇది ఉత్తమ నివాళి అని ఆయన అన్నారు.
నియోజకవర్గంలో పార్టీకి బలమైన మద్దతు ఉందని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు, కానీ కొన్ని బలహీనమైన ప్రాంతాలు ఉన్నాయని అంగీకరించారు. నాయకులు, కార్మికులు ఐక్యంగా, ఓటర్ల జాబితాలను పరిశీలించి, తప్పిపోయిన ఓటర్లందరినీ చేర్చాలని ఆయన ఆదేశించారు.
జూబ్లీహిల్స్లో గెలవడం తిరిగి అధికారంలోకి రావడానికి సంకేతం అని కేసీఆర్ అన్నారు. పార్టీ జైత్రయాత్ర ఈ స్థానంతోనే ప్రారంభం కావాలని ప్రకటించారు. ఓటుకు రూ.5000 అందించడం ద్వారా సీటు గెలుచుకోగలమని పార్టీ విశ్వసిస్తుందని ఆయన కాంగ్రెస్ను విమర్శించారు. ఈ అతి విశ్వాసాన్ని ఖండిస్తూ, ప్రజలు తమను మోసం చేసిన పార్టీని తిరస్కరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని కేసీఆర్ అన్నారు.
కాంగ్రెస్ తప్పులను బయటపెట్టమని కార్యకర్తలను ప్రోత్సహించారు. అలాగే సునీత విజయం బీఆర్ఎస్కి కొత్త మేల్కొలుపును సూచిస్తుందని కేసీఆర్ పునరుద్ఘాటించారు.