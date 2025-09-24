New Political Party: తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ పార్టీ.. కొత్త పార్టీ పెట్టేదెవరంటే?
తెలంగాణలో రాజకీయ వర్గాలు కొత్త పార్టీల గురించి చర్చలతో హోరెత్తుతున్నాయి. ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారి రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే మారుతున్న రాష్ట్ర రాజకీయ దృశ్యానికి తోడుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయని చెప్తున్నారు.
ఇటీవల, తీన్మార్ మల్లన్న తన పార్టీని ప్రకటించారు. మాజీ బీఆర్ఎస్ నాయకురాలు కవిత కూడా ఒక దానిపై పనిచేస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఇప్పుడు, బీసీ రాజకీయాలు ప్రధాన వేదికగా ఉన్నందున, వారి మద్దతు కోసం పోటీ పడుతున్న పార్టీలతో రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారిపై దృష్టి మళ్లుతోంది.
బిసి ఇంటలెక్చువల్ ఫోరం చైర్మన్ చిరంజీవులు కూడా బిసి కేంద్రీకృత పార్టీని ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్నారు. తెలంగాణ అంతటా బిసి వర్గాల ఆకాంక్షలను పరిష్కరించడంపై ఆయన పార్టీ దృష్టి సారిస్తుందని రాజకీయ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పార్టీ సమయం, పేరు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు.
టిఆర్పితో, తీన్మార్ మల్లన్న ఇప్పటికే బిసి కేంద్రీకృత పార్టీగా రంగంలోకి దిగారు. రాబోయే ఎన్నికలలో ఈ కొత్త పార్టీలు ప్రభావం చూపుతాయని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు.