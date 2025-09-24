ఆపరేషన్ చేసి పాము ప్రాణం పోసిన వెటర్నరీ డాక్టర్ (వీడియో)
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ వెటర్నరీ వైద్యుడు పాముకు వైద్యం చేశారు. ఈ పాము గాయపడటంతో దానికి వైద్యం చేసి ప్రాణాలు కాపాడాడు. సాధారణంగా పాము కనిపిస్తే అనేక మంది భయపడిపోతారు. లేదా దాన్ని చంపేందుకు చూస్తారు. కానీ, ఈ వైద్యుడు చేసిన పనికి ప్రతి ఒక్కరూ అవాక్కయ్యారు.
జిల్లాలోని చంద్రంపేట గ్రామానికి చెందిన కాటిపాములకు చెందిన వ్యక్తి ఇంటిలో ఉన్న పాముపై గడ్డపార పడింది. దీంతో ఆ పాము పొట్టలోనుంచి పేగులు బయటకు వచ్చాయి. దీంతో ఆ ఇంటి యజమాని సిరిసిల్ల పశువైద్యాధికారి అభిలాష్ను సంప్రదించగా, ఆయన ఆ పాముకు ఆపరేషన్ చేసి పేగులను తిరిగి యధాతథ స్థితిలో అమర్చి, ఆరు అంగుళాల మేరకు కుట్లు వేశారు. ఈ పామును మూడు రోజుల పాటు పరిశీలనలో ఉంచి చికిత్స అందిచారు. ప్రస్తుతం ఈ పాము ఆరోగ్యంగా ఉందని డాక్టర్ చెప్పారు.