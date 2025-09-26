Allu Arjun: సాయి అభ్యాంకర్.. బాల్టి కోసం రూ.2 కోట్లు అందుకున్నారా?
సాయి అభ్యాంకర్ తన మలయాళ అరంగేట్రం బాల్టి సినిమాతో సెప్టెంబర్ 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా విడుదలకు ముందే ఈ సినిమాను చిత్ర బృందం ఇంటర్వ్యూలు, కార్యక్రమాల ద్వారా చురుగ్గా ప్రమోట్ చేస్తోంది, బలమైన బజ్ను సృష్టిస్తోంది. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో, బాల్టి కోసం సాయి అభ్యాంకర్ 2 కోట్లు అందుకున్నారని నిర్మాత వెల్లడించారు. ఇది ఆయనను మలయాళ సినిమాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే సంగీత దర్శకుడిగా నిలిపింది.
ఈ ప్రకటన సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వ్యాపించి విస్తృత చర్చలకు దారితీసింది. ఆన్లైన్లో చాలా మంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ఎలా సాధ్యమైందని అడిగారు. అల్లు అర్జున్ సినిమాతో సహా అనేక ప్రాజెక్టులపై సంతకం చేసినప్పటికీ, సాయి అభ్యాంకర్ సాంగ్స్ ఏవీ ఇంకా విడుదల కాలేదు.
బాల్టి అతని మొదటి థియేటర్ విడుదల అవుతుంది. బహుళ విడుదలలతో స్థానిక స్వరకర్తలు తక్కువ సంపాదిస్తున్నప్పుడు మలయాళ నిర్మాతలు ఒక నూతన సంగీత దర్శకుడికి ఇంత ఎక్కువ రుసుము చెల్లించడం ఎందుకంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు.
ఇది అనుభవజ్ఞులైన మలయాళ సంగీత దర్శకులను అగౌరవపరుస్తుందని కూడా కొందరు భావించారు. అయినప్పటికీ, నిర్మాత ప్రకటన ఆన్లైన్లో ట్రెండ్గా కొనసాగుతోంది. చాలామంది నెటిజన్లు దీనిపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు.