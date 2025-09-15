సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 15 సెప్టెంబరు 2025 (15:45 IST)

Mirayi: ప్రభాస్, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్ జాబితాలో తేజ సజ్జా చేరాడు

Mirayi collections poster
మూడు రోజుల క్రితం, తెలుగులో మిరాయి చిత్రం విడుదలై భారీ సక్సెస్ సాధించింది. బాలీవుడ్ లోనూ కరన్ జోహార్ నచ్చి విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు కలెక్టన్లపరంగా దూసుకుపోతోంది. ప్రభాస్, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్ లా కలెక్టన్లు సాధించిన ఏకైక యువ నటుడుగా తేజ సజ్జా నిలిచాడు.  మంచు మనోజ్, శ్రియ శరణ్ తదితరులు నటించిన ఈ సినిమాకు కార్తీక్ ఘట్టమనేని దీనిని అద్భుతంగా దర్శకత్వం వహించి, సంచలనంగా మార్చారు.
 
మూడు రోజుల ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్ దాదాపు రూ. 81 కోట్లు, ఇది ఒక యువ హీరో, నాన్-స్టార్ దర్శకుడికి భారీ మొత్తం. కంటెంట్, సానుకూల సమీక్షలు మరియు బలమైన మౌత్ టాక్‌తో పాటు, ఇది ఇంత పెద్ద విజయాన్ని సాధించింది.
 
హిందీలో కూడా, ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఆడుతోంది. దాని ప్రారంభ వారాంతంలో, ఇది మొత్తం రూ. 10 కోట్ల నికర వసూళ్లను సాధించింది. ఇది ఘనమైనది మాత్రమే కాదు, తేజ సజ్జా వంటి యువ నటుడు సాధించిన ఒక ప్రత్యేకమైన ఘనత కూడా. ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ మరియు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వంటి దిగ్గజాలు గతంలో సాధ్యం చేసిన దానిని ఇప్పుడు ఈ యువ నటుడు సాధించాడు.
 
హిందీ బెల్ట్, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, సోమవారం కలెక్షన్లు సినిమా విజయాన్ని మరింత ప్రతిబింబిస్తాయి మరియు ఈ వారం మరే ఇతర పెద్ద సినిమా విడుదల కానందున, దాని అద్భుతమైన రన్ స్థిరంగా కొనసాగుతుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
 
పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ మిరాయ్‌ను నిర్మించిన బ్యానర్. గౌర హరి తన సంగీతం మరియు సంగీతంతో సినిమాను మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేర్చారు. మిరాయ్ చిత్రం నా గత చిత్రాల నష్టాన్ని భర్తీచేస్తుందని నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ పెట్టుకున్న ఆశలు వమ్ముకాలేదు.

Kavitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టి పెట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితో భేటీ?

Kavitha: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టి పెట్టిన కల్వకుంట్ల కవిత.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డితో భేటీ?తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత ఇప్పుడు రాబోయే జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికపై దృష్టిని కేంద్రీకరిస్తున్నారు. ఆమె ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకుని కీలక నాయకులతో చర్చలు జరిపారు. కవిత తన విస్తృత రాజకీయ ఆశయాలలో భాగంగా తెలంగాణ జాగృతి అభ్యర్థిని ఉప ఎన్నికకు నిలబెట్టాలని యోచిస్తున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఆసక్తికరంగా, జూబ్లీహిల్స్ మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి సోమవారం కవితను కలిశారు. వారి సమావేశం దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు కొనసాగింది.

మైసమ్మ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ మృతి

మైసమ్మ ఆలయానికి వెళ్లి వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం: ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ మృతిస్నేహితులతో కలిసి ఆలయ విహారయాత్రకు వెళుతుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆమె ప్రయాణిస్తున్న కారు అదుపు తప్పి అనేకసార్లు బోల్తా పడటంతో ఆమె మరణించింది. ఇంకా ఆమెతో పాటు ప్రయాణించిన ఏడుగురు స్నేహితులు కూడా గాయపడ్డారు. ఈ బృందం దండుమైలారంలోని సరళ మైసమ్మ ఆలయాన్ని సందర్శించి నగరానికి తిరిగి వెళుతుండగా... అబ్దుల్లాపూర్మెట్ సమీపంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డులో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

YSRCP: ఈవీఎంలతో స్థానిక ఎన్నికలు.. వైకాపా పోటీ చేస్తుందా? లేకుంటే?

YSRCP: ఈవీఎంలతో స్థానిక ఎన్నికలు.. వైకాపా పోటీ చేస్తుందా? లేకుంటే?రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను నిర్వహించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు ప్రారంభించింది. పంచాయతీరాజ్, మున్సిపల్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ సంస్థలను కలుపుకొని ఈ ఎన్నికలు సంక్రాంతి తర్వాత దశలవారీగా నిర్వహించబడతాయి.

మా బాపట్ల ఎమ్మెల్యే వర్మ చేతకానివారు: దివ్యాంగుల జనసైనికుడు ఆదిశేషు (video)

మా బాపట్ల ఎమ్మెల్యే వర్మ చేతకానివారు: దివ్యాంగుల జనసైనికుడు ఆదిశేషు (video)బాపట్ల తెదేపా ఎమ్మెల్యే వర్మపై విమర్శనాస్త్రాలు సంధించారు బాపట్ల దివ్యాంగుల జనసైనికుడు ఆదిశేషు. ఆయన మాట్లాడుతూ... కలెక్టర్ గారి కార్యాలయానికి సమీపంలో వుండే బాపట్ల ఓవర్ బ్రిడ్జిపైన గుంతలు పడి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా పట్టించుకోవడంలేదన్నారు. ప్రజలకు మేలు చేస్తారని వర్మను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపిస్తే ఆయన చేతకానివారిలా వున్నారని విమర్శించారు. ప్రజల బాగోగులు ఆయనకు పట్టడంలేదని మండిపడ్డారు. అందుకే కనీసం జిల్లా కలెక్టర్ గారైనా ఓవర్ బ్రిడ్జి దుస్థితిని గమనించి చర్యలు తీసుకోవాలని చేతులు ఎత్తి దణ్ణం పెడుతున్నానంటూ ఆయన అన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.

ముందుగానే నిష్క్రమించిన రుతుపవనాలు - ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం

ముందుగానే నిష్క్రమించిన రుతుపవనాలు - ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనంఈ యేడాది నైరుతి రుతుపవనాలు మూడు రోజులు ముందుగానే నిష్క్రమించినట్టు భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అయితే, ఈ యేడాది దేశానికి సమృద్ధిగా వర్షాలను అందించిన ఈ నైరుతి రుతుపవనాలు సాధారణ తేదీ కంటే మూడు రోజుల ముందే వెళ్లిపోయాయని తెలిపింది. సాధారణంగా ఈ యేడాది సెప్టెంబరు 17వ తేదీ వరకు నైరుతి రుతపవనాలు కొనసాగాల్సి వుంది. కానీ, ఈ ప్రక్రియ మూడు రోజుల ముందుగానే మొదలు కావడం గమనార్హమని తెలిపింది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
