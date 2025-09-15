Mirayi: ప్రభాస్, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్ జాబితాలో తేజ సజ్జా చేరాడు
Mirayi collections poster
మూడు రోజుల క్రితం, తెలుగులో మిరాయి చిత్రం విడుదలై భారీ సక్సెస్ సాధించింది. బాలీవుడ్ లోనూ కరన్ జోహార్ నచ్చి విడుదల చేశారు. ఇప్పుడు కలెక్టన్లపరంగా దూసుకుపోతోంది. ప్రభాస్, రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్, ఎన్టీఆర్ లా కలెక్టన్లు సాధించిన ఏకైక యువ నటుడుగా తేజ సజ్జా నిలిచాడు. మంచు మనోజ్, శ్రియ శరణ్ తదితరులు నటించిన ఈ సినిమాకు కార్తీక్ ఘట్టమనేని దీనిని అద్భుతంగా దర్శకత్వం వహించి, సంచలనంగా మార్చారు.
మూడు రోజుల ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్ దాదాపు రూ. 81 కోట్లు, ఇది ఒక యువ హీరో, నాన్-స్టార్ దర్శకుడికి భారీ మొత్తం. కంటెంట్, సానుకూల సమీక్షలు మరియు బలమైన మౌత్ టాక్తో పాటు, ఇది ఇంత పెద్ద విజయాన్ని సాధించింది.
హిందీలో కూడా, ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఆడుతోంది. దాని ప్రారంభ వారాంతంలో, ఇది మొత్తం రూ. 10 కోట్ల నికర వసూళ్లను సాధించింది. ఇది ఘనమైనది మాత్రమే కాదు, తేజ సజ్జా వంటి యువ నటుడు సాధించిన ఒక ప్రత్యేకమైన ఘనత కూడా. ప్రభాస్, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ మరియు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వంటి దిగ్గజాలు గతంలో సాధ్యం చేసిన దానిని ఇప్పుడు ఈ యువ నటుడు సాధించాడు.
హిందీ బెల్ట్, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, సోమవారం కలెక్షన్లు సినిమా విజయాన్ని మరింత ప్రతిబింబిస్తాయి మరియు ఈ వారం మరే ఇతర పెద్ద సినిమా విడుదల కానందున, దాని అద్భుతమైన రన్ స్థిరంగా కొనసాగుతుందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ మిరాయ్ను నిర్మించిన బ్యానర్. గౌర హరి తన సంగీతం మరియు సంగీతంతో సినిమాను మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేర్చారు. మిరాయ్ చిత్రం నా గత చిత్రాల నష్టాన్ని భర్తీచేస్తుందని నిర్మాత విశ్వప్రసాద్ పెట్టుకున్న ఆశలు వమ్ముకాలేదు.