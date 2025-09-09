బుధవారం, 10 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 9 సెప్టెంబరు 2025 (17:21 IST)

దక్ష లో మంచు లక్ష్మి, మోహన్ బాబు కనిపించడం అద్భుతం : అల్లు అర్జున్

Manchu Lakshmi, Mohan Babu
మంచు లక్ష్మీ ప్రసన్న ప్రధాన పాత్రలో శ్రీలక్ష్మి ప్రసన్న పిక్చర్స్ అండ్ మంచు ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్లపై రూపుదిద్దుకుంటున్న చిత్రం ‘దక్ష - ది డెడ్‌లీ కాన్స్పిరసీ’ (Daksha – The Deadly Conspiracy). ఇందులో డాక్టర్ మంచు మోహన్ బాబు ఓ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. తండ్రీ కూతుళ్లు కలిసి మొదటి సారిగా ఇందులో కనిపిస్తున్నారు. 
 
ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వం వంశీ కృష్ణ మల్లా అందించారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని, సెన్సార్ బోర్డ్ నుంచి U/A సర్టిఫికేట్‌ను సొంతం చేసుకుంది. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్ 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఘనంగా విడుదల చేసేందుకు మేకర్స్ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్ర థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సోషల్ మీడియా ట్విట్టర్ వేదికగా విడుదల చేసి, చిత్రయూనిట్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
 
ఈ సందర్భంగా అల్లు అర్జున్ తన ట్వీట్‌లో.. ‘‘నా మిత్రురాలు, ఆప్తురాలైన లక్ష్మీ మంచుకి, ఆమె తదుపరి చిత్రం #దక్ష (Daksha)కు శుభాకాంక్షలు. మీకు ఆత్మీయమైన నా ప్రేమను తెలియజేస్తున్నాను. మీరు, మోహన్ బాబు గారు కలిసి తెరపై కనిపించడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ సినిమా గొప్ప విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. దర్శకుడు వంశీ కృష్ణ మల్లా @itsMVKrishna మరియు చిత్ర బృందానికి శుభాకాంక్షలు’’ అని పేర్కొన్నారు.
 
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు వంశీ కృష్ణ మల్లా మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సార్‌కు థ్యాంక్స్. ఆయనకు ట్రైలర్ నచ్చినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్యూ సో మచ్ సార్. దుబాయ్‌లో జరిగిన ‘సైమా-2025’ వేడుకల్లోనూ ట్రైలర్‌ను ప్రదర్శించగా, అక్కడ కూడా అందరికీ నచ్చింది. ఈ సినిమాపై ఎంతో నమ్మకంతో ఉన్నాం. మా సినిమాకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకు విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌కు చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది. మంచు లక్ష్మిగారు ఇప్పటి వరకు చేయని అద్భుతమైన పాత్రని ఇందులో చేశారు. అలాగే మోహన్ బాబుగారిని, మంచు లక్ష్మిగారిని ఏకకాలంలో డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీ. సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది. సెప్టెంబర్ 19న గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతుంది. అందరూ ఈ సినిమాను థియేటర్లలో చూసి ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తున్నాను..’’ అని అన్నారు.
 
మంచు మోహన్ బాబు, మంచు లక్ష్మి, సముద్రఖని, మలయాళ నటుడు సిద్దిక్, విశ్వంత్, చిత్రా శుక్లా, రంగస్థలం మహేష్, జెమినీ సురేష్ తదితరులు నటించిన ఈ చిత్రానికి
సంగీతం: అచు రాజమణి  ఛాయాగ్రహణం: గోకుల్ భారతి  నృత్య దర్శకురాలు: బృంద
స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వం: వంశీ కృష్ణ మల్లా

ప్రజలకు పనికొచ్చే వ్యాజ్యాలు వేయండి, పవన్ ఫోటోపై కాదు: హైకోర్టు చురకలు

ప్రజలకు పనికొచ్చే వ్యాజ్యాలు వేయండి, పవన్ ఫోటోపై కాదు: హైకోర్టు చురకలుప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో డిప్యూటీ సీఎం ఫోటో పెట్టడం అనే అంశంపై ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ఈ విచారణలో కోర్టు వాదప్రతివాదనలను విన్న తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ ఫోటోను ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో వుంచరాదనే పిటీషన్‌ను కొట్టివేసింది. డిప్యూటీ సీఎం ఫోటో ప్రభత్వ కార్యాలయాలలో వుండరాదని ఎక్కడైనా నిషేధం వుందా అంటూ ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. రాజకీయ కారణాలతో పిటీషన్లు వేసారని పేర్కొన్న కోర్టు పిటీషన్ డిస్మిస్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా కోర్టు వ్యాఖ్యానిస్తూ... సమాజానికి పనికివచ్చే ప్రజాహిత వ్యాజ్యాలు వేయాలంటూ చురకలు అంటించింది.

Thar: టైర్ కింద నిమ్మకాయ పెట్టి యాక్సిలేటర్ అదిమింది.. కారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి..? (video)

Thar: టైర్ కింద నిమ్మకాయ పెట్టి యాక్సిలేటర్ అదిమింది.. కారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి..? (video)టైర్ కింద నిమ్మకాయ పెట్టి తొక్కించే ప్రయత్నంలో యాక్సిలేటర్ గట్టిగా అదమడంతో కారు కాస్తా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి రోడ్డుపై పడింది. ఢిల్లీలోని మహీంద్రా షోరూంలో జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో కారు కొనుగోలు చేసిన మహిళతో పాటు షోరూం సిబ్బందికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. కొత్త థార్ వాహనం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. ఘజియాబాద్‌కు చెందిన మాణి పవార్ రూ.27 లక్షలు వెచ్చించి కొత్త థార్ వాహనం కొనుగోలు చేసింది.

చంద్రబాబు బావిలో దూకి చావడం బెటర్: మాజీ సీఎం జగన్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

చంద్రబాబు బావిలో దూకి చావడం బెటర్: మాజీ సీఎం జగన్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలురాష్ట్రంలో యూరియా కొరత కారణంగా రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారనీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఇలాంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోందని మాజీ సీఎం జగన్ అన్నారు. అన్నదాతలకు తాము ఎన్నడూ ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తనీయలేదనీ, చంద్రబాబు మాత్రం రైతులకు కష్టాలు తెస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు. ఇలాంటి స్థితికి కారణమైన చంద్రబాబు నాయుడు ఏదైనా బావిలో దూకి చావడం బెటర్ అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసారు. జగన్ వ్యాఖ్యలపై తెదేపా శ్రేణులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

Army: నేపాల్‌లో కొనసాగుతున్న అశాంతి.. అమలులో కర్ఫ్యూ- రంగంలోకి సైన్యం

Army: నేపాల్‌లో కొనసాగుతున్న అశాంతి.. అమలులో కర్ఫ్యూ- రంగంలోకి సైన్యంశాంతిభద్రతలను కాపాడే బాధ్యతను నేపాల్ సైన్యం స్వీకరించింది. బుధవారం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు దేశవ్యాప్తంగా కర్ఫ్యూ అమలులో ఉంటుందని నేపాల్ సైన్యం ప్రకటించింది. దేశంలో కొనసాగుతున్న అశాంతి ప్రమాదాల కారణంగా ఈ చర్య తీసుకోబడింది. స్థానిక పరిపాలన చట్టం 1971 ప్రకారం, హోం మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని పౌర అధికారం అయిన జిల్లా పరిపాలన కార్యాలయం ఇప్పటివరకు కర్ఫ్యూను అమలు చేస్తోంది. బుధవారం జరిగిన జనరల్ జెడ్ నిరసనల సందర్భంగా పౌర అధికారులు పూర్తిగా గందరగోళంలో పడ్డారు.

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 187మంది- రక్షణ చర్యల కోసం రంగలోకి దిగిన నారా లోకేష్

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న 187మంది- రక్షణ చర్యల కోసం రంగలోకి దిగిన నారా లోకేష్నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న ఏపీ రాష్ట్రానికి చెందిన 187 మందిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం గుర్తించి, వారిని రక్షించడానికి చర్యలు ప్రారంభించింది. ఈ వ్యక్తులు నేపాల్ అంతటా వివిధ ప్రదేశాలలో చిక్కుకుపోయారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ (ఆర్టీజీ) మంత్రి నారా లోకేష్ స్వయంగా రక్షణ-భద్రతా చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అమరావతిలోని రాష్ట్ర ఆర్టీజీ కేంద్రం నుండి ఆయన స్వయంగా రక్షణ ప్రయత్నాలను పర్యవేక్షిస్తారు.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.
