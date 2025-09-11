Secretariat: తెలంగాణ సచివాలయంలో ఇంటర్నెట్ బంద్.. కేబుల్ కోత వల్లే?
ఇటీవల తెలంగాణ సచివాలయం ఇంటర్నెట్ స్తంభించి అసాధారణ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంది. కేబుల్ కోత కారణంగా ఇది జరిగింది. అధికారిక పనులకు అంతరాయం కలిగింది. కానీ సచివాలయంలోనే ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడటం చాలా మందికి విడ్డూరంగా అనిపించింది.
జన్మాష్టమి, గణపతి సమయంలో జరిగిన విద్యుత్ షాక్ తర్వాత కేబుల్స్ కోత ప్రారంభమైంది. నగరంలోని అనేక ప్రాంతాలలో ఇంటర్నెట్ లేదు. ప్రజలు కూడా పని చేయలేకపోయారు. ఇంటర్నెట్ను కూడా ఉపయోగించలేకపోయారు.
ఒక పిటిషన్పై స్పందిస్తూ.. కేబుల్స్ వల్ల ఇబ్బంది కలిగిస్తే వాటిని కత్తిరించవచ్చని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఇంటర్నెట్ కేబుల్లను ఏర్పాటు చేయడం వల్ల భద్రతా సమస్యలు తలెత్తుతాయని విద్యుత్ శాఖ వాదించింది.
మరోవైపు, విద్యుత్ శాఖ లైసెన్స్ పొందిన ఆపరేటర్ల కేబుల్లను కట్ చేస్తోందని కేబుల్, ఇంటర్నెట్ ప్రొవైడర్లు పట్టుబట్టారు. ఈ ఘర్షణ చాలా మంది వినియోగదారులను నిరాశకు గురిచేసింది. దీనికి స్పష్టమైన పరిష్కారం కనిపించలేదు.