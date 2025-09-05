Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, శిరీష్, కిరణ్ అబ్బవరం దుబాయ్ లాండ్ అయ్యారు
Allu Arjun, Sirish team at dubai
ఈ రాత్రి గ్రాండ్ SIIMA2025 ఈవెంట్ కోసం సినీ ప్రముఖులు దుబాయ్కి వచ్చారు. ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, శిరీష్, కిరణ్ అబ్బవరం తదితరులు లాండ్ అయ్యారు. పుష్ప చిత్రం తర్వాత అల్లు అర్జున్ విశ్వవ్యాప్తంగా మారాడు. సెప్టెంబర్ 5న తెలుగు, కన్నడ అవార్డుల రాత్రితో అందరినీ అబ్బురపరచనుంది. సెప్టెంబర్ 6 తమిళ, మలయాళ పరిశ్రమలపై వెలుగునిస్తుంది. ఉత్కంఠభరితమైన ప్రదర్శనలు, హై-ఆక్టేన్ నృత్య ప్రదర్శనలు, భావోద్వేగ ప్రదర్శనను నిలిపే ప్రముఖుల ప్రదర్శనల కోసం అందరినీ సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ఇది కేవలం అవార్డుల ప్రదర్శన కాదు, అన్నీ కలిపిన వేడుక. పుష్ప 2: ది రూల్ విడుదలైనప్పటి నుండి అల్లు అర్జున్ విరామంలో ఉన్నాడు. దర్శకుడు అట్లీతో స్క్రిప్ట్ సిద్ధమైంది. దీనికోసం అల్లు అర్జున్, అట్లీ ఇద్దరూ దుబాయ్లోని అత్యంత ఖరీదైన హోటళ్లలో ఒకటైన దుబాయ్లో క్యాంపింగ్ చేశారు కూడా. నటీనటులు, సిబ్బందిని ఖరారు చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించడానికి సన్ పిక్చర్స్ సిద్ధంగా ఉంది. సన్ పిక్చర్స్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ను నిర్మిస్తుంది.