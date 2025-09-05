శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025 (19:40 IST)

Allu Arjun: అల్లు అర్జున్, శిరీష్, కిరణ్ అబ్బవరం దుబాయ్‌ లాండ్ అయ్యారు

Allu Arjun, Sirish team at dubai
Allu Arjun, Sirish team at dubai
ఈ రాత్రి గ్రాండ్  SIIMA2025 ఈవెంట్ కోసం సినీ ప్రముఖులు దుబాయ్‌కి వచ్చారు. ఎయిర్ పోర్ట్ లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, శిరీష్, కిరణ్ అబ్బవరం తదితరులు లాండ్ అయ్యారు. పుష్ప చిత్రం తర్వాత అల్లు అర్జున్ విశ్వవ్యాప్తంగా మారాడు. సెప్టెంబర్ 5న తెలుగు,  కన్నడ అవార్డుల రాత్రితో అందరినీ అబ్బురపరచనుంది. సెప్టెంబర్ 6 తమిళ,  మలయాళ పరిశ్రమలపై వెలుగునిస్తుంది. ఉత్కంఠభరితమైన ప్రదర్శనలు, హై-ఆక్టేన్ నృత్య ప్రదర్శనలు, భావోద్వేగ ప్రదర్శనను నిలిపే ప్రముఖుల ప్రదర్శనల కోసం అందరినీ సిద్ధం చేస్తున్నారు.
 
ఇది కేవలం అవార్డుల ప్రదర్శన కాదు, అన్నీ కలిపిన వేడుక. పుష్ప 2: ది రూల్ విడుదలైనప్పటి నుండి అల్లు అర్జున్ విరామంలో ఉన్నాడు. దర్శకుడు అట్లీతో స్క్రిప్ట్ సిద్ధమైంది. దీనికోసం అల్లు అర్జున్, అట్లీ ఇద్దరూ దుబాయ్‌లోని అత్యంత ఖరీదైన హోటళ్లలో ఒకటైన దుబాయ్‌లో క్యాంపింగ్ చేశారు కూడా. నటీనటులు, సిబ్బందిని ఖరారు చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించడానికి సన్ పిక్చర్స్ సిద్ధంగా ఉంది. సన్ పిక్చర్స్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మిస్తుంది.

Mumbai On High Alert: ముంబైలో 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్‌, వాహనాల్లో వాటిని అమర్చాం.. హై అలెర్ట్

Mumbai On High Alert: ముంబైలో 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్‌, వాహనాల్లో వాటిని అమర్చాం.. హై అలెర్ట్ముంబై ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ రూమ్‌కు తన అధికారిక వాట్సాప్ నంబర్‌కు బాంబు పేలుడు బెదిరింపు సందేశం వచ్చింది. అనంత చతుర్దశి సందర్భంగా నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాలను పేల్చివేస్తామని ఆ సందేశం పంపాడు. ముంబై నగరం అంతటా వాహనాల్లో మానవ బాంబులు అమర్చబడి ఉన్నాయని, 400 కిలోల ఆర్డీఎక్స్‌తో కూడిన పెద్ద ఎత్తున దాడి జరుగుతుందని హెచ్చరించాడు. ఇది కోటి మందిని చంపేస్తుందని సందేశం పంపిన వ్యక్తి హెచ్చరించాడు.

రెండేళ్ల పాపాయిని ఎత్తుకెళ్లిన కోతుల గుంపు.. నీళ్ల డ్రమ్ములో పడేసింది.. ఆపై ఏం జరిగిందంటే?

రెండేళ్ల పాపాయిని ఎత్తుకెళ్లిన కోతుల గుంపు.. నీళ్ల డ్రమ్ములో పడేసింది.. ఆపై ఏం జరిగిందంటే?ఉత్తరప్రదేశ్‌లో కోతులు ఓ చిన్నారిని పొట్టనబెట్టుకున్నాయి. ఓ కోతుల గుంపు రెండేళ్ల పాపను లాక్కెళ్లి హతమార్చిన ఘటన కలకలం రేపుతోంది. సీతాపూర్‌ అనే గ్రామంలో ఓ ఇంట్లో కోతులు ప్రవేశించాయి. అదే సమయంలో అందులో రెండేళ్ల పాప నిద్రపోతోంది. దీంతో కోతులు ఆ పాపను ఎత్తుకెళ్లాయి. ఆపై ఇంటిపైన వున్న నీళ్ల డ్రమ్ములో పడేశాయి. ఇంటిపై నుంచి పాప ఏడుపు శబ్దం వినిపిండచంతో బయటున్న కుటుంబ సభ్యులు అక్కడికి చేరుకుని, డ్రమ్ములో వున్న బిడ్డను కాపాడి ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ అంతలో జరగాల్సింది జరిగిపోయింది. కానీ ఫలితం లేకుండా పోయింది.

భర్త సమోసా తీసుకురాలేదని భార్య గొడవ.. పోలీస్ స్టేషన్‌ వరకు వెళ్లింది..

భర్త సమోసా తీసుకురాలేదని భార్య గొడవ.. పోలీస్ స్టేషన్‌ వరకు వెళ్లింది..సమోసా తీసుకురాలేదనే కారణంతో పెద్ద గొడవ దారితీసింది. భార్య తన పుట్టింటి వారితో కలిసి భర్త, మామపై దాడి చేయడంతో ఈ వివాదం పోలీస్ స్టేషన్ వరకు చేరింది. యూపీలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆగస్టు 30వ తేదీన, సంగీత తన భర్త శివమ్‌ను పని నుంచి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు సమోసాలు తీసుకురమ్మని కోరింది. అయితే, శివమ్ సమోసాలు తీసుకురావడం మరిచిపోయి ఇంటికి వచ్చాడు. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన సంగీత భర్తతో గొడవకు దిగింది. ఆ రాత్రి భోజనం కూడా చేయకుండా వాగ్వాదానికి దిగింది.

Jagan: సెప్టెంబర్ 18 నుంచి వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం- జగన్ హాజరవుతారా?

Jagan: సెప్టెంబర్ 18 నుంచి వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం- జగన్ హాజరవుతారా?ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు సెప్టెంబర్ 18న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ మేరకు తేదీలను నిర్ధారిస్తూ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. శాసన మండలి కూడా అదే రోజు సమావేశాలను ప్రారంభిస్తుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. శాసన మండలి సమావేశాలు ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి.

Teachers Day: టీచర్స్ డే- ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపిన పవన్ కల్యాణ్

Teachers Day: టీచర్స్ డే- ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపిన పవన్ కల్యాణ్ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఉపాధ్యాయులను ఆలోచనాత్మక బహుమతులతో ఆశ్చర్యపరిచారు. పిఠాపురంలో వేడుకలు ఒక రోజు ముందుగానే ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలలో సుమారు 2,000 మంది ఉపాధ్యాయులకు బహుమతులు పంపించారు. మహిళా ఉపాధ్యాయులకు చీరలు, పురుష ఉపాధ్యాయులకు ప్యాంటు-షర్టు సెట్లు బహుమతిగా ఇచ్చారు. పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు, కొత్తపల్లి అంతటా ఒక ప్రత్యేక బృందం పంపిణీని నిర్వహించింది. ఈ చర్యకు ఉపాధ్యాయులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇకా పవన్ కల్యాణ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.
