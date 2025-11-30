వైద్య కాలేజీలో ర్యాంగింగ్... యేడాది నలుగురు సీనియర్ విద్యార్థుల బహిష్కరణ
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూల్ ప్రభుత్వ వైద్య కాలేజీలో ర్యాంగింగ్ కలకలం సృష్టించింది. జూనియర్ విద్యార్థులను సీనియర్ విద్యార్థులు వేయించారు. గోడకుర్చీ వేసి సెల్యూట్ చేయాలంటూ జూనియర్లు వేధించారు. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్.. ఆ నలుగురు సీనియర్ వైద్య విద్యార్థులను ఒక యేడాది పాటు హాస్టల్ నుంచి బహిష్కరించారు.
ఈ నెల 6వ తేదీన ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు చెందిన నలుగురు సీనియర్ విద్యార్థులు క్యాంపస్లో జూనియర్ విద్యార్తినులను తీవ్రంగా వేధించారు. తరగతి గదుల్లోకి వెళ్లే మిందు వారిని గోడకుర్చీ వేయించి, తమకు సెల్యూట్ చేయాలంటూ ఇబ్బందులకు గురిచేశారు. ఈ ఘటనతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన బాధిత విద్యార్థినులు ప్రిన్సిపాల్ లేదా డీన్ రమాదేవికి ఫిర్యాదు చేశారు.
దీనిపై తక్షణమే స్పందించిన ప్రిన్సిపాల్ ర్యాగింగ్కు పాల్పడిన నలుగురు విద్యార్థులన యేడాది పాటు హాస్టల్ నుంచి బహిష్కరించారు. భవిష్యత్లో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతమైతే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మరోసారి ఇలాంటివి జరిగితే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేయిస్తామని స్పష్టం చేశారు.