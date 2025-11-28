కాళేశ్వరంలో అవినీతి.. హరీష్ రావు ప్రమేయం వల్లే కేసీఆర్కు చెడ్డ పేరు.. కల్వకుంట్ల కవిత
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ని టార్గెట్ చేశారు. ఆమె తన తండ్రి కేసీఆర్ ప్రతిష్టాత్మకమైన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును ప్రశ్నించారు. నిజామాబాద్, కామారెడ్డి దాని నుండి ఏమీ పొందలేదని పేర్కొన్నారు. కవిత శుక్రవారం కామారెడ్డిని సందర్శించి, తరువాత మీడియాతో మాట్లాడారు.
నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పనులను ఆలస్యం చేయకుండా ప్రారంభించాలని కవిత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రణాళిక చేసిన ప్యాకేజీ 22 కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, దుబ్బాక, బాన్సువాడకు నీటిని సరఫరా చేయడానికి ఉద్దేశించబడిందని కవిత గుర్తు చేశారు.
ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ. 1446 కోట్లు అవసరమని, కానీ ప్రభుత్వం రూ. 450 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసిందని కవిత అన్నారు. దాదాపు 1500 ఎకరాల భూమి అవసరం, అయినప్పటికీ రెండు శాతం కూడా సేకరించలేదు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు తనపై దాడి చేస్తున్నారని, కానీ కామారెడ్డికి కాళేశ్వరం ద్వారా ఎప్పుడూ నీరు అందలేదని కవిత పేర్కొన్నారు. నిజామాబాద్ కూడా ఎటువంటి ప్రయోజనం పొందలేదని ఆమె అన్నారు.
హల్ది వాగు ద్వారా నిజాంసాగర్ లోకి ఒక్కసారి మాత్రమే నీరు ప్రవహించింది. తరువాత భారీ వర్షాలు నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఆ అవసరాన్ని తీర్చాయి. కాళేశ్వరం నిర్మాణంలో అవినీతి జరిగిందని కవిత ఆరోపించారు. హరీష్ రావు ప్రమేయం వల్లే కేసీఆర్ ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అవినీతిని ఎదుర్కొన్నారని ఆమె ఆరోపించారు.