కల్వకుంట్ల కవిత ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్.. శత్రువుగా చూస్తున్న బీఆర్ఎస్
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ ఓడింది. ఆ స్థానంలో గెలుపు కోసం ఆ పార్టీ బలమైన ప్రచారం నిర్వహించింది, అయినప్పటికీ ఫలితం రాలేదు. 25,000 ఓట్ల తేడాతో బలమైన స్థానాన్ని కోల్పోవడం పార్టీలో చాలా మందిని నిరాశకు, గందరగోళానికి గురిచేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో కల్వకుంట్ల కవిత పదునైన వ్యాఖ్యలతో బీఆర్ఎస్పై ఒత్తిడి పెంచుతోంది. పార్టీ ప్రతిపక్షంగా విఫలమైందని, సోషల్ మీడియాలో మాత్రమే శబ్దం సృష్టించిందని ఆమె అన్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ తన పాత్రను సరిగ్గా పోషించి ఉంటే జూబ్లీహిల్స్ ఫలితం భిన్నంగా ఉండేదని కవిత చెప్పారు.
తెలంగాణ జాగృతి ఈ అంతరాన్ని గమనించి ప్రజల గొంతుగా మారాలని యోచిస్తోందని కవిత తెలిపారు. మెదక్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ.. జాగృతి జనం బాట యాత్రలో భాగంగా, పార్టీని స్థాపించడం కంటే ప్రజల కోసం నిలబడటం ముఖ్యమన్నారు.
కానీ కవిత ఆత్మవిశ్వాసం మిశ్రమ స్పందనలకు దారితీసింది. అయితే, ఆమె తన ప్రభావాన్ని అతిగా అంచనా వేసుకుంటున్నారని టాక్ వస్తోంది. బీఆర్ఎస్ క్రేజ్ తగ్గితే.. బీజేపీ త్వరగా ఖాళీ స్థలాన్ని మూడవ ఎంపికగా తీసుకుంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అవసరమైనప్పుడల్లా బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది అదనపు ప్రయోజనాన్ని ఇస్తుంది.
బీఆర్ఎస్పై పదే పదే మాటల దాడి చేయడం ద్వారా, కవిత తాను ఆకర్షించాలనుకుంటున్న అదే మద్దతు స్థావరాన్ని దెబ్బతీస్తోంది. ఇది ఆమె స్థానాన్ని క్లిష్టతరం చేస్తుంది. పార్టీకి క్లిష్ట దశలో ఆమె కేసీఆర్కి వ్యతిరేకంగా నిలిచినందున చాలా మంది ప్రధాన తెలంగాణ మద్దతుదారులు ఇప్పుడు ఆమెను శత్రువుగా చూస్తున్నారు.