జూబ్లీహిల్స్లో ఓటమి.. రిగ్గింగ్, రౌడీ రాజకీయాల వల్లే కాంగ్రెస్ గెలుపు.. మాగంటి సునీత ఫైర్
జూబ్లీహిల్స్ బిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత తన కాంగ్రెస్ ప్రత్యర్థి నవీన్ యాదవ్ చేతిలో 25,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయినప్పటికీ, తన ఫలితం నైతిక విజయం అని అన్నారు. ముఖ్యమంత్రితో పాటు క్యాబినెట్ మంత్రులందరూ కలిసి తన ఓటమిని నిర్ధారించుకున్నారని సునీత పేర్కొన్నారు.
షేక్పేట, యూసుఫ్గూడలోని అనేక ప్రాంతాలలో కాంగ్రెస్ ఓటర్లను బెదిరించి పోలింగ్ ప్రక్రియను ప్రభావితం చేసిందని ఆమె ఆరోపించారు. ఆమె తన కోపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ఫలితం నవీన్ యాదవ్ విజయం కాదని, రిగ్గింగ్, రౌడీ రాజకీయాల ద్వారా సాధించిన విజయం అని అన్నారు.
అభిప్రాయ సేకరణల సమయంలో, ఆ సీటు మాగంటి సునీతకు వస్తుందని చాలా మంది అంచనా వేశారు. అయితే, గత పనులను లేదా భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను హైలైట్ చేయడం ద్వారా బిఆర్ఎస్ ఓటర్లను ఒప్పించలేకపోయింది. పార్టీ సానుభూతి ఓట్లపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టింది.
కెసిఆర్ కూడా ప్రచారం చేయకుండా దూరంగా ఉండి ఒక్కసారి కూడా సందర్శించలేదు. మాగంటి భార్య వారసత్వాన్ని ప్రకటించుకున్న అంతర్గత మాగంటి ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది. ఇది సునీత అవకాశాలను బలహీనపరిచి ఉండవచ్చు.
ఎందుకంటే చాలా మంది ఆమె పట్ల సానుభూతి చూపడం మానేసి ఉండవచ్చు. జూబ్లీహిల్స్ బిఆర్ఎస్, అధికార కాంగ్రెస్ రెండింటికీ ప్రధాన పరీక్షగా మారింది. చివరికి, బీఆర్ఎస్ గణనీయమైన ఎదురుదెబ్బను ఎదుర్కొంది.