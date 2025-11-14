Live Jubilee Hills Bypoll Results: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు.. ఆధిక్యంలో కాంగ్రెస్
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఓట్ల లెక్కింపు యూసుఫ్గూడలోని కోట్ల విజయ భాస్కర్ రెడ్డి ఇండోర్ స్టేడియంలో గట్టి భద్రత, సెక్షన్ 144 నిబంధనల మధ్య జరుగుతోంది. 58 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండటంతో, ప్రతి రౌండ్ కౌంటింగ్కు కనీసం 40 నిమిషాలు పడుతుందని ఎన్నికల అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
తుది ఫలితాలు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నాటికి వెలువడే అవకాశం ఉంది. స్టేడియం లోపల 21 చొప్పున రెండు వరుసలలో అమర్చబడిన మొత్తం 42 టేబుళ్లు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
ప్రతి రౌండ్ 42 పోలింగ్ స్టేషన్ల ఈవీఎంల నుండి ఫలితాలను కవర్ చేస్తుంది. మొత్తం 407 పోలింగ్ స్టేషన్లకు 10 రౌండ్లలో లెక్కింపు పూర్తవుతుంది. లెక్కింపు ప్రక్రియ కోసం మొత్తం 186 మంది సిబ్బందిని నియమించారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ లెక్కింపు ఇప్పటికే పూర్తయింది.
101 పోస్టల్ బ్యాలెట్లు నమోదయ్యాయి:
కాంగ్రెస్: 47
బీఆర్ఎస్: 43
బీజేపీ: 11
ఈవీఎం మొదటి రౌండ్లో, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ 8,926 ఓట్లతో తొలి ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి 8,864 ఓట్లు సాధించారు. దీనితో కాంగ్రెస్కు 62 ఓట్ల ఆధిక్యం లభించింది. స్టేడియం లోపల రెండు వరుసలలో 21 చొప్పున మొత్తం 42 టేబుళ్లను ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రతి రౌండ్లో 42 పోలింగ్ స్టేషన్ల ఈవీఎంల నుండి ఫలితాలు ఉంటాయి. మొత్తం 407 పోలింగ్ స్టేషన్ల నుండి ఫలితాలు పూర్తయ్యే వరకు 10 రౌండ్లలో లెక్కింపు నిర్వహించబడుతుంది. లెక్కింపు ప్రక్రియను నిర్వహించడానికి మొత్తం 186 మంది సిబ్బందిని నియమించారు.