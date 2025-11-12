13-11-2025 గురువారం ఫలితాలు - చేతిలో ధనం నిలవదు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. సన్నిహితుల హితవు మీపై సత్ప్రభావం చూపుతుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఒక సమాచారం ఆలోచించేస్తుంది. పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆప్తులకు కీలక సమాచారం అందిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం, పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. సందేశాలు అందుకుంటారు.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. చిన్న విషయానికి ఆందోళన చెందుతారు. ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. సంప్రదింపులు ముందుకు సాగవు. ఆత్మీయుల కలయిక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. పనులు పూర్తి చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ముఖ్యమైన అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ప్రముఖులకు మరింత చేరువవుతారు. సభ్యత్వాలు, బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పత్రాల సవరణలు అనుకూలిస్తాయి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. ఆర్భాటాలకు ధనం వ్యయం చేస్తారు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపజేస్తుంది. మీ చోద్యం అనివార్యం. ఇతరులతో మితంగా సంభాషించండి. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆదాయం వుంది. చెల్లింపులు జరుపుతారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. మీ చిత్తశుద్ధి ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. పురస్కారాలు అందుకుంటారు. ఆడంబరాలకు వ్యయం చేస్తారు. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ప్రయాణం తలపెడతారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికలావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. సోదరులు వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. పెద్దల వ్యాఖ్యలు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పత్రాలు అందుకుంటారు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఖర్చులు భారమనిపించవు. ప్రముఖలతో పరచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.