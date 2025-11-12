గురువారం, 13 నవంబరు 2025
Written By రామన్

13-11-2025 గురువారం ఫలితాలు - చేతిలో ధనం నిలవదు

Money
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. సంప్రదింపులు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. చేతిలో ధనం నిలవదు. పనుల్లో ఒత్తిడి, చికాకులు అధికం. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. సన్నిహితుల హితవు మీపై సత్ప్రభావం చూపుతుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఆర్భాటాలకు ఖర్చు చేస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఒక సమాచారం ఆలోచించేస్తుంది. పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆప్తులకు కీలక సమాచారం అందిస్తారు. ఖర్చులు సామాన్యం, పనులు వేగవంతమవుతాయి. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. సందేశాలు అందుకుంటారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. శ్రమాధిక్యత, అకాలభోజనం. చిన్న విషయానికి ఆందోళన చెందుతారు. ఆశావహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం 
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. కొత్త సమస్య ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం.  సంప్రదింపులు ముందుకు సాగవు. ఆత్మీయుల కలయిక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. పనులు పూర్తి చేస్తారు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. 
 
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ముఖ్యమైన అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ప్రముఖులకు మరింత చేరువవుతారు. సభ్యత్వాలు, బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. పత్రాల సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. ఆర్భాటాలకు ధనం వ్యయం చేస్తారు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు చేపడతారు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపజేస్తుంది. మీ చోద్యం అనివార్యం. ఇతరులతో మితంగా సంభాషించండి. ప్రయాణం విరమించుకుంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. విలాసాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. కష్టమనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దూరపు బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఆదాయం వుంది. చెల్లింపులు జరుపుతారు. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ముఖ్యులకు వీడ్కోలు పలుకుతారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. మీ చిత్తశుద్ధి ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. పురస్కారాలు అందుకుంటారు. ఆడంబరాలకు వ్యయం చేస్తారు. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. ప్రయాణం తలపెడతారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఆర్ధికలావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. సోదరులు వైఖరి అసహనం కలిగిస్తుంది. పెద్దల వ్యాఖ్యలు ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పత్రాలు అందుకుంటారు. వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ఖర్చులు భారమనిపించవు. ప్రముఖలతో పరచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. నగదు, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి.

10-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త

10-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్తమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. పనులు పురమాయించవద్దు. ప్రముఖులతో సంభాషిస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ఖర్చులు విపరీతం. గృహాలంకరణ పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. విలాస వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సన్మాన, సంస్మరణ సభల్లో పాల్గొంటారు.

09-11-2025 నుంచి 15-11-2025 వరకూ మీ రాశి ఫలితాలు

09-11-2025 నుంచి 15-11-2025 వరకూ మీ రాశి ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం ఈ వారం మీ ఓర్పునకు పరీక్షా సమయం. కార్యదీక్షతో పట్టుదలతో శ్రమించాలి. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం పెంచుకోండి. సాయం ఆశించి నిరుత్సాహపడతారు. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అవసరాలకు అతికష్టమ్మీద ధనం అందుతుంది. చేపట్టవలసిన పనులను మధ్యలోనే నిలిపివేయవద్దు. ఆలోచనలు క్రియారూపం దాల్చుతాయి. యత్నాలకు పెద్దల ప్రోత్సాహం వుంటుంది. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం అందుకుంటారు. దంపతులు ఏకాభిప్రాయానికి రాగలుగుతారు. ఒక వార్త ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఉద్యోగస్తులకు ఏమరపాటు ఇబ్బందికి దారితీస్తుంది. ముఖ్యులకు వివరణ ఇచ్చుకుంటారు
