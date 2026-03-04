బాచుపల్లి ఫర్నిచర్ దుకాణంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి నష్టం
బాచుపల్లిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బాచుపల్లిలోని రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఫర్నిచర్ దుకాణంలో మంగళవారం రాత్రి అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో మంటలను అదుపు చేయడానికి అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఐదు గంటలకు పైగా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఈ సంఘటనలో దాదాపు రెండు డజన్ల దుకాణాలు కాలిపోయాయి, ఇది స్థానికంగా భయాందోళనలకు దారితీసింది.
బహుళ అగ్నిమాపక యంత్రాలు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఐదు గంటలకు పైగా మంటలను అదుపు చేశాయి. కొన్ని గంటల తర్వాత, బుధవారం తెల్లవారుజామున మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. రోడ్డు పక్కన ఉన్న ఫర్నిచర్ దుకాణంలో మొదట మంటలు చెలరేగి, నిమిషాల వ్యవధిలోనే దాదాపు 50 దుకాణాలకు వ్యాపించాయి.
అగ్నిమాపక సిబ్బంది వాటిని అదుపులోకి తెచ్చేలోపే మంటలు వేగంగా పెరిగి, సమీపంలోని దుకాణాలకు వ్యాపించాయి. దుకాణాల్లో మండే పదార్థాలు నిల్వ ఉండటంతో, అగ్నిమాపక సిబ్బంది పని కష్టమైంది. మంగళవారం రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన మంటలను అదుపు చేయడానికి వారు ఐదు గంటలకు పైగా పోరాడారు. ఈ సంఘటన వెనుక గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు.
విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. ఘటనపై బాచుపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే ఈ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. కానీ, కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి నష్టం వాటిల్లినట్టు తెలుస్తోంది.