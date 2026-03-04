Bhimavaram: ఎనిమిది మంది రౌడీ షీటర్లను అరెస్ట్ చేసిన భీమవరం పోలీసులు
భీమవరం టౌన్ పోలీసులు మంగళవారం 8 మందిని అరెస్టు చేసి, వారి నుండి కత్తులు, సెల్ ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 27న భీమవరంలోని కోర్టు ప్రాంగణం నుండి బయటకు వస్తున్న వ్యక్తులపై ఈ ముఠా దాడి చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. భీమవరం డీఎస్పీ రఘువీర్ విష్ణు మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా రౌడీ షీటర్ల రెండు గ్రూపుల మధ్య ఆధిపత్యం కోసం పోరాటం జరుగుతోందని అన్నారు.
ఫిబ్రవరి 27న, కోర్టు కాంప్లెక్స్ ముందు దేవర గోవిందరావు గ్రూపు రౌతు రఘు గ్రూపుపై దాడి చేసింది. కేసు వాయిదా కోరుతూ వారు కోర్టు నుండి బయటకు వస్తుండగా రౌడీ షీటర్ గ్రూపులు కొన్ని ఆర్థిక లావాదేవీలు జరుపుతున్నాయి. వారు 2002 నుండి ఆధిపత్యం కోసం పోరాడుతున్నారు.
రౌతు యేసు 2022లో హత్యకు గురయ్యాడు. ప్రతీకారంగా, సెప్టెంబర్ 2023లో, రౌతు రఘు గ్రూపు బెవర విజయబాబు, బెవర గోవిందరావు బైక్పై వెళుతుండగా దాడి చేసింది. ఈ దాడిలో విజయబాబు మరణించాడు. తరువాత ఫిబ్రవరి 27న, బేవర గోవిందరావు గ్రూపు రౌతు రఘును చంపడానికి ప్రయత్నించింది.
కానీ పోలీసులు అతన్ని రక్షించారు. సోమవారం రాత్రి, దేవర నిందితులు పోలీసులను చూసి పారిపోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, రెండు పట్టణాల పోలీసు బృందం వారిని పట్టుకుని కత్తులు, ఇతర సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకుంది. నలుగురు నిందితులు రాష్ట్రంలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో 16 కేసులను ఎదుర్కొంటున్నారని ఎస్పీ తెలిపారు.