Sangareddy: అన్నం పాత్రలో కాలు పెట్టి హాయిగా నిద్రపోయిన వాచ్మెన్
సంగారెడ్డిలోని ఇస్మాయిల్ఖాన్పేట శివార్లలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల హాస్టల్ విద్యార్థుల కోసం వండిన అన్నం డబ్రాలో తాత్కాలిక వాచ్మెన్ తాగి నిద్రపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. బుధవారం రాత్రి విద్యార్థులు హాస్టల్ డైనింగ్ హాల్కు భోజనం కోసం వెళ్లినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది.
గత కొన్ని నెలలుగా హాస్టల్లో తాత్కాలిక గార్డుగా పనిచేస్తున్న చంద్రశేఖర్ అన్నం పాత్రలో తన కాలు పెట్టుకుని తాగి నిద్రపోతున్నట్లు వారు గమనించారు. రాత్రి భోజనం చేసే సమయంలో ఈ సంఘటన జరగడంతో, విద్యార్థులు ఆందోళన చెంది వెంటనే వంట కాంట్రాక్టర్కు సమాచారం అందించారు.
తాజా ఆహారాన్ని తయారు చేసి విద్యార్థులకు అందించారు. ఈ సంఘటన గురించి తెలుసుకున్న జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్య ఆ వాచ్మెన్ను వెంటనే విధుల నుండి తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.