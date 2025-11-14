Revanth Reddy: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక: రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదులుకోలేదు..
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో భారీ విజయం సాధించిన తర్వాత తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం చాలా హర్షం వ్యక్తం చేశారు. బలమైన స్థానిక అభ్యర్థిని ఎంపిక చేయడం నుండి నియోజకవర్గంలో వ్యక్తిగతంగా ప్రచారం చేయడం వరకు, రేవంత్ రెడ్డి ఏ అవకాశాన్ని వదలకుండా చూసుకున్నారు.
అభ్యర్థి ఎంపికతో ఆయన గెలుపు వ్యూహం ప్రారంభమైంది. దివంగత పీజేఆర్ కుమారుడు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, మాజీ క్రికెటర్ అజారుద్దీన్ సహా అనేక మంది నాయకులు ఈ సీటు కోసం లాబీయింగ్ చేసినప్పటికీ, రేవంత్ రెడ్డి నవీన్ యాదవ్ను పోటీకి దింపాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలతో నవీన్కు బలమైన సంబంధం ఉంది. ఇది ఆయనను ఆదర్శ ఎంపికగా చేసింది. తదుపరి తెలివైన చర్య అజారుద్దీన్కు ఎన్నికలకు ముందు మంత్రివర్గంలో స్థానం కల్పించడం. ఈ నిర్ణయం కాంగ్రెస్ హైకమాండ్, రేవంత్ రెడ్డికి ఒక అద్భుత విజయంగా మారింది.
మైనారిటీ ఓట్లు ఐక్యంగా ఉండి చీలిపోలేదు, ఇది కాంగ్రెస్ మైనారిటీ ఓటు బ్యాంకును ఏకీకృతం చేయడానికి సహాయపడింది. ఏఐఎంఐఎంతో అనధికారికంగా కాంగ్రెస్కు అనుకూలంగా పనిచేసింది. మైనారిటీ వర్గాలలో పార్టీ ఇమేజ్ను బలోపేతం చేసింది. రేవంత్ రెడ్డి కూడా ప్రచార బాధ్యతలను స్వయంగా తీసుకున్నారు.
పార్టీ సీనియర్ నాయకులకు బాధ్యతను అప్పగించడానికి బదులుగా, ఆయన నియోజకవర్గం అంతటా విస్తృతంగా రోడ్ షోలు నిర్వహించారు. ఆయన ప్రత్యక్ష ప్రమేయం ఓటర్లపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. మరో ముఖ్యమైన అంశం నవీన్ యాదవ్ నేపథ్యం. ఆయన వెనుకబడిన యాదవ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు కాబట్టి, ఆయన అభ్యర్థిత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీ ప్రాతినిధ్యం పట్ల నిబద్ధతను ప్రదర్శించింది.
ఇది ఈ ప్రాంతంలోని బీసీ ఓటర్లలో పార్టీ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి సహాయపడింది. ఈ విజయంతో, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి క్షేత్ర స్థాయిలో కఠినమైన రాజకీయ పోరాటాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తనకు తెలుసని నిరూపించుకున్నారు.
ఆయన వైఖరి ఆయన ధైర్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి, తెలివైన పొత్తులను నిర్మించడానికి, పార్టీకి విజయం సాధించడానికి అవసరమైన కృషి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చూపిస్తుంది.