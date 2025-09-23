బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025
సిహెచ్
మంగళవారం, 23 సెప్టెంబరు 2025 (23:46 IST)

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

ginger tea
తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది.
 
ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

పెంపుడు కుక్క గోళ్లు గీరుకుని ర్యాబిస్ వ్యాధితో పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ మృతి

పెంపుడు కుక్క గోళ్లు గీరుకుని ర్యాబిస్ వ్యాధితో పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ మృతిఅహ్మదాబాద్‌లో ఒక పోలీస్ ఇన్‌స్పెక్టర్ తన పెంపుడు కుక్క గోళ్లు గీరుకుని గాయం చేయడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. అతనికి రేబిస్ వచ్చి ఐదు రోజుల చికిత్స తర్వాత మరణించాడు. అత్యంత షాకింగ్ విషయం ఏమిటంటే, అతనికి కుక్క కాటు వల్ల రేబిస్ రాలేదు కానీ తన పెంపుడు కుక్క గోళ్లను కత్తిరిస్తుండగా, ఆ కుక్క గోళ్లు గీరుకుని, దాని వల్ల అతను ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మరణించిన అధికారి పేరు వనరాజ్ మంజరియా, ఆయన అహ్మదాబాద్ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్‌లో ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు.

శాసన మండలిలో మంత్రి నారా లోకేష్ ఉగ్రరూపం.. ఆ బాధేంటో నాకు తెలుసు (video)

శాసన మండలిలో మంత్రి నారా లోకేష్ ఉగ్రరూపం.. ఆ బాధేంటో నాకు తెలుసు (video)శాసన మండలిలో ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తూ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ తీవ్ర వాగ్వాదానికి దిగారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మహిళలను ఉద్దేశించి మాట్లాడేటప్పుడు వైకాపా ఎమ్మెల్సీ వరుదు కళ్యాణిని అగౌరవపరిచారని వైకాపా నాయకులు ఆరోపించారు. అయితే నారా లోకేష్ ఈ ఆరోపణను తేలికగా తీసుకోలేదు. ఆయన భావోద్వేగానికి గురై, ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు.

AP Women: దసరా వేడుకలకు డ్రెస్ కోడ్ పాటిస్తున్న మహిళా మంత్రులు

AP Women: దసరా వేడుకలకు డ్రెస్ కోడ్ పాటిస్తున్న మహిళా మంత్రులుఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలోని మహిళా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు దసరా వేడుకలకు డ్రెస్ కోడ్ పాటించారు. మంగళవారం, వారందరూ ఎరుపు రంగు చీరలు ధరించారు. నవరాత్రి తొమ్మిది రోజుల పాటు వేర్వేరు రంగుల చీరలు ధరించాలని వారు ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఆ నిర్ణయంలో భాగంగా, గాయత్రీ దేవి అలంకరణకు సరిపోయేలా మంగళవారం ఎరుపు రంగు చీరలను ఎంపిక చేశారు.

Kushboo : చార్మినార్ బతుకమ్మ వేడుకల్లో సినీ నటి కుష్భూ.. మహిళలు ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే? (video)

Kushboo : చార్మినార్ బతుకమ్మ వేడుకల్లో సినీ నటి కుష్భూ.. మహిళలు ఇలా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే? (video)బీజేపీ మహిళా మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ఛార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి ఆలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన బతుకమ్మ కార్యక్రమంలో తమిళనాడు బీజేపీ నేత, సినీ నటి కుష్బూ పాల్గొన్నారు. ఆమె ఈ సందర్భంగా బతుకమ్మను ఎత్తుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సతీమణి కావ్య, బీజేపీ మహిళా మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు శిల్పారెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చార్మినార్ ప్రాంగణంలో పూలతో అలంకరించిన బతుకమ్మ ఆడిపాడారు. ఈ సందర్భంగా బతుకమ్మ పాటలకు కుష్భూతో సహా మిగిలిన మహిళా నేతలందరూ నృత్యం చేసి పండగ చేసుకున్నారు.

ఆ కలెక్టర్‌కు డ్రెస్ సెన్స్ లేదు.. ఆయనను చూస్తేనే భయంగా ఉంది.. టి హైకోర్టు

ఆ కలెక్టర్‌కు డ్రెస్ సెన్స్ లేదు.. ఆయనను చూస్తేనే భయంగా ఉంది.. టి హైకోర్టుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్ సందీప్ కుమార్‌ ఝాపై ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ కలెక్టర్‌కు ఏమాత్రం డ్రెస్ సెన్స్ లేదని, పైగా, ఆయనను చూస్తే భయంగా ఉందని వ్యాఖ్యానించింది. ఇలాంటి వ్యక్తి ప్రజలకు ఎలా సేవ చేస్తారని, అందువల్ల ఆయనపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ హోం శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని ఆదేశించింది.

జవాన్‌ చిత్రానికి రాష్ట్రపతి నుంచి జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న షారుఖ్ ఖాన్‌

జవాన్‌ చిత్రానికి రాష్ట్రపతి నుంచి జాతీయ అవార్డు తీసుకున్న షారుఖ్ ఖాన్‌బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ తన అభిమానులు దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్తున్న మైలురాయిని ఎట్టకేలకు సాధించారు. 71వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులలో తన 2023 చిత్రం 'జవాన్‌'కు ఉత్తమ నటుడి అవార్డును అందుకున్నారు. రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారాన్ని షారుఖ్ ఖాన్ స్వీకరించారు. 30 ఏళ్లకు పైగా సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న షారుఖ్‌కు ఇదే మొదటి జాతీయ అవార్డు కావడం విశేషం.

Chittibabu: శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కొంటే ఓనర్ వచ్చి తీయించేశాడు : చిట్టిబాబు

Chittibabu: శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కొంటే ఓనర్ వచ్చి తీయించేశాడు : చిట్టిబాబుపాతకాలం నటుడు శోభన్ బాబు గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అప్పటి, ఇప్పటితరానికి ఆయన ఆదర్శంగా నిలుస్తుంటారు. సంపాదించిన దాచుకోవడమేని ఆయన తెలిసినంతగా ఎవరికీ తెలీదు. భూమిమీద రూపాయి పెట్టి కోటీశ్వరుడు అయిన ఆయన మొదట్లో చాలా బాధలు పడ్డారట. 200 రూపాయల కోసం పాముతో చెలగాటమాడే పాత్ర వేశాడట. భయంతో చేసిన ఆ పాత్ర గురించి నేపథ్యాన్ని రాజబాబు సోదరుడు చిట్టిబాబు ఓ ఇంటర్యూలో ఇలా తెలియజేస్తున్నారు.

OG: ఉత్తరాంధ్రలో దిల్ రాజు కాంబినేష న్ తో OG విడుదల చేస్తున్న రాజేష్ కల్లెపల్లి

OG: ఉత్తరాంధ్రలో దిల్ రాజు కాంబినేష న్ తో OG విడుదల చేస్తున్న రాజేష్ కల్లెపల్లిపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ యాక్షన్ డ్రామా OG గురించిన సందడి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది. సుజీత్ దర్శకత్వం వహించి DVV ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 25, 2025న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్ గా విడుదల కానుంది, సెప్టెంబర్ 24న రాత్రి 10 గంటలకు ప్రత్యేక చెల్లింపు ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించనున్నారు.

శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబంతో ప్రత్యేక సమావేశం అయిన మంచు మనోజ్

శివరాజ్ కుమార్ కుటుంబంతో ప్రత్యేక సమావేశం అయిన మంచు మనోజ్మిరాయ్ చిత్ర బ్రహ్మాండ విజయం తర్వాత మంచు మనోజ్ పలు ప్రదేశాలను సందర్శిస్తున్నారు. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం అయోధ్యకు వెళ్లి.. శ్రీరాముడిని దర్శించుకున్నారు. అయోధ్య నుంచే మిరాయ్ సినిమా సక్సెస్ టూర్ ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు మనోజ్ వెల్లడించారు. మొదట హనుమాన్ గఢీని దర్శించి పూజలు చేసిన మంచు మనోజ్...ఆ తర్వాత అయోధ్య ఆలయంలో శ్రీరాముడిని దర్శించుకున్నారు.

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్

Allari Naresh: అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించిన విద్రోహి ట్రైలర్‎‎రవి ప్రకాష్, శివకుమార్, చరిష్మా శ్రీఖర్, సాయికి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా విద్రోహి. వి ఎస్‌ వి దర్శకత్వంలో సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌గా రూపుదిద్దుకుంటోన్న ఈ చిత్రాన్ని వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం విజ్జన నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల ఈ చిత్ర ఫస్ట్ లుక్‌ని హీరో శ్రీకాంత్, ఫస్ట్ సాంగ్‌ని వివి వినాయక్ , 2nd సాంగ్ ఆర్ పి పట్నాయక్ విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు పూర్తి చేసుకుని విడుదలకు సిద్ధమవుతోన్న ఈ చిత్రం ట్రైలర్ ను తాజాగా కామెడీ కింగ్ అల్లరి నరేష్ ఆవిష్కరించారు. త్వరలోనే విద్రోహి చిత్ర విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.
