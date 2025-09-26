శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025
  వినోదం
  తెలుగు సినిమా
  గుసగుసలు
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శుక్రవారం, 26 సెప్టెంబరు 2025 (10:52 IST)

Dirictor Sujit: రామ్ చరణ్ కు సుజిత్ చెప్పిన కథ ఓజీ నేనా..

Daanayya, direcotr sujit
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ఓజీ చిత్రం గురువారంనాడు విడుదలై మంచి ఓపెనింగ్స్ తో రికార్డ్ నెలకొల్పాయి. సినిమా స్టయిలిస్ గా వుందని అభిమానులు అంటే మరికొందరు ఏవరేజ్ గా తేల్చిచెబుతున్నారు. కాగా, అదేరోజు చిత్రం యూనిట్ ఓజీ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా యూనిట్ అంతా సంతోషంగా తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత డివివి దానయ్య మాట్లాడుతూ, ఓజీ సినిమాకు కారకుడైన త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
 
ఇదిలా వుండగా, విడుదలకుముందు దర్శకుడు సుజిత్ మీడియా చర్చలో మాట్లాడుతూ, సాహో సినిమా తర్వాత తను ప్లాన్ చేసుకున్న సినిమా రామ్ చరణ్ తో అనుకున్నాం. అది కూడా యూకే బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఓ సాలిడ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నట్టు తెలిపాడు. సరిగ్గా ఆ టైంలో కరోనా కారణంగా ముందడుగు వేయలేదన్నారు. మరి అదే కథను పవన్ కళ్యాణ్ చేత చేయించాడా? అనే టాక్ కూడా ఫిలింనగర్ లో వినిపిస్తోంది.
 
ఇందుకు అంతకుముందు జరిగిన ఉదంతం కూడా గుర్తుకు తెస్తున్నారు. తమిళ దర్శకుడు శంకర్ చేసిన సినిమా గేమ్ ఛేంజర్. ఆ సినిమా ముందుగా అనుకున్న కథ వేరు. ఈ సినిమా ముందు ప్రమోషన్ లో శంకర్ మాట్లాడుతూ, కథలో పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయ పోరాటాన్ని ఎదుగుదలను ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని ఆయనకు వర్తించేలా కథలో కొద్దిగా మార్పులు చేశామని చెప్పారు. ఆ సినిమా చూసినవారికి నిజమే అనిపిస్తుంది. మొదట్లో గేమ్ ఛేంజర్ కథలో అందరూ సూట్ వేసుకున్న పోస్టర్లు వెలువడ్డాయి. అది హైటెక్ లెవల్ వుంటుందని అన్నారు. కానీ సినిమా పూర్తి విరుద్ధంగా బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ రాజకీయ కథగా వుండడం పెద్ద నిరాశను కలిగించింది. సో. ఏది ఏమైనా కథలు మారడం, హీరోలు మారడం వంటివి సినిమా చరిత్రలో మామూలే అని కొందరు అంటున్నారు.

ఆర్టీసీ మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా సరితను నియమించిన టీఎస్సార్టీసీ

ఆర్టీసీ మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా సరితను నియమించిన టీఎస్సార్టీసీతెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీఎస్సార్టీసీ) రెగ్యులర్ సర్వీసులో మహిళలను బస్సు డ్రైవర్లుగా నియమించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చాలా కాలం తర్వాత, అన్ని ప్రాంతీయ కార్యాలయాలలో వెయ్యి మంది డ్రైవర్లు, 743 మంది శ్రామిక్‌లను నియమించాలని ఆర్టీసీ తన ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. వీరిలో మెకానిక్స్, ఫిట్టర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, పెయింటర్లు, వెల్డర్లు ఇతరులు ఉన్నారు. ఈ సంవత్సరం జూన్‌లో ఆర్టీసీ తన మొదటి మహిళా డ్రైవర్‌గా వి. సరితను అవుట్‌సోర్సింగ్ బేసిస్‌లో నియమించుకుంది.

ఏపీ విద్యా నమూనాను ప్రపంచానికి ఉదాహరణ మార్చాలి.. నారా లోకేష్ పిలుపు

ఏపీ విద్యా నమూనాను ప్రపంచానికి ఉదాహరణ మార్చాలి.. నారా లోకేష్ పిలుపుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతి సంవత్సరం జిల్లా ఎంపిక కమిటీ (డీఎస్సీ) పరీక్షలను నిర్వహిస్తూనే ఉంటుందని, నవంబర్‌లో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (టెట్)ను నిర్వహిస్తుందని విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. గురువారం అమరావతిలో మెగా DSC 2025లో ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థులకు జరిగిన నియామక లేఖల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ప్రసంగిస్తూ, వచ్చే ఏడాది పారదర్శకంగా కొత్త DSC నోటిఫికేషన్ జారీ చేయబడుతుందన్నారు.

2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అల్పాహార పథకం

2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అల్పాహార పథకంతమిళనాడు సర్కారు ప్రేరణతో 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని పాఠశాల పిల్లల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకంను ప్రారంభిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గురువారం ప్రకటించారు. తమిళనాడు ప్రభుత్వం విద్య, పోషకాహారం, సంక్షేమంలో సాధించిన విజయాలను ప్రదర్శించడానికి నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్‌తో పాటు రేవంత్ రెడ్డి కూడా హాజరయ్యారు.

Heavy Rains : హైదరాబాద్ వాసులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకోండి.. పోలీసులు

Heavy Rains : హైదరాబాద్ వాసులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకోండి.. పోలీసులుహైదరాబాదు వాసులకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. రుతుపవనాలకు, అల్పపీడనం తోడవడంతో భారీ వర్షాలకు అవకాశాలున్నాయిని ఐఎండీ పేర్కొంది. ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం రాత్రి ఒక మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న నేపథ్యంలో సైబరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు మార్గదర్శకాలు విడుదల చేశారు. తుఫాను గరిష్ట ప్రభావంతో పాటు, రోజంతా ఇలాంటి వాతావరణం కొనసాగే అవకాశం ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ఇప్పటికే ఎల్లో, ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేయడం జరిగింది.

ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ లోగోను ఆవిష్కరించిన రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి

ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ లోగోను ఆవిష్కరించిన రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రిజైపూర్: రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ భజన్ లాల్ శర్మ.. బుధవారం తన నివాసంలో ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ లోగోను ఆవిష్కరించారు. రైజింగ్ రాజస్థాన్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమ్మిట్ 2024 సందర్భంగా, ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్ 10న ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ జరపనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో, మొదటి ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ 2025 డిసెంబర్ 10న జైపూర్‌లో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలు

కిడ్నీలను పాడు చేసే పదార్థాలుకిడ్నీలు. వీటి ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పదార్థాలను తింటుండాలి. ఐతే కిడ్నీలను డ్యామేజ్ చేసే పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుని వాటిని దూరం పెట్టాలి. కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కిడ్నీలను పాడు చేస్తాయి. అవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు సోడియం అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు కృత్రిమ స్వీటెనర్లు చక్కెర కలిపిన పానీయాలు ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్ సోడా, డెయిరీ ఉత్పత్తుల వంటి అధిక ఫాస్పరస్ ఉండే ఆహారాలు ఆల్కహాల్ అధిక ప్రోటీన్ ఉండే ఆహారాలు

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.
