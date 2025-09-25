ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ లోగోను ఆవిష్కరించిన రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి
జైపూర్: రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ భజన్ లాల్ శర్మ.. బుధవారం తన నివాసంలో ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ లోగోను ఆవిష్కరించారు. రైజింగ్ రాజస్థాన్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ 2024 సందర్భంగా, ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్ 10న ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ జరపనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో, మొదటి ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ 2025 డిసెంబర్ 10న జైపూర్లో నిర్వహించనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఈ కార్యక్రమానికి ముందు, ప్రవాసీ రాజస్థానీ సమావేశం సెప్టెంబర్ 26న గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన హైదరాబాద్లో నిర్వహిస్తారు. హైదరాబాద్ సమావేశానికి సంబంధించిన సన్నాహాలను సమీక్షిస్తూ, కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్వహించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రవాసీ రాజస్థానీలు, పెట్టుబడిదారులు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధులకు ఒక ఉమ్మడి వేదికగా ఉపయోగపడుతుందని, బాండ్లను బలోపేతం చేస్తుందని, పారిశ్రామిక సహకారం, పెట్టుబడులకు కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుందని ఆయన భావిస్తున్నారు. ఎక్కువమంది ప్రవాసీ రాజస్థానీల భాగస్వామ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి ఈ కార్యక్రమానికి విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని ఆయన ప్రధానంగా చెప్పారు.
రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం పెట్టుబడిదారులను ప్రోత్సహించడానికి కట్టుబడి ఉందని, రాష్ట్ర పథకాలు, కార్యక్రమాలు, ఆవిష్కరణలు, పెట్టుబడి అవకాశాలు, పారిశ్రామిక విధానాలపై వివరణాత్మక సమాచారాన్ని ప్రవాసీ రాజస్థానీలతో పంచుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు, తద్వారా వారు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి దోహదపడగలరని ఆయన భావిస్తున్నారు.
గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి నాయకత్వంలో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృంద వ్యవస్థాపకులు, దాతలతో వన్ టు వన్ సెషన్స్ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా, సామాజిక సేవా రంగంలో గణనీయమైన కృషి చేసిన ప్రముఖ ప్రవాసీ రాజస్థానీలను ఈ కార్యక్రమంలో ఘనంగా సత్కరిస్తారు. ఈ సందర్భంగా, సంబంధిత శాఖల అధికారులు హైదరాబాద్లో జరిగే ప్రవాసీ రాజస్థానీ సమావేశానికి సన్నాహాలపై ఒక ప్రజెంటేషన్ కూడా ఇచ్చారు.