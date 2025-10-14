Northeast Monsoon: నైరుతి రుతుపవనాలకు బైబై.. వెంటనే ఈశాన్య రుతుపవనాలు వస్తున్నాయిగా..
నైరుతి రుతుపవనాలు అక్టోబర్ 16 నాటికి ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే వెంటే ఈశాన్య రుతుపవనాలు రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని తాకే అవకాశం వుంది. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండవచ్చని, కొన్ని జిల్లాల్లో రాబోయే రెండు మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అమరావతి తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం నైరుతి రుతుపవనాల ప్రయాణం చాలా ప్రత్యేకమైనది.
మే 26న ఏపీలో రికార్డు స్థాయిలో ముందుగానే ప్రారంభమైంది. షెడ్యూల్ కంటే తొమ్మిది రోజులు ముందుగానే వచ్చింది. తక్కువ వ్యవధిలో, రుతుపవనాలు మొత్తం రాష్ట్రాన్ని కవర్ చేశాయి. ఆ తరువాత, రుతుపవనాల గమనం కొంతకాలం నిలిచిపోయింది. దీని వలన రాయలసీమతో పాటు కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా పొడి వాతావరణం ఏర్పడింది. జూన్ మూడవ వారంలో ఇది తిరిగి పురోగమించింది.
జూన్లో 31 శాతం వర్షపాతం లోటుతో రుతుపవన కాలం ప్రారంభమైంది. జూలైలో, రాష్ట్రం వర్షపాతం తక్కువగా ఉండటంతో లోటును 24 శాతానికి తగ్గించింది. బంగాళాఖాతంపై వరుస అల్పపీడన ప్రాంతాల కారణంగా ఆగస్టు నుండి ఇది ఊపందుకుంది. ఫలితంగా ఏపీ సాధారణ వర్షపాతం కంటే 39 శాతం ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదు చేసింది.
ఈ అధిక వర్షపాతం ఖరీఫ్ పంట కార్యకలాపాలను పెంచింది. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లలో భారీ వర్షాలు రాష్ట్రంలో వర్షపాతం లోటును తొలగించాయి. సెప్టెంబర్ 30న అధికారికంగా రుతుపవనాలు ముగిసే సమయానికి రాష్ట్రానికి రెండు శాతం అదనపు వర్షపాతం లభించింది. అక్టోబర్ 16 నాటికి రాష్ట్రం నుండి నైరుతి రుతుపవనాలు నిష్క్రమించి, అదే రోజున ఈశాన్య రుతుపవనాలు ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ-అమరావతి వాతావరణ శాస్త్రవేత్త ఎస్. కరుణసాగర్ తెలిపారు.
రాయలసీమ ప్రాంతంలోని కొన్ని ప్రాంతాలకు, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు, తమిళనాడులోని కొన్ని ప్రాంతాలకు వర్షపాతం కలిగించే గాలుల తిరోగమనం ద్వారా ఈశాన్య రుతుపవనాలు వర్గీకరించబడతాయి. అయితే, ఈశాన్య రుతుపవనాలు మారుతూ ఉంటాయి. ఈ కాలంలో వర్షపాతం వివిధ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని ఆయన అన్నారు.