IMD: విజయనగరంలో పిడుగులు పడి ముగ్గురికి గాయాలు, 30 గొర్రెలు మృతి
విజయనగరం జిల్లా ఎస్. కోట మండలం మునుపురై గ్రామంలో ఆదివారం సాయంత్రం పిడుగుపడి ముగ్గురు వ్యక్తులు గాయపడ్డారు. మరో సంఘటనలో, అదే జిల్లాలోని వేపాడ మండలం కొండగంగుపూడి గ్రామంలో పిడుగుపాటుకు 30 గొర్రెలు మృతి చెందాయి. ఇంకా మునుపురై గ్రామంలోని ఒక ఇంటి పక్కనే ఉన్న ప్రాంతంలో పిడుగుపాటుకు గురై రుద్రమ్మ (50), ఆమె కుమారుడు కన్నయ్య (30), ఆమె 28 ఏళ్ల కోడలు గాయపడ్డారు. వారిని చికిత్స కోసం ఎస్. కోటలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఐఎండీ ప్రకారం, ఉత్తర గుజరాత్, దానిని ఆనుకుని ఉన్న నైరుతి రాజస్థాన్ మీదుగా మధ్యప్రదేశ్ మీదుగా ఛత్తీస్గఢ్ వరకు అల్పపీడనంతో సంబంధం ఉన్న తుఫాను ప్రసరణ ద్రోణి ఉంది. ఇది సగటు సముద్ర మట్టానికి 3.1, 7.6 కి.మీ మధ్య దక్షిణం వైపుకు వంగి ఉంది.
అదనంగా, వాయువ్య బంగాళాఖాతం, దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో సగటు సముద్ర మట్టానికి 3.1, 5.8 కి.మీ మధ్య నిరంతరం ఎగువ వాయు తుఫాను ప్రసరణ ఉంది. ఈ రెండు వ్యవస్థలు సెప్టెంబర్ 10 వరకు ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ (ఎన్సీఏపీ) యానాంలలో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి.
అదేవిధంగా, ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలోని విడిగా ప్రదేశాలలో 30-40 kmph వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అలాగే సెప్టెంబర్ 11న, ఎన్సీఏపీ యానాంలలో విడిగా ప్రదేశాలలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఎన్సీఏపీ యానాం, ఎస్సీఏపీ, రాయలసీమలలో పిడుగులతో కూడిన ఉరుములు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే ప్రాంతాలలో విడిగా ప్రదేశాలలో 30-40 వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
సెప్టెంబర్ 12-13 తేదీలలో భారీ వర్షాలు కొనసాగుతాయని నివేదిక పేర్కొంది. గత 24 గంటల్లో, తునిలో అత్యధికంగా 3.8 సెం.మీ, కుకునూర్ 3.7, పాతపట్నం 2.6, వేపాడ 2.4, మందస 2.2, కూనవరం 2.4, పార్వతీపురం 2.4 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.