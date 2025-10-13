అమరావతిని ఆకాశంలో నిర్మించలేం.. దేనికైనా భూమి కావాలి కదా?: చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అమరావతి నిర్మాణంపై ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తద్వారా వైకాపా విమర్శలను తిప్పికొట్టారు. ఆకాశంలో రాజధానిని నిర్మించలేరని, అమరావతి నగర నిర్మాణానికి భూమి అవసరమని అన్నారు.
రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ (సీఆర్డీఏ) భవనాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత అమరావతి గ్రీన్ఫీల్డ్ రాజధాని కోసం తమ భూమిని సమీకరించిన రైతులను ఉద్దేశించి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, 50 లేదా 100 ఎకరాల భూమిలో రాజధానిని నిర్మించాలని చాలా మంది తనకు సలహా ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు.
మనకు భూమి దేనికైనా అవసరమనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. మనం ఆకాశంలో రాజధానిని నిర్మించలేం.. అని చంద్రబాబు అన్నారు. అమరావతి కోసం తమ భూమిని ఇచ్చిన రైతులకు కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలిపారు.
ఈ రోజు సీఆర్డీఏ భవనం ప్రారంభోత్సవానికి వారే కారణమని చంద్రబాబు కొనియాడారు. ఇప్పటివరకు కలల ప్రాజెక్ట్ అమరావతి కోసం 54,000 ఎకరాలను సమీకరించింది. ఇందులో, 29 గ్రామాలకు చెందిన 29,881 మంది రైతుల నుండి 34,281 ఎకరాలను సమీకరించారు. తమ భూమిని విడిచిపెట్టిన వారిలో ఎక్కువ మంది దళితులే.
అమరావతిలా కాకుండా, రాజధాని నిర్మాణం జరుగుతున్నప్పుడు హైదరాబాద్కు చాలా ప్రభుత్వ భూమి ఉండేదని, నిజాం పాలనలో సైబరాబాద్ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందలేదని చంద్రబాబు చెప్పారు. ఆ ప్రాంతం గుర్రాలకు మేతగా ఉపయోగించబడిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఆ ప్రదేశంలో చాలా ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నాయి. చాలామంది హైదరాబాద్ను పాకిస్తాన్కు వదిలి వెళ్లి తమ భూములను కూడా వదిలి వెళ్ళారు. నేను వాటన్నింటినీ తీసుకొని ఇటుక ఇటుకగా అభివృద్ధి చేసాను. నాకు ఆ అనుభవం ఉంది.. అని చంద్రబాబు తెలిపారు.
అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా తన మునుపటి పాలనలను గుర్తుచేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం, హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాజధాని, ఇది 2014లో ఏపీ నుండి సృష్టించబడింది. ఇంకా అమరావతి రైతులను ప్రశంసిస్తూ, తాను ఏమి చేయాలో తెలియక తపించినప్పుడు.. వారు తనకు ముందుకు వెళ్ళే మార్గాన్ని చూపించారని రైతులపై ప్రశంసలు కురిపించారు. తాను చేపట్టిన ఏ ప్రాజెక్టు కూడా ఎప్పుడూ విఫలం కాలేదని చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు.