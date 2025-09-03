Amaravati: అమరావతి అత్యంత సురక్షితమైన రాజధాని- మంత్రి నారాయణ
అమరావతి అత్యంత సురక్షితమైన రాజధాని నగరం అని ఆంధ్రప్రదేశ్ మున్సిపల్ మంత్రి పి. నారాయణ అన్నారు. అయితే కొంతమంది ప్రజలు ఉద్దేశపూర్వకంగా దానిని అపఖ్యాతి చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. అమరావతికి వచ్చి తనిఖీ చేసినప్పుడే వారికి ఆ విషయం తెలుస్తుంది.
360 కి.మీ పొడవైన ట్రంక్ రోడ్లు, 1,500 కి.మీ పొడవైన లేఅవుట్ రోడ్లు, 4,000 నివాస భవనాలు, ఐకానిక్ నిర్మాణాలు వేగంగా నిర్మిస్తున్నారన్నారు. అమరావతి అత్యంత సురక్షితమైన రాజధాని. కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా అపఖ్యాతి పాలవుతున్నారు. అక్కడ ఎటువంటి పనులు జరగడం లేదని, గ్రాఫిక్స్ మాత్రమే ప్రదర్శించబడుతున్నాయని తప్పుడు ప్రచారంలో పాల్గొంటున్నారు.
రాజధాని నగరంలో వరదలను నివారించే లక్ష్యంతో, డచ్ నిపుణులు డిజైన్లను సిద్ధం చేశారని, ముంపును నివారించడానికి కాలువలు, జలాశయాలను నిర్మిస్తున్నారని నారాయణ చెప్పారు.
టైప్ వన్, టూ గెజిటెడ్ అధికారుల భవనాలు, గ్రూప్ డి ఉద్యోగుల భవనాలు వంటి నిర్మాణంలో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పరిశీలించిన తర్వాత, ఈ పనులు ఎప్పుడు పూర్తవుతాయో ఇంజనీరింగ్ అధికారులు, కాంట్రాక్ట్ కంపెనీల ప్రతినిధులతో ఆయన ఆరా తీశారు.అమరావతిలో 2,500 యంత్రాల సహాయంతో 13,000 మంది ఉద్యోగులు, కార్మికులు నిరంతరం పనిచేస్తున్నారు.