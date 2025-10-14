Sai Abhyankar : అనిరుధ్కి పోటీగా సాయి అభ్యంకర్.. డ్యూడ్ హిట్ ఇస్తాడా?
దక్షిణ భారత సినిమా కొత్త సంగీత తరంగానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. సంవత్సరాలుగా అనిరుధ్ రవిచందర్ ఆ రంగాన్ని ఏలుతున్నాడు. కానీ అతని ఇటీవల పాటలు అతని మునుపటి ప్రతిభకు సరిపోలడం లేదు. ఇప్పుడు, సాయి అభ్యంకర్ పేరు వినిపిస్తోంది. కట్చి సెరా తమిళ హిట్తో సాయి ఇప్పటికే తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నాడు.
అక్టోబర్ 17న విడుదలైన డ్యూడ్తో పూర్తి స్థాయి స్వరకర్తగా ఆయన ఇప్పుడు థియేటర్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. సినిమా సంగీత ప్రమోషన్లు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. మొదట్లో, ఈ ఆల్బమ్ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించలేదు. కానీ అది నెమ్మదిగా ట్రాక్షన్ను పొందింది.
ఒకప్పుడు మిశ్రమ సమీక్షలు పొందిన పాటలు ప్రస్తుతం హిట్ అవుతున్నాయి. తెలుగు వెర్షన్ బూమ్ బూమ్.. జియోసావ్న్లో నంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది. బలమైన శ్రోతలు ఈ పాటను హిట్ కొట్టేలా చేశారు.
డ్యూడ్ థియేటర్లలో సక్సెస్ అయితే దక్షిణ భారత సినిమాలో సాయి అభ్యంకర్ క్రేజ్ పెరగుతుందనే చెప్పాలి. అక్టోబర్ 17న థియేటర్లలోకి డ్యూడ్ రిలీజ్కు అనంతరం.. అనిరుధ్కి కొత్త సంగీత ప్రత్యర్థి వచ్చాడో లేదో త్వరలో మనకు తెలుస్తుంది.