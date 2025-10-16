అమెరికాకు పోస్టల్ సేవలను తిరిగి ప్రారంభించిన భారత ప్రభుత్వం
భారత ప్రభుత్వం అమెరికాకు పోస్టల్ సేవలను తిరిగి ప్రారంభించింది. దీనితో భారతదేశం అంతటా పోస్టల్స్ పంపేవారికి ఉపశమనం కలిగింది. కొత్త యూఎస్ కస్టమ్స్ నిబంధనలపై గందరగోళం కారణంగా ఆగస్టు 2025 చివరిలో సస్పెన్షన్ ప్రారంభమైంది.
ముందస్తు కస్టమ్స్ సుంకం వసూలు కోసం కొత్త వ్యవస్థ ఖరారు చేయబడిన తర్వాత, సవరించిన పన్ను నిర్మాణంపై స్పష్టత సాధించిన తర్వాత సేవ తిరిగి ప్రారంభమైంది.
ఈ చర్య పండుగ సీజన్లో వ్యక్తులు, వ్యాపారాలకు కీలకమైన కనెక్షన్ను పునరుద్ధరిస్తుంది. దీంతో అమెరికాలోని మీ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులకు లేఖలు, పార్శిళ్లు, బహుమతులు పంపవచ్చు. అక్టోబర్ 15 నుండి సేవలను పునఃప్రారంభించాలనే నిర్ణయం సరైన సమయంలో వచ్చింది.
తద్వారా పండుగ డెలివరీలు, సరిహద్దు కమ్యూనికేషన్ను సులభతరం చేసింది. అలాగే దీనిద్వారా ఎంఎస్ఎంఈలు, చేతివృత్తులవారు, చిన్న వ్యాపారులు, ఇ-కామర్స్ ఎగుమతిదారులకు కూడా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. కొరియర్ సరుకుల మాదిరిగా కాకుండా, పోస్టల్ షిప్మెంట్లు అదనపు ఉత్పత్తి-నిర్దిష్ట సుంకాలను ఆకర్షించవు.
ఈ ఖర్చు ప్రయోజనం పోస్టల్ నెట్వర్క్ను మరింత సరసమైన, పోటీ లాజిస్టిక్స్ ఛానెల్గా చేస్తుంది. అంతరాయాలను ఎదుర్కోవడంలో భారతదేశం ఒక్కటే కాదు. రవాణా- కస్టమ్స్ విధానాలపై అనిశ్చితి కారణంగా దాదాపు 25 ఇతర దేశాలు అమెరికాకు పోస్టల్ సేవలను నిలిపివేసాయి.