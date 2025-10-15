బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025 (17:39 IST)

శక్తివంతమైన డిమాండ్, వేగవంతమైన డెలివరీలు: తెలంగాణలో అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025

Amazon
హైదరాబాద్: సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభమైన ఈ అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025లో తెలంగాణలోని వినియోగదారులు, సెల్లర్స్ పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. స్మార్ట్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాషన్- బ్యూటీ, నిత్యావసరాలలో శక్తివంతమైన వృద్ధి కనిపించింది. తెలంగాణ నుండి 57,000కి పైగా సెల్లర్స్ అమేజాన్ ఇండియాకు ఉన్నారు. వీరు వివిధ శ్రేణుల్లో విక్రయిస్తారు, రాష్ట్రంలో అన్ని పిన్ కోడ్స్‌కు వేగంగా, సౌకర్యవంతంగా అందచేయడానికి 105కి పైగా డెలివరీ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి.
 
అక్టోబర్ 6 నుండి, కస్టమర్లు దీపావళి స్పెషల్‌తో అమెజాన్ పైన డీల్స్- ఆఫర్లను పొందుతారు మరియు స్మార్ట్ ఫోన్స్ పైన 40% వరకు తగ్గింపును; ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫ్యాషన్- బ్యూటీ, హోమ్ కిచెన్- అవుట్ డోర్స్ పైన 80% వరకు తగ్గింపును; నిత్యావసరాలపై 70% వరకు తగ్గింపు; టివిలు మరియు గృహోపకరణాలపై 65% వరకు తగ్గింపును; అమేజాన్ ఫ్రెష్, ఇకో విత్ అలెక్సా, ఫైర్ టివి- కిండిల్ మరియు ఇంకా ఎన్నో వాటి పై 50% వరకు తగ్గింపును పొందవచ్చు.
 
సమీర్ లాల్వాని - ప్రోడక్ట్ అండ్ బిజినెస్ హెడ్ - అమేజాన్ బజార్, ఇలా అన్నారు, తెలంగాణలో కస్టమర్లు ప్రీమియం TVలు, విలువైన జ్యువలరీ నుండి నిత్యావసరాలు వరకు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా అమేజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025ను ఇంతకుముందు కంటే ఎంతో ఉత్సాహంగా సంబరం చేస్తున్నారు. GST ఆదాలు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, అమేజాన్ పే రివార్డ్స్‌తో పండగ షాపింగ్ గతంలో కంటే మరింత సరసమైనదిగా, సౌకర్యవంతంగా మరియు బహుమానపూర్వకంగా మారింది. ఇంకా, అమేజాన్ బజార్ ఈ సీజన్లో అమేఘమైన వేగాన్ని చూసింది. తెలంగాణ నుండి ఆర్డర్లు వార్షికంగా 26 రెట్లు పెరిగాయి, కొత్త కస్టమర్లు వార్షికంగా 4.5 రెట్లు పెరిగారు.
 
అత్యంత పెర్ఫార్మెన్స్‌ను చూపించే నగరంగా హైదరాబాద్ వార్షికంగా ఆర్డర్లలో 38 రెట్లు వృద్ధిని చూపించింది, దీనిలో పండగ సమయంలో 3.6 రెట్లు పెరుగుదల కూడా భాగంగా ఉంది. 2024లో ప్రారంభించబడిన అమేజాన్ బజార్ భారతదేశంలో అత్యంత సరసమైన ఆన్ లైన్ షాపింగ్ గమ్యస్థానాల్లో ఒకటిగా మారింది, రూ. 600 లోపు 2 కోట్లకు పైగా ఉత్పత్తులను అందిస్తోంది. సెల్లర్స్ లో 6 రెట్లు పెరుగుదల, టియర్ 2, టియర్ 3 పట్టణాల నుండి 65%కి పైగా షాపర్స్‌తో, ఫ్యాషన్, హోమ్ డెకార్, కిచెన్ వేర్, యాక్ససరీస్‌లో రూ. 79కి లక్షలాది డీల్స్ తో తెలివిగా కొనుగోళ్లు చేయడంలో బజార్  కస్టమర్లకు సహాయపడుతోంది.
 
హైదరాబాద్‌లో కీలకమైన షాపింగ్ ధోరణులు:
ప్రీమియం ఎంపికలు ఆధారంగా పండగ షాపింగ్: రూ.20,000 కంటే ఎక్కువ ధరలు గల స్మార్ట్ ఫోన్లకు పండగ యొక్క ప్రారంభపు రోజుల సమయంలో శక్తివంతమైన రెండంకెల వృద్ధిని నమోదు చేసాయి. ప్రీమియం సౌండ్ బార్స్ శక్తివంతమైన ఆకర్షణను సంపాదించగా 55 అంగుళాల ప్రీమియం TVలు 1.25% YoY పెరిగాయి, వీటిలో Hisense, TCL, శామ్ సంగ్‌లు ఉన్నాయి.
 
పండగల్లో ఇష్టపడేవిగా వచ్చిన విలువ అవసరాలు: హోమ్, కిచెన్, మరియు ఫ్యాషన్ వస్తువులు పండగల సమయంలో అమేజాన్ బజార్ పై ఆధిపత్యంవహించాయి. ద గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ 2025 రాష్ట్రంలోని ఆర్డర్లలో 3.6 రెట్లు వృద్ధిని ప్రోత్సహించాయి. వీటిలో కిచెన్ సరఫరాలకు 4 రెట్లు మరియు కుర్తీలకు 7 రెట్లు అత్యధిక డిమాండ్ వచ్చింది.
 
నిత్యావసరాలకు శక్తివంతమైన డిమాండ్: ప్రాంతంలో అమేజాన్ ఫ్రెష్ సుమారు 1.4 రెట్లు వార్షికంగా వృద్ధి చెందింది, సౌకర్యవంతమైన కిరాణా షాపింగ్ కోసం కస్టమర్ల ప్రాధాన్యతను చూపించింది.
 
ఫ్యాషన్ మరియు బ్యూటీలు వేగం పుంజుకున్నాయి: హైదరాబాద్ లో బ్యూటీ శ్రేణిలో 1.5 రెట్లు వృద్ధి కనిపించగా మరియు హెయిర్ కేర్ స్టైలింగ్ 1.6 రెట్లు మరియు మేకప్ శ్రేణి 2 రెట్లు పెరిగింది. మగవారి వాచీలు 12 రెట్లు పెరగ్గా, కుర్తీలు మరియు శారీస్ వంటి ఉత్పత్తుల కోసం మహిళల ఫ్యాషన్ 8 రెట్ల డిమాండ్  పెరిగింది. ఇంకా మగవారి ఎథ్నిక్ వేర్ కు  వార్షికంగా 2 రెట్లు డిమాండ్  పెరిగింది.

