Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 15 అక్టోబరు 2025 (14:47 IST)

కామారెడ్డిలో ఘోర ప్రమాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురి దుర్మరణం

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కామారెడ్డిలో దారుణం జరిగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు దుర్మరణం పాలయ్యారు. స్కూటీని రాంగ్ రూట్‌‍లో వస్తున్న టిప్పర్ లారీ ఒకటి ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన నలుగురు మృత్యువాతపడ్డారు. కామారెడ్డి జిల్లాలోని భిక్కనూరు మండలం జంగంపల్లి వద్ద 44వ నంబర్‌ జాతీయ రహదారిపై ఈ ఘటన సంభవించింది. 
 
స్థానికులు, పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కామారెడ్డి నుంచి భిక్కనూరు వైపు వస్తున్న స్కూటీని రాంగ్‌ రూట్లో వస్తున్న టిప్పర్‌ ఢీకొట్టింది. స్కూటీపై ఇద్దరు చిన్నారులతో కలిసి తల్లి, తాత వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటనాస్థలంలోనే ఆరేళ్ల బాలుడు, తల్లి మృతిచెందారు. తాత, నాలుగేళ్ల పాపకు తీవ్రగాయాలు కావడంతో వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ వారు కూడా చనిపోయారు. మృతులు ఖమ్మంకు చెందిన వారిగా తెలిసింది.
 
56 మంది పురుషులు - 20 మంది మహిళలతో రేవ్ పార్టీ ... ఎక్కడ? 
 
హైదరాబాద్ నగరంలో మరోమారు రేవ్ పార్టీ కలకలం రేపింది. 56 మంది పురుషులు 20 మంది మహిళలు కలసి ఈ రేవ్ పార్టీని చేసుకున్నారు. ఈ రేవ్ పార్టీపై పక్కా సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు దాడి చేసి భగ్నం చేశారు. రేవ్ పార్టీలో పాల్గొన్న వారందరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఇందులో పాల్గొన్న వారంతా ఎరువుల తయారీ కంపెనీ యజమానులు కావడం గమనార్హం. ఈ యజమానుల కోసం 20 మంది అర్థనగ్న దుస్తుల్లో నృత్యం చేయించారు. 
 
పోలీసుల కథనం మేరకు.. రాక్‌స్టార్ ఫెర్టిలైజర్ యజమాని సైదారెడ్డి, వేద అగ్రి ఫెర్టిలైజర్‌కి చెందిన డీలర్ తిరుపతి రెడ్డి కలిసి ఫెర్టిలైజర్ యజమానుల కోసం ఈ రేవ్ పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతమైన మహేశ్వరం మండలం కె.చంద్రారెడ్డి రిసార్టులో ఏర్పాటు చేశారు. 
 
ఇందులో 56 మంది ఫెర్టిలైజర్ కంపెనీల యజమానులు, 20 మంది మహిళలు పాల్గొన్నారు. వీరందరూ అర్థనగ్నంగా నృత్యం చేస్తుండగా, మహేశ్వరం పోలీసులకు సమాచారం వచ్చింది. దీంతో మఫ్టీలో అక్కడకు వెళ్లిన పోలీసులు కాసేపు అక్కడే ఉండి తనిఖీలు చేశారు. ఈ రేవ్ పార్టీ కోసం ఉపయోగించిన విదేశీ మద్యాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పార్టీలో పాల్గొన్నవారందరినీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్.. కాన్సెప్ట్ చిత్రాలకు సపోర్ట్ చేయాలి : సాయి రాజేష్

గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్.. కాన్సెప్ట్ చిత్రాలకు సపోర్ట్ చేయాలి : సాయి రాజేష్రాస్తా ఫిల్మ్స్, ఔరాఉలిస్ ఆర్ట్స్, అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్, అవంతి సినిమా సంయుక్తంగా నిర్మించిన చిత్రం గోపి గాళ్ల గోవా ట్రిప్. ఈ మూవీలో అజిత్ మోహన్, రాజు శివరాత్రి, క్యాంప్ శశి, సాయి కుమార్, పవోన్ రమేష్, మోనిక బుసం వంటి వారు నటించారు. సాయి కుమార్, సీతా రామరాజు, రమణా రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాను రోహిత్ అండ్ శశి తెరకెక్కించారు.

Sudheer Babu: జటాధార తో సుధీర్ బాబు డాన్స్ లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడా...

Sudheer Babu: జటాధార తో సుధీర్ బాబు డాన్స్ లో ట్రెండ్ సెట్ చేస్తాడా...సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా, దివ్య ఖోస్లా నటించిన చిత్రం జటాధార. ఈ చిత్రంలో ఐటెం సాంగ్ ను నేడు రిలీజ్ చేశారు. బేచులర్ కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టరా... ట్రెండ్ సెట్ చేయరా.. అంటూ సాంగ్ సాగుతుంది. ఇందులో సుధీర్ బాబు డాన్స్ ప్రత్యేక సంతరించుకుంది. సరికొత్తగా డాన్స్ లో కనిపించారు. షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7, 2025 నుండి థియేటర్లలో తెలుగు & హిందీలో విడుదల కాబోతుంది.

Prabhas : రెబల్‌స్టార్ ప్రభాస్ సాలార్ రి రిలీజ్ కు సిద్దమైంది

Prabhas : రెబల్‌స్టార్ ప్రభాస్ సాలార్ రి రిలీజ్ కు సిద్దమైందిపృథ్వీ, శ్రుతిహాసన్ నటించిన ఈ సినిమా అప్పట్లో మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది, వసూళ్ళపరంగా ట్రెండ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. అయితే ఆ తర్వాత ప్రభాస్.. చేస్తున్న రాజా సాబ్ తోపాటు మరో రెండు సినిమాలు లైన్ లో వున్నాయి. ఈ లోగా సలార్ రిలీజ్ ను చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కథానాయిక ఇంకా ఫైనల్ కాలేదు.

మెగా ఆఫర్ కొట్టేసిన మలయాళ బ్యూటీ

మెగా ఆఫర్ కొట్టేసిన మలయాళ బ్యూటీమలయాళ బ్యూటీ మాళవికా మోహనన్ మెగా ఆఫర్ కొట్టేసింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కనున్న చిత్రంలో మాళవికను హీరోయిన్‌గా ఎంపిక చేశారు. చిరంజీవి - బాబి కాంబినేషన్‌లో గతంలో "వాల్తేరు వీరయ్య" వంటి సూపర్ హిట్ మూవీ వచ్చింది. ఇపుడు మరోమారు ఇదే కాంబోలో మరో సినిమా రానుండటంతో ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

Sai tej: సంబరాల ఎటుగట్టుతో రాక్షసుల రాక వచ్చిందని సాయి దుర్గా తేజ్

Sai tej: సంబరాల ఎటుగట్టుతో రాక్షసుల రాక వచ్చిందని సాయి దుర్గా తేజ్సాయి దుర్ఘ తేజ్ పుట్టినరోజును పురస్కరించుకుని, నిర్మాతలు SYG అసుర ఆగమన అనే మొదటి గ్లింప్స్‌ను నేడు విడుదల చేశారు. హైదరాబాద్ ఐమాక్స్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో చిత్ర యూనిట్ పాల్గొంది. ఈ గ్లింప్స్ ఒక చీకటి ప్రపంచాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది భారీ బడ్జెట్‌కు సమర్థించే భారీ నిర్మాణ విలువలు మరియు గొప్ప విజువల్స్ ద్వారా ప్రాణం పోసుకుంది.

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)

మామిడి రసం ఇలా తయారు చేస్తున్నారా? చిన్నారులు ఈ జ్యూస్‌లు తాగితే..? (video)మామిడి రసం ఫ్యాక్టరీని చూపించే వైరల్ వీడియో వైరల్ కావడంతో ప్రజలు దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ క్లిప్‌లో, కార్మికులు పెద్ద ట్యాంకులలో రసాయనాలు, రంగులు, సంరక్షణకారులను కలుపుతారు. ఈ సెటప్ అపరిశుభ్రంగా వుంది. సురక్షితం కాదు. భారతదేశంలో చాలా వరకు ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్‌లను ఈ విధంగా తయారు చేస్తారు. నిజమైన పండ్ల కంటెంట్, గుజ్జు లేదా పొడి, సాధారణంగా 20శాతం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?

నిమ్మరసం ఎవరు తాగకూడదో తెలుసా?నిమ్మరసం సాధారణంగా ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కొందరికి కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇది పడకపోవచ్చు, వారి సమస్యలను మరింత పెంచవచ్చు. అసిడిటీ, గుండెల్లో మంట, గ్యాస్ట్రోఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి ఉన్నవారు నిమ్మరసం సేవించరాదు. నిమ్మరసం ఆమ్ల స్వభావం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తిని పెంచి లేదా రిఫ్లక్స్‌ను ప్రేరేపించి ఈ సమస్యలను తీవ్రతరం చేయవచ్చు. నిమ్మరసంలోని ఆమ్లం ఇప్పటికే ఉన్న కడుపు పుండ్లను మరింత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నిమ్మరసం ఆమ్లత్వం కారణంగా పంటి ఎనామెల్‌ను దెబ్బతీస్తుంది, పళ్ళు సున్నితంగా మారవచ్చు.

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలు

ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను అడ్డుకునే చిట్కాలుఈ రోజుల్లో చాలామంది ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆరోగ్య చిట్కాలు, జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చాలా వరకు కాలేయంపై పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఫ్యాటీ లివర్‌ను తగ్గించడానికి అత్యంత ప్రభావవంతమైన మార్గం క్రమంగా ఆరోగ్యకరమైన బరువును తగ్గించుకోవడం. శరీర బరువులో 5% నుండి 10% తగ్గించుకుంటే కాలేయ కొవ్వు గణనీయంగా తగ్గుతుందని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. వేగంగా బరువు తగ్గడం కంటే స్థిరమైన, నెమ్మదైన బరువు.. అంటే వారానికి అరకిలో నుండి కిలో వరకూ తగ్గడానాకి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలి.

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?

ఇంటి లోపల ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మొక్కలు ఏంటి?తులసిని పవిత్రమైన మొక్కగా భావిస్తారు. ఇందులో ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటికి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టించి ఒత్తిడి, ఆందోళనను తగ్గిస్తుంది. కలబందను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ మొక్క అని కూడా అంటారు. దీని ఆకుల్లోని జెల్ కాలిన గాయాలు, చిన్నపాటి గాయాలు, చర్మ సమస్యలకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది గాలిలోని బెంజీన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ వంటి హానికర రసాయనాలను తొలగించి గాలిని శుద్ధి చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?

వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించాలంటే... మైక్రో ఓవెన్‌లో?వంటకాల్లో వెల్లుల్లిని వాడటం తప్పనిసరి. ఇది ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శరీరంలో వ్యాధినిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇది కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తుంది. ఇంకా అనారోగ్య సమస్యల నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుతుంది. అయితే వంటల్లో వాడేందుకు మునుపు వెల్లుల్లి పొట్టును తీసేయడం అంత సులభం కాదు. ఇందుకు కాస్త చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. అయితే ఈ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా వెల్లుల్లి పొట్టును సులభంగా తొలగించవచ్చు.
